Eduardo Toniolli: “Se tiene que terminar esta joda del apriete”

Eduardo Toniolli sostuvo que el cuarto intermedio en el que entró anoche la sesión del Congreso respodne a que el oficialismo no logró consolidar los votos para aprobar la ley. “No sabemos cual es el texto de esa reforma parcial, no sabemos más nada, estamos discutiendo en el aire”, manifestó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Eduardo Toniolli es diputado por Santa Fe, fue legislador provincial, concejal de Rosario, y parte del Movimiento Evita.

Alejandro Gomel: ¿Qué se espera para la jornada de hoy? ¿Con qué expectativa llega al Congreso?

Bueno, la pelota, como en estas últimas dos semanas, la tiene el oficialismo y una mayoría circunstancial movediza, casi estamos en arenas movedizas, en estas sesiones donde hay un dictamen también movedizo que nunca termina de sentarse. Pero digo que la tiene el oficialismo y sus aliados porque son los que ponen el ritmo a esto.

Básicamente entendemos nosotros que hoy durante todo el día seguiremos tratando la ley en general, entendemos que si se dan estos cuartos intermedios medios extraños que no tienen que ver con la tradición parlamentaria porque en general se le daba para adelante y se trabajaban, si hacía falta, 24, 26 o 28 horas. No ha sido así, pienso que no ha sido así porque nunca terminan de consolidar el número.

Si no es para la votación general, no terminan de hacerlo para la votación particular de los artículos medulares de este proyecto.

AG: ¿Tienen el dictamen definitivo?

No. Yo escuchaba a algunos diputados, veía a Espert mostrar unos papeles. Los papeles eran, por un lado, el dictamen famoso reescrito por Sturzenegger en una casa particular de Recoleta y por el otro lado unas separatas que nos acercaron hace unos días a la banca que son observaciones de algunos bloques, correcciones menores, pero no es el famoso dictamen.

El dictamen es ese dictamen impreso por la imprenta de la Cámara que nos pusieron el primer día de discusión arriba de la mesa, que es el que hacía referencia a Sturzenegger.

El famoso mamotreto, sumado al dictado de números que hizo el secretario parlamentario el día que arrancó esto. Viste cuando estaban tirando números, parecía como que estábamos jugando al bingo, tiraron 150 números, son esas reformas totales o parciales de artículos que ellos anunciaron ahí. Ahora, no sabemos más nada. No sabemos cual es el texto de esa reforma parcial, no sabemos más nada. Estamos discutiendo en el aire.

Pero lo grave no es que nosotros, los de la oposición que ya tiene una definición, que impugna radicalmente este orden de cosas y estas propuestas del DNU y de la ley ómnibus, etcétera, sino que no lo conocen los que lo van a votar por la positiva.

Claudio Mardones: ¿Qué pasó con la detención de Ivana Bunge y sus compañeras de la Juventud Radical?

Yo bajé tarde, ya había pasado un rato de que había terminado la sesión, me quedé con un colaborador trabajando en la oficina, preparando las cosas para el día siguiente, etcétera. Cuando bajamos a la vereda vimos que seguía habiendo gente de una movilización que era previa, que había sido bastante grande por lo que dicen, incluso lo que dicen los medios, pero que ahí se estaba deshilachando.

Cuando vamos, vimos que había algunos roces, entonces decidimos quedarnos para observar y para tratar de ver en qué podíamos ayudar, de hecho caminamos, fuimos, miramos que la gente estuviera bien, etcétera.

En un momento vemos que se llevan detenido a un joven de una manera muy violenta, le ponen la rodilla en la cabeza, y a todo el que se acercaba, incluso a nosotros que nos acercamos a tratar de hablar con quien fuera el jefe del operativo, nos tiraban gases, etcétera, seguimos resguardarnos un poquito.

Cuando termina ese momento de tensión voy, y hablo con el jefe del operativo, con el que a todas luces se presentaba como el jefe. Hablamos cinco minutos, la verdad que muy coloquialmente, cordialmente, ningún problema, por supuesto con miradas distintas. Mi primer cuestionamiento era por qué un despliegue de esas características con la poca gente que quedaba, y segundo, por qué con el argumento de impedir que corten la calle, estaban cortando ellos la calle, cosa que me parecía un poco mucho.

CM: Quienes nos miran por NetTv en este momento están viendo lo que sucedió en el momento y tu intervención.

Precisamente yo, me voy de nuevo a la vereda, me quedo respondiendo mensajes, te imaginas que había sido una sesión larguísima, tenía mensajes por responder, llamadas, me llama un periodista de Rosario, bueno, ya ni me acuerdo.

Estaba hablando ahí y en un momento escucho que un grupo de personas estaba cantando el himno. Por supuesto que me llama la atención y me doy vuelta para mirar. Cuando me doy vuelta para mirar veo que había un cordón y se arma como una estampida.

Esa estampida era un grupo de policías, mujeres pero también hombres, que se estaban llevando un grupo de chicas. Se la estaban llevando de una manera que, por ejemplo, la que tenía más cerca la veía, una chica muy menudita, se la llevaban con el brazo casi a la altura de la nuca, te imaginás, era una posición totalmente contranatura.

Entonces, conocedor de alguna manera de este tipo de situaciones y de lo que hay que hacer frente a esto, voy detrás, no me pongo adelante, no tenía ninguna intención de que me peguen un garrotazo, voy detrás de toda esta comitiva que se llevaba a las chicas, golpeándolas, etcétera, y yo iba preguntándole el nombre a esta última chica que es la que tenía a mano, que grite el nombre, así tomábamos nota para retenerlo por cualquier cosa, como los abogados dicen que hay que hacer.

Cuando llegamos al camión, vemos que la suben a las chicas, una de ellas, esta última, se da vuelta y tenía la boca y la frente con sangre.

Entonces, yo ahí me alarmo de alguna manera, saco el carné de diputado, que es la primera vez en mi vida que lo uso para algo, la verdad es que nunca lo había usado en mi vida, lo tengo en el bolsillo, y me presento. No para exigir ningún privilegio ni nada, ni siquiera para evitar que me peguen, sino para decir, no paran con nada, a ver si yo saco el carné de diputado y les pido que me metan ahí adentro del camión para yo acompañar a las chicas, resguardarlas en su integridad, ver cómo estaban y si necesitaban algo.

Por supuesto que no me dejan, me empujan, me tiran para atrás, etcétera, yo siempre estuve con las manos en alto, las manos abiertas, aclaro esto por algo que les voy a decir ahora. Está todo filmado, había como cuatro canales, me entrevistaron, se ve todo.

CM: En vivo y en directo.

Cadena Nacional, tal es así que tenía familiares míos llamándome, preocupados, todo un caos.

Me sacan, me corren, me tiran contra la vereda, ahí me agarran los canales, yo declaro alguna cosa y me voy. Subo, habían visto todo en la tele, Cecilia Moreau, Paula Penacca, y voy al bloque a llamar autoridades para ver dónde estaban detenidas estas chicas.

Después nos enteramos que eran radicales por tuits de dirigentes radicales, nos ponemos en contacto con ellos, y ya ahí se ordenó por ese lado.

Bien, ayer, primero por las declaraciones de un diputado bullrrichista, que en el recinto, sin nombrarme, dice que uno de los preopinantes, que era yo, que hice una cuestión de privilegio contra Bullrich, le había bajado un diente a un policía.

Al rato tuitea, así se arma una fake news, un connotado abogado de la banda de Patricia Bullrich, diciendo que me habían denunciado y que ya estaba imputado, cosa ridícula, por haberle bajado un diente y los lentes de un policía, después iba escalando la cosa.

AG: Boxeador Toniolli.

Claro, exactamente. Si ven mi estructura física, se van a dar cuenta que yo no le pude pegar a nadie y que además, si vieron las imágenes, sería suicida de mi parte. O sea, no estaría hablando con ustedes en este momento.

CM: Te escucho con cautela pero te referis al diputado Damián Arabia.

Sin ninguna cautela, porque ayer lo dijo por algunos medios.

CM: Ayer lo hablaste y lo planteaste precisamente cuando empezó la sesión.

Lo cuento con lujo de detalles porque es una forma de preservar la integridad de las chicas que fueron denunciadas por resistencia a la autoridad.

Ayer twittee, que las chicas estaban bien, que las habían liberado y que no les habían hecho causa. No, me equivoqué, después me corrigió una de las chicas que me escribió por las redes, me agradeció el gesto de intentar acompañarla y me dijo, ojo que en realidad sí nos metieron la causa. Entonces, yo hablo en el recinto para clarificar todo y que quede claro cómo fue, porque lo vi y estuve ahí.

Me importa un carajo si eran radicales, peronistas, de izquierda, etcétera. Yo no le pregunto a alguien al que están abusando de esa manera, y más siendo mujer, antes de ayudarlo, de qué partido político es.

Digo esto porque hubo, paradójicamente, una diputada del radicalismo ayer que salió a decir que estas chicas eran víctimas inocentes pero que había otro que no. ¿Qué es eso? O repudiamos la violencia institucional o no lo hacemos, basta del doble rasero. La política tiene que terminar con esa cosa.

Bueno, dicho todo esto, tenemos seria sospecha, en realidad alguna certeza porque estuvimos averiguando, que me armaron una denuncia trucha diciendo que yo había golpeado con los puños a un policía y que le había bajado un diente, cosas que sucedieron en una realidad paralela porque en la que tenemos acá no sucedió y está todo filmado.

Voy a ir judicialmente contra cualquiera que haya incurrido en falso testimonio en este marco de una causa criminal y eso puede conllevar hasta 10 años de prisión, y voy a ir con todas porque se tiene que terminar esta joda del apriete, de tirarte una causa por la cabeza, el carpetazo para otro, etcétera. Lo dijo Massot hace dos días, no lo digo yo, dijo lo que iba a pasar y empezó a pasar.

