Damián Arabia, armador político de Patricia Bullrich, aseveró que la precandidata a presidenta "representa lo contrario a la improvisación del Gobierno". Además, se refirió a la búsqueda de unidad en Juntos por el Cambio, luego de las PASO, en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9).

¿Cómo fue estableciendo su relación con Patricia Bullrich, hasta llegar a ser parte de su círculo íntimo de trabajo?

La conocí hace muchos años, casi de casualidad y desde entonces fuimos trabajando juntos. Trabajé con ella en el Ministerio de Seguridad de la Nación, luego nos fuimos del gobierno, y allí comenzó esta larga travesía hasta llegar hoy a la campaña presidencial.

Empezamos a recorrer el país, en 2021, cuando ella tomó una decisión importante, que fue no competir, en aquel entonces, en las PASO de la categoría de diputados de la Ciudad de Buenos Aires.

Las primeras PASO en serio

Ahí nos fuimos a recorrer el país, dimos la vuelta por la Argentina tres veces y ya estamos por la cuarta. Recorrimos muchos kilómetros, pueblos y ciudades que no alcanzaría a contar. Nos fuimos vinculando y generando eso con la gente. Con cada uno de los argentinos logramos una representación social muy importante.

Patricia Bullrich fue interpretando un humor y un sentido social que está ocurriendo en Argentina, y poco a poco fue entrando en un lugar muy especial, el cual no es tan fácil para la política, y tiene que ver con ese sentido, o sea, decir que "lo que está pasando es esto y yo tengo las características necesarias para resolver esta situación".

Vos marcás como un momento estratégico en 2021, cuando decide no competir por ningún cargo legislativo. Se me viene a la memoria cuando Jaime Durán Barba le dijo a Mauricio Macri que no compitiera para presidente en 2011 y se mantuviera para la próxima de elección de presidente, y que esa decisión, de acuerdo a Durán Barba y Macri, fue estratégica y fundamental para que posteriormente llegara a la presidencia.

Otro punto estratégico es cuando, en 2019, ella queda al frente del partido. ¿Son decisiones estratégicas, como una especie de "postas" para llegar a ser precandidata a presidenta?

Efectivamente. Ella repite bastante a menudo una frase, y es que "uno siempre se tiene que concentrar en la función que está ejerciendo en el momento, en el que la está ejerciendo, y no estar pensando en el futuro cargo".

La acompañé los cuatro años en el Ministerio de Seguridad de Nación, en momentos muy álgidos y duros, como el caso de Santiago Maldonado, un hecho trascendental en donde ella podría haber elegido la opción fácil, que era "tirar un gendarme por la ventana". Y ella afirmó: "No voy a hacer la fácil, porque eso es lo que siempre hizo la política".

Ahí también creo que hay un punto de inflexión importante. Otro fue durante la cuarentena con el caso Vicentin (primero), y luego defendiendo las libertades individuales, mientras algunos decían "quedate en casa, encerrate, no salgas" y ella se opuso.

Dijo: "hasta acá puede llegar el Estado, hasta acá puede llegar el Gobierno". Todo eso fue ganando una representación social muy importante de lo que significa este momento de tanta angustia de Argentina.

Ayer, reflexionando y charlando con un colega tuyo que me hablaba de cómo fue el cierre de listas del Gobierno, le contesté que "el cierre de listas del oficialismo fue igual que el Gobierno, que es improvisación e impredecibilidad".

Y éstas dos nos dan hace cuatro años un "no horizonte", un "no futuro", un "no rumbo2 a los argentinos. Patricia representa lo contrario a la improvisación del Gobierno.

El reconocimiento del mal humor social por parte de Patricia Bullrich

Cuando vos decías que ella vio lo que estaba pasando y sentía que podía ser intérprete del momento, como el humor de época, ¿te estabas refiriendo a que el humor de época es algo que incluso trasciende a la Argentina y tiene que ver con un corrimiento a valores más cercanos a la derecha, que se da en muchos países al mismo tiempo?

¿Esa sería la percepción de que ella representa mejor el humor de época actual inclusive la Argentina?

No sé la idea es de la derecha o la no derecha. La idea tiene que ver con la certidumbre.

¿Con qué palabra lo calificarías? ¿Cuál sería el carácter? ¿Qué definiría ese carácter que ella interpreta de la época?

Hay una palabra que venimos usando mucho en estos días y, seguramente seguiremos usando, que es la palabra "orden", la cual se traslada en lo económico, lo social y la seguridad.

¿Qué te parece si uno tuviera que ir un poco más arriba? ¿El orden es la consecuencia de qué valor? ¿Dónde se colocaría? Por eso digo en un valor más de derecha, pero sin que sea para nada peyorativo ser de derecha, quiero decir...

Tampoco me parecía mal, simplemente digo que hay un conjunto de valores republicanos, liberales e institucionales. Sí, por supuesto, en lo que es la materia económica, bajar los impuestos, acotar lo que es el gasto público y el déficit. Pero creo que es más profundo y tiene que ver con la República, con las instituciones y la democracia.

¿Podemos decir con valores más tradicionales?

Podría ser. Y con un horizonte, una idea de progreso. Acá lo importante es que en Argentina lo que se perdió es la idea del progreso. El máximo derrotero del kirchnerismo fue la idea de que en el país no podés progresar.

Por ejemplo, hay que observar el caso de los planes sociales: hace 20 años que tenemos planes instalados y, sin embargo, tenemos mayor cantidad de pobres. Entonces, no fue una herramienta que sirviera para sacar a los argentinos de la pobreza, sino todo lo contrario, porque tenemos más planes sociales y más pobres.

Si hay algo que cometió una gravedad severa, en términos de paradigma de país, para la sociedad, por parte del kirchnerismo, fue la idea del "no progreso".

Antes, mis abuelos y padres sabían que podían llegar hasta un lugar en la vida pero sus hijos iban a estar mejor.

Es una problemática (por eso ganó Donald Trump también) de época, que incluso trasciende a Argentina. Por ejemplo, la idea de que en los '70 por primera vez los hijos conseguían vivir peor que los padres, y darle respuesta eso es evidentemente un problema muy profundo y complejo, y cada uno cree que tiene la solución.

Está muy bien que cada uno así lo crea y que aquel que ejercerá esa responsabilidad tenga la confianza de que lo que cree.

En lo personal, ¿qué estudiaste? ¿En qué te formaste? ¿Cómo llegaste a la política?

Es una historia curiosa porque soy maestro mayor de obras, estudié arquitectura y quería ser arquitecto. En el camino se me cruzó la política, como cuando algo te aparece por delante en la vida.

Estudié la licenciatura en Ciencias Sociales con orientación en Ciencias Políticas, me diplomé en Gestión Pública y Gobierno, Liderazgo Político, Comunicación Política, e hice diversos cursos en el exterior: fui a Estados Unidos y Alemania, siempre vinculado a la comunicación política, al liderazgo político. Pero bueno, algún día retomaré y también seré arquitecto.

La interna de Juntos por el Cambio

Alejandro Gomel (AG): Cuando pasan cosas como las que pasaron esta semana en JxC, donde Bullrich se refiere a su contrincante Horacio Rodríguez Larreta diciendo que "tiene bajeza moral", que es "ventanjero" y "oportunista". ¿Se le sale la cadena ahí o hay una estrategia de mostrarse agresiva?

No creo que tenga que ver, ni que Patricia ni nadie sea agresivo. Lo que hay es un momento de una contienda, en donde el sistema electoral argentino planteó una herramienta como las PASO y en esa los argentinos podrán optar o elegir entre dos opciones de JxC.

Una opción que no voy a caracterizar, porque no quiero centrarme en lo que son los otros o las características de los otros, me quiero centrar en las características propias que tienen que ver con ciertos atributos, sobre todo, en materia de liderazgo y personalidad.

Porque cuando las sociedades están en un momento más o menos normal pueden elegir meros administradores de la cosa pública, economistas, gente de la gestión. Pero cuando las sociedades están en un momento critico, como es el caso de nuestro país, cuando atraviesan crisis (y en el caso de nuestro país esta crisis existencial), la Argentina necesita una líder como Patricia Bullrich, no un administrador como Horacio Rodríguez Larreta.

Ella tiene la determinación y la valentía de llevar adelante los cambios profundos que necesita el país, es decir, todos estamos más o menos de acuerdo en qué hay que cambiar.

Ahora, el interrogante pasa por el cómo y quién se animará. Y creo que Patricia y todo el equipo que conformamos, tenemos una decisión y una determinación absoluta. No nos tiembla el pulso, estamos decididos. Ya lo demostramos mucho, los que tuvimos con ella en el Ministerio de Seguridad, de que podíamos cambiar, y lo vamos a volver a demostrar en el gobierno el 10 de diciembre.

AG: Cómo le bajan el precio a Larreta cuando dice que es un "mero administrador de la cosa pública"...

No quiero hablar de él, lo digo conceptualmente. Es decir, en los momentos de crisis, los administradores (en general), no hablo de nadie en particular, son como gestores, pero necesitás liderazgo.

La gente está desesperada por firmar que le marques un horizonte, porque con esta Argentina del 140% de inflación, todos mis amigos se van al exterior, nadie ve que acá haya una idea de progreso, de que pueda seguir. Es realmente muy angustiante, te enoja.

AG: En el caso de que gane Larreta, ¿se podrán contener los votos de Bullrich o ahí puede seducirlos Javier Milei?

Creo que nosotros no vamos a perder, así que dejame que el hipotético no te lo responda.

AG: ¿ Los votantes de Larreta, si gana Bullrich, acompañarán después de esto que estamos viendo, con una campaña que empezó muy agresiva?

No tengo ninguna duda de que los votantes de JxC entienden que acá hay una PASO y que el 13 de agosto a la noche o el 14 a la mañana estaremos todos juntos representando a la coalición.

La interna política en Santa Fe

Claudio Mardones (CM): No es lo que dijo Carolina Losada en una entrevista a La Nación, lo contábamos en el arranque del programa de hoy, y usted debe estar al tanto. Especialmente, dijo que si gana Maximiliano Pullaro no lo acompañará. Es decir, está diciendo lo contrario a lo que está planteando usted.

Ahí viene esta gran pregunta, dentro de JxC en Santa Fe, ¿qué es lo que hará el bullrichismo en este contexto? O si no hay un acuerdo, ¿ahí es donde vuelve a crecer la idea de que puedan acercarse a Milei si desconocen el resultado de la PASO o no reconocen una eventual derrota de Losada en el caso de que exista?

Vamos a estar acompañando, tras el día de las PASO de Santa Fe, al ganador o a la ganadora que resulte de JxC, no vamos a cometer la irresponsabilidad institucional de no acompañar al ganador de la interna de JxC. Estamos convencidos de que Losada hará una gran elección y, si así no fuere, estaremos acompañando a quien resulte electo.

CM: Pero sin Losada, porque ella ya planteó que, en el caso de que pierda, no acompaña.

No quiero hablar por otros dirigentes, que hablen por sí mismos. Estamos acompañando la candidatura de Losada y lo vamos a hacer el día de las PASO. Y tras esto, si es ella la candidata la acompañaremos como candidata y, si no a quien resulte el candidato de JxC.

CM: En ese contexto, hay un interrogante y tiene que ver con el calibre de las denuncias de Losada contra Pullaro, especialmente por su relación con la policía de Santa Fe.

Pero ahí surge otro tema, y se lo preguntó porque usted estuvo en el Ministerio de Seguridad de la Nación cuando Bullrich estuvo al frente. Y es que lo que le apuntan a Losada, y a buena parte de JxC, es que las críticas que hacen ahora contra Pullaro no las hacían cuando Pullaro era ministro en la provincia ni cuando estaban en la gestión JxC.

¿Cuál es su punto de vista y qué veían en aquel momento en Seguridad con respecto a las denuncias que está haciendo Losada contra su contendiente radical?

Los cuatro años trabajé con 24 ministros o secretarios de seguridad de la distintas provincias. La verdad es que cuando vos tenés un liderazgo claro y un objetivo que nos conviene a todos, como por ejemplo, el exitoso paradigma de bajar la tasa de homicidio, es ahí cuando estamos todos trabajando juntos.

Lo que tengo para decir sobre Santa Fe y su gestión es que nosotros bajamos, junto con la gestión santafesina, la tasa de homicidios de manera muy fuerte, mucho más baja de la que nos encontramos y que, lamentablemente, hoy volvió a crecer estrepitosamente. En lo que va del año, van de más de 400 homicidios, en Rosario la tasa se fue a las nubes nuevamente, realmente es una situación muy triste.

Si me preguntás a mí, durante la gestión en Santa Fe, bajamos la tasa de homicidios. Es una provincia compleja, no es un caso sencillo, sino paradigmático, que verdaderamente fue algo muy complicado. Pero se trabajó como con en el resto de las provincias.

CM: En este caso, vio que Losada planteó directamente que tiene relaciones específicas con la promoción de algunos policías sospechados. De hecho, Pullaro le contestó y le dijo que alguno de los planteos son funcionales a algunos planteos de la mafia. Por eso le vuelvo a preguntar, ¿no coincide con lo que plantea Losada contra Pullaro?

No quiero contraponerme o no a lo que dice Losada. Lo que ella dice se lo tienen que preguntar a ella.

Nosotros la estamos apoyando porque, además, es una mujer valiente, se involucró, tomó una decisión de vida, está peleando por su provincia y la seguiremos apoyando. No quiero opinar sobre los dichos de ella.

