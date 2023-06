Manuel Passaglia: "Soy peronista pero Patricia Bullrich es la que mejor me representa"

Manuel Passaglia evitó profundizar la interna en Juntos por el Cambio tras las críticas de Larreta al gobierno de Macri y la dura respuesta de Bullrich: “lo que se discute es cómo se le gana al kirchnerismo para poder cambiar el rumbo del país, y el esfuerzo nuestro tiene que ir en ese sentido”, aseguró el intentendente de San Nicolás en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (101.9).

Siendo una persona con ánimo conciliador y teniendo en cuenta que usted gestó el encuentro entre Esteban Bullrich y Juan Grabois, ¿cómo toma las "piñas que van y vienen" en Juntos por el Cambio?

Soy un convencido que la competencia sana es buena para el espacio, pero hay que priorizar los problemas de la gente. El ex presidente Mauricio Macri tuvo un gesto de grandeza en pos de la unidad del espacio, priorizando al país al haberse corrido, aún teniendo posibilidades electorales.

Lo que hizo Macri, al correrse de las elecciones, fue priorizar los problemas de los argentinos y entender que lo que se discute es cómo se le gana al kirchnerismo para poder cambiar el rumbo del país y el esfuerzo nuestro tiene que ir en ese sentido.

¿Puede ser que para ganarle al kirchnerismo haya que decir la verdad que es que el gobierno de Macri fracasó?

El gobierno pudo terminar el mandato, eso ya es un logro. Nos reincorporamos con la política internacional, tuvimos aciertos y cosas que mejorar en el ámbito de la economía donde dejamos que desear. No considero que haya sido un fracaso el gobierno.

¿En qué mejoró la economía Macri?

No sólo se trata de la economía, pero es cierto que no alcanzó el tiempo para dar vuelta la situación, empezar a ordenarla y que le lleguen los beneficios a los argentinos. Por eso tenemos que entender que los cambios son lentos, hay poco tiempo y tenemos que hacerlos desde el primer día. Lo que Patricia propone es tomar un paquete de medidas desde el primer día para ordenar el país.

No sólo va a tener que tomar una decisión sobre el cepo, también tendrá que decidir sobre qué hacer con el déficit económico. Hay que tomar 100 medidas desde el primer día para tener tiempo de ordenar la economía en cuatro años y que eso se transmita con la baja de inflación, que todos tengan oportunidad de trabajar y que los planes no sean para siempre.

Esperan una leve baja para la inflación de junio

¿Te parece una bajeza moral y una falta de ética lo que hizo Larreta al criticar la economía del ex presidente?

Yo lo que creo que, en el último tiempo, Macri hizo un gran gesto en pos de que Juntos por el Cambio pueda llegar al poder y terminar con esta etapa de kirchnerismo que tan mal le hace a los argentinos, y que ahora quieren volver a presentarse en las elecciones. Son los que crearon el problema de la inflación, luego la agravaron y ahora nos quieren hacer creer que lo van a solucionar, hay que terminar con esa mentira.

¿Tu padre y vos tienen una historia peronista y fueron parte de las boletas de Néstor y Cristina Kirchner?

Yo soy peronista, pero este gobierno kirchnerista no me representa. Somos muchos los peronistas que hemos decidido otro camino. No me representan los planes ni una política exterior alineada a Venezuela y a los peores países del mundo. Me representa el trabajo, un país serio y ordenado, por eso estamos trabajando con Patricia.

En la época de Néstor Kirchner había una alianza con Chávez, con Evo Morales y con Cuba y ustedes estaban en la boleta...

En su momento había planes también, pero no existía este giro a la izquierda tan brusco del kirchnerismo en el que los planes son un método de hacer política estable, y la alianza con Venezuela se priorizó sobre la inserción al mundo. El peronismo no es el kirchnerismo.

Pero ustedes pasaron a Juntos por el Cambio en 2017, dos años después de que se fuera Cristina Kirchner...

Es cierto, eso lo hizo Ismael, en ese momento yo no era intendendente. Soy intendente electo desde hace cuatro años y siempre trabajé en este sentido. En el de la seriedad, los cambios profundos y hablarle a la gente honestamente. San Nicolás tiene 53% de superávit y es uno de los pocos municipios que bajó la planta laboral de 1403 empleados a 691 y es el primer y único municipio de Argentina que es 100% digital.

Yo trabajo en ese sentido y Patricia Bullrich es quien mejor me representa en este momento porque entiendo que su historia y su fuerza de trabajo es lo que necesita Argentina para salir adelante.

ADP FM