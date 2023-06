Maximiliano Guerra, que encabezará la lista de diputados para la Ciudad de Patricia Bullrich, afirmó que en la Argentina hace falta ordenar las prioridades. "No nos ocupamos de pensar en un país a largo plazo y estamos viendo cómo emparchar las cosas", aseguró el dirigente del PRO en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (101.9).

¿Cómo se pasa del arte a la política?

La política es el arte de poder modificarle la vida a la gente, solucionar problemas y buscar el bienestar de la sociedad. Tiene que ver con el arte que hacía en los escenarios, generoso y de una entrega total para que la gente pase un buen momento.

Además, uno busca tener creaciones que tengan que ver con los sentimientos y los pensamientos, algo similar ocurre en la política. Desde muy chico tuve el "fueguito" de la política adentro, y hace muchos años que realizo declaraciones públicas relacionadas con la política.

No era un artista partidario porque siempre creí que el artista tenía que ser universal, pero tenía declaraciones relacionadas con la política cultural y la política de Estado. Viví 18 años en Europa y recogí experiencias en las que observé cómo se puede vivir bien y con previsibilidad. Y un día decidí volver para traer un poco de eso hacia mi pueblo.

¿Hay una relación entra la disciplina que requiere ser un "número uno" en danza clásica, con la severidad que con la que Patricia Bullrich plantea la disciplina que se debe tener en el ejercicio de la autoridad?

Creo que la disciplina tiene que ver con el orden, la programación, tener claros los objetivos y trabajar sobre ellos. Como no vengo de la política, muchas veces hago comparaciones que tienen que ver con la vida cotidiana, entonces, en una casa desordenada, si a uno le piden un papel, no lo va a encontrar.

Eso es lo que nos hace falta en la Argentina, ordenarnos un poco, ver cuáles son la prioridades, qué tenemos que pensar para que la gente pueda vivir mejor y disfrutar de este país que tenemos, con un potencial maravilloso.

Muchas veces en Europa me preguntaban cómo podía ser que Argentina esté así, y esto pasa porque no nos ocupamos de pensar en un país a largo plazo y estamos viendo cómo emparchamos las cosas. Es el famoso "lo atamos con alambre".

¿Qué la acercó a Patricia Bullrich?

Me acercó a Patricia Bullrich su forma de pensar. Creo que Patricia tiene una honestidad y una sensatez muy fuerte, además de mucho coraje y decisión. Esas características las encuentro en mí y fueron las que me hicieron comulgar con ella cuando tuvimos nuestras primeras charlas y me pidió que arme el PRO Social y luego el PRO Cultura.

Esos equipos son los que están trabajando para ver cuáles pueden ser las posibles soluciones para muchas cosas. Ella no se asusta por el desafío ni por las amenazas.

Más allá de las habilidades que pueda tener un bailarín, ¿el carácter es fundamental para ser un "número uno"?

Sí, uno puede tener muchas condiciones para algo, pero para ser "número uno" hay que poner mucho trabajo, dedicación, disciplina y carácter. Venimos al mundo solos, podemos tener algunas compañías pasajeras, contraer matrimonio, tener hijos, abuelos y padres, pero a la hora de pararse frente a su propia problemática, estamos solos-

Y ahí es cuando hay que tener carácter y pararse en un lugar de convicción. Para ser líder ante cualquier grupo hay que ser líder de la propia vida y para eso hace falta carácter.

