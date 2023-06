Luego de que la Corte Suprema le diera la razón a Santiago O’Donnell ante Mariano Macri por exigir las grabaciones del libro “Hermano”, el periodista agradeció el apoyo y calificó el fallo como “un gran triunfo” en términos de la conservación de fuentes periodísticas.

La sentencia de los cortesanos finalmente terminó desestimando la cautelar emitida por la jueza subrogante de primera instancia, Marta Gastaldi, en la cual se hacía lugar al pedido de Macri para acceder a las entrevistas que O’Donnell le realizó en el marco de la edición del libro.

Mariano Macri a fondo: "Para mí es fundamental desenmascarar a Mauricio"

Si bien el entrevistado accedió a contar internas familiares y dar detalles sobre sus negocios, luego de la publicación de “Hermano. La confesión de Mariano Macri sobre la trama de poder, política, negocios y familia de su hermano Mauricio” su postura cambió. A tal punto que Macri fue a la justicia y reclamó las grabaciones en 2020.

Sin embargo, la semana pasada la Corte le dio punto final al reclamo y de forma unánime con las firmas de Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti.

Mauricio Macri y el libro "Hermano", de Santiago O'Donnell.

Caso O'Donnell: los argumentos de la Corte Suprema

En un pasaje del escrito, los magistrados del máximo tribunal consideraron: "La jueza no sólo dictó la medida preliminar sin dar fundamentos serios y contundentes respecto de la totalidad de los requisitos que hacen a su admisibilidad sino que al rechazar la revocatoria, en la que se había hecho expresamente hincapié en la ausencia del requisito de necesidad, no dio una respuesta concreta y motivada sobre dicho punto y mantuvo la medida con argumentos que, de algún modo, exigían un examen previo de la referida cuestión".

Uno de los abogados del periodista, Cristian del Rosario, expresó que la determinación de los cuatro supremos es importante por lo dicho y lo no dicho. “Lo que dice es que no cumplieron los requisitos mínimos para pedir esta diligencia preliminar. Pero no se expide en forma expresa sobre nuestros argumentos en defensa de la libertad de expresión", sostuvo el letrado.

"Sin embargo, claramente los argumentos que presentamos al respecto están presentes como telón de fondo y por eso la Corte falló en un proceso menor como es una medida preliminar en un juicio civil, instancia en la que rara vez interviene. Lo hizo porque las consecuencias efectivas de la medida preliminar de la jueza Gastaldi afectaban severamente dicha libertad”, agregó Del Rosario.

Libertad de expresión y plataformas digitales

Qué dijo Santiago O’Donnell sobre el fallo

El periodista de Página 12 utilizó sus redes sociales para dar agradecimientos y señalar el peso específico que tuvo este decisión para el periodismo en general. “El fallo unánime y con costas de la Corte Suprema revirtiendo una medida judicial que me había ordenado entregar los audios de entrevistas realizadas para mi libro "Hermano" es un gran triunfo para la preservación de la fuente periodística”, indicó.

También agregó que es una victoria “contra el acoso del periodismo por la vía civil, y por lo tanto para la libertad de expresión”.

En un hilo de tuits emitidos este 27 de junio, también valoró a “los brillantes abogados” del Rosario y Damián Loreti. “Pero es sobre todo un logro colectivo. Fue invalorable el apoyo de personas e instituciones de Argentina y el mundo, en particular la asociación de medios @Adepargentina, la de periodistas @FOPEA, y las entidades gremiales @sipreba y @PrensaFATPREN”, expresó. Sobre el final, pidió la libertad de Julian Assange, el reconocido creador de WikiLeaks que se encuentra detenido en Gran Bretaña.

GI/fl/ff