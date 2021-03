Santiago O'Donnell difundió los audios de Mariano Macri sobre parques eólicos

El periodista Santiago O’Donnell, autor del libro “Hermano” en el que Mariano Macri da detalles sobre el negocio del expresidente Mauricio Macri y su familia con los parques eólicos, publicó este domingo 21 de marzo los audios sobre el tema que recolectó durante las 17 horas de entrevista con el hermano del exjefe de Estado.

Tras la publicación del libro, el juez federal Marcelo Martínez de Georgi citó a Mariano Macri. Él aclaró que “no tiene pruebas de ningún tipo” de sus declaraciones y que “no tiene ningún conocimiento” sobre lo que contó en “Hermano”: que el ex jefe de Estado utilizó a otro de sus hermanos, Gianfranco Macri, como testaferro en el negocio de las energías renovables.

En los 15 minutos durante los que se extendió su presentación ante el juez, Mariano Macri dijo que la información que aparece en el libro dónde se refirió a su familia, de la que está distanciado, está “descontextualizada” y explicó que está en litigio con el autor del libro. Al mismo tiempo, aseguró que desde antes de 2013 no recibe información del grupo de empresas familiar, por lo cual no estuvo en condiciones de aportar pruebas.

Ante esto, O’Donnell hizo públicos los registros de audio de los encuentros con Macri, y explicó que “el hermano del expresidente en ningún momento planteó que el libro contiene falsedades”.

“En otras palabras Mariano Macri no dijo que el libro falseó sus palabras. Dijo que el libro relata lo que dijo, pero que él no tiene prueba de ello, y el problema es que el libro presenta sus dichos como una verdad absoluta. Dijo frente al juez que no autorizó la publicación del libro como si un entrevistado pudiera decidir que una entrevista suya no saldrá publicada porque le incomodaron las preguntas o no le gustaron sus propias respuestas”, planteó el periodista en un artículo de su autoría publicado en Medio Extremo.

Qué dicen los audios

En una de las grabaciones, Mariano Macri sostiene que “claramente Gianfranco (Macri, hermano de ambos) no ha tenido ninguna experiencia ni entidad para llevar adelante la conducción y el crecimiento de todo el grupo en los últimos años. Gianfranco le sirve a Mauricio como testaferro, y Mauricio encuentra en el management su garantía de ejecución. Si él tuviese que recostarse en la ejecución en Gianfranco no estaría para nada tranquilo porque no tiene la experiencia y porque siempre mostró ser muy impetuoso, imprudente”.

Respecto del negocio millonario con los parques eólicos, relata que “habían analizado muy en detalle Isolux, una empresa que había entrado en un problema legal muy fuerte, el gerente general estaba imputado en la justicia, muy complicado”.

La empresa, según cuenta en el libro, “mínimo valía quince millones de dólares”. “Y supe que lo apretaron, lo llamaron desde Casa de Gobierno y le torcieron el brazo para que venda en un millón y medio. La compró Socma. (...) Toda esta maniobra que han hecho con la compra de parques eólicos y solares en toda esta carrera que había de cumplir con la energía limpia en Argentina que promovía el gobierno de Mauricio. También la hicieron en toda una operación que sabían que ellos podían constituir un consorcio, ganar la licitación pero eventualmente después iban a tener un serio problema de conflicto de interés y no iban a poder firmar contrato con el poder concedente. Entonces hubo todo un ciclo en el que se hicieron de esos parques para después presentarse a la licitación, para después vender las empresas o poner testaferros en las empresas”, detalla sobre la maniobra que reveló PERFIL en 2018.

La causa por la venta de los parques eólicos

Este medio reveló el caso en el que se trata de concesiones que habían sido ganadas por licitación por una empresa española y que fueron a parar a mano de una firma china, previo paso por empresas creadas por un contador del grupo Macri. Entonces también se consignó que en 2016, y sin pasar por licitaciones públicas, Sideco Americana -empresa insignia de los Macri- creó junto con un grupo de socios cuatro empresas a nombre de un contador y adquirieron seis parques eólicos en Chubut y Miramar, provincia de Buenos Aires.

Las licitaciones fueron ganadas por la española Isolux, que luego las vendió a estas compañías en dos tandas. Por la primera parte del paquete, las empresas del holding presidencial pagaron US$ 25 millones y durante el siguiente año revendieron esos Chi j parques a una empresa del Grupo Macro (Genneia, la que visitó el Presidente el martes) y a una compañía china (Goldwind).

Con sólo uno de los parques se hizo una ganancia de alrededor de US$ 15 millones, según confirmaron entonces a PERFIL tres fuentes directamente involucradas en los contratos.

En la causa se investiga si el gobierno de Cambiemos benefició a empresas de su grupo familiar, que participaron de una millonaria operación de compraventa de los parques. La investigación pone bajo la lupa también sobre Gianfranco Macri, hermano de Mariano y del ex mandatario.

En el caso, que lleva adelante Marcelo Martínez de Giorgi, también está citada como testigo Mariana Nannis, la mediática ex esposa del futbolista Claudio Paul Caniggia, quien también se refirió al tema de los negocios entorno de los parques eólicos.

