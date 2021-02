Caso Mariano Macri: "Hay derechos de tratados internacionales en juego", dice Santiago O'Donnell

“Hermano” el libro escrito por Santiago O'Donnell, que relata la vida de Mauricio Macri y su relación con los integrantes de su familia sigue en el centro de la escena mediática. Es que el autor fue ordenado por la jueza Susana Margarita Gastaldi a hacer entrega de las grabaciones de la entrevista a la principal fuente de su publicación: Mariano Macri, hermano del expresidente.

En comunicación con RePerfilAr, O'donnell contó cómo continúa el proceso judicial: “Actualmente la causa está bajo apelación y deberá ser trasladado a la fiscalía". Además, añadió que, "si bien es un tema civil, acá se están poniendo en juego derechos que tienen que ver con tratados internacionales a los que adhiere la constitución argentina. Y por lo tanto el Estado podría ser sancionado por la Corte Interamericana”.

El pedido a la justicia de la entrega del material por daños y perjuicios fue iniciado por Mariano Macri. El mismo había accedido a ser entrevistado por O'Donnell por tres razones: “El sentía que la imagen de su padre había quedado manchada por Mauricio Macri. También que él había sido humillado e inhabilitado al dinero que le correspondía como accionista". Y por último, que "el modus operandi de su hermano hacía él, de no asumir responsabilidades y trasladarlas a terceros creía que la había trasladado a la situación de todos los argentinos”, indicó.

Además, Santiago O'Donnell aseguró que dentro del material no publicado de las entrevistas, “hay cosas de interés público que el propio Mariano Macri me pidió que no publicara, porque le perjudicaba su relación con terceros. También hay revelaciones que serían muy explosivas pero que yo no pude chequear y por eso no decidí incluirlas”.

Santiago O’Donnell: “Macri no quería que el libro se publique”

En relación a los reiterados intentos de la justicia argentina de obtener material periodístico, tanto en el caso de O´Donnell como en la Causa Cuadernos de Diego Cavot, el politólogo expresó: “Yo soy muy respetuoso de la ley y la justicia, y quiero creer que es todo un malentendido. A través de un comunicado de distintos juristas como Martin Bohmer, Roberto Saba, Alejandro Carrió, Rafael Bielsa, Graciela Peñafort y Néstor Baraglia, hemos pedido que revea la situación”.

Por último el periodista recordó: “Nuestro trabajo es fundamental para informar a la ciudadanía, entonces lo que se pone en juego es el derecho a la ciudadanía a ser informada”.