En diálogo con Jorge Fontevecchia para Radio Perfil, Santiago O'donnell, periodista y escritor, remarcó lo “extraña” e “inédita” que le pareció la demanda que le realizó Mariano Macri para impedir que se publique el libro que trata sobre su relación con sus hermanos mayores y su padre. También habló sobre los casos de espionaje y cómo se dio en la dinámica familiar y dijo que para Mauricio Macri, espiar era un “juguete” que “usó y le gustó”.

¿Por qué consideras que Mariano Macri nuevamente pidió aplazar su declaración en la causa?

Escuché su declaración que alude al libro y también confieso que todavía me tiene perplejo la demanda judicial hacia mi. Es una persona con la que compartí mucho tiempo y lo entrevisté durante horas, aún así, Mariano Macri sigue siendo una caja de sorpresa.

¿A qué le atribuís que te haya hecho juicio y la sorpresa que te despertó esa persona que creías conocer después de muchas horas de entrevista?

- Hay toda una dinámica familiar que si bien pudo tener que ver con mi libro, aún queda mucho por conocer. Después de seis meses de trabajo armonioso, con una persona que se prestó abiertamente para ser entrevistado a contar intimidades, de un momento a otro intenta frenar la salida del libro e intenta hacerse de las grabaciones, cosa que es algo inédito en la historia del periodismo.

¿Crees qué fuiste utilizado como una herramienta de extorsión para aumentar el precio de una negociación?

- Pudo ser la intención de Mariano Macri pero el resultado es que no lo pudo hacer. Si me prestaba, el libro sobre Macri hubiera terminado en extorsión. Pero al publicarse el libro, no se logró su intención.

"Santiago O’Donnell: la orden de entregar grabaciones de Mariano Macri "es una amenaza muy seria a la libertad de expresión""

¿Recordas el reportaje que le hice? Allí también seguía siendo crítico de sus hermanos mayores...

- Tu reportaje lo agradezco muchísimo, es la prueba más importante que tengo para defenderme de lo que él me ha amenazado que es por daños y perjuicios. El reportaje demuestra claramente que él es crítico de los hermanos. La querella es extraña porque dice que no autoriza la entrevista. Planteaba que en un momento dado de la entrevista "yo me corto solo" y hago un libro sensacionalista. Esas declaraciones en la entrevista, sin embargo, son casi tanto o más fuertes que lo que dice el libro. Cómo va a ser sensacionalismo si después él va al estudio y va con el mismo tono crítico para hablar sobre sus hermanos. Ahora aparece en un juzgado y dice que no puede declarar en contra de sus hermanos y cuando tanto en mi libro como en la entrevista es durísimo lo que dice.

"Mariano Macri confesó, se arrepintió y judicializó"

Tenes larga experiencia en cuestiones de espionaje. ¿Qué sensación te quedó de la relación de la familia Macri y de Mauricio Macri con el tema de los servicios y el espionaje?

- La frase de Mauricio Macri es que “usó el juguete y le gustó”. Mariano dice que tradicionalmente a Franco Macri no le gustaba el espionaje y no hacía esas prácticas de forma empresarial. Hasta qué ocurrió el secuestro de Mauricio Macri. En ese momento entran en contacto con una agencia ligada a la CIA y empiezan a tener contacto con este mundo al que después el propio Franco vuelve a apelar para investigar a los maridos de Sandra Macri, especialmente al segundo marido. De allí viene la famosa frase de que a Mauricio le gustó el juguete. Contaba en el libro que el mismo Mariano mandaba los cassettes que mandaba Franco a Mauricio, y que Mauricio estaba al tanto de todo. Mas tarde, las personas que pasan a ser espiadas ya eran adversarios o personas vinculadas a Mauricio. Los jueces eran utilizados para hacer estas pinchaduras, habían sido nombrados por el gobernador Ramón Puerta que era íntimo amigo de Mauricio. A partir de ahí empieza a haber un uso de este tipo de servicios. Incluso, la famosa causa por la que él había sido procesado cuando era jefe de gobierno quedó en un limbo. Esa es la causa que tiene más datos para aportar porque cuando Mauricio es presidente el trato con Mariano prácticamente se corta. En esa época fue parte de la comunicación entre Franco y Mauricio sobre cómo se espiaba a distintos personajes. La causa en la que se desvincula a Mauricio Macri a dos semanas de asumir la presidencia y está planchada hace dos años en un juzgado y no avanzó. Ese es el germen de lo que continúa en el gobierno de Macri con el jefe de la AFI, Gustavo Arribas.