Martín Llaryora, gobernador electo de Córdoba, resaltó que, en las elecciones cordobesas, las tentativas a nivel nacional entre Schiaretti y Larreta le dieron a Juez una centralidad que antes no tenía. “Luis Juez no fue un buen intendente”, expresó en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9).

Felicitaciones por el triunfo en las elecciones cordobesas. Me imagino que debió sentirse distinto la noche que se fue a dormir, viendo que el sueño de ser gobernador se concretó. ¿Qué le pasa por la cabeza a pocas horas de haber obtenido ese triunfo?

Bueno, por supuesto que las encuestas dan un indicio, pero eso se tiene que ver reflejado en las urnas. Lo importante, más allá de la situación que sufrimos todos los cordobeses por la transmisión de datos, es que hoy ya está terminado el escrutinio provisorio y ya están en la cuenta definitiva, hay una tendencia irreversible.

Siento satisfacción, pero volví el otro día a la intendencia y a mis funciones. Me siento contento por la posibilidad, desde diciembre, de poder mejorar la calidad de vida de todos los cordobeses, pero ya estoy concentrado de nuevo en la intendencia, así que a veces no tenemos tiempo de disfrutar estos momentos, vamos a ir cayendo de a poco.

El cordobesismo visto desde Córdoba

Con la ceguera paradigmática que da la distancia del porteñismo, nos gustaría poner un poco en contexto las particularidades de Córdoba. Dicen que pesó en la elección que vos fuiste el mejor intendente que tuvo la ciudad en mucho tiempo, y que también el radicalismo hizo una excelente elección en gran parte del interior de la provincia.

¿Cómo se puede explicar este fenómeno cordobés de que hasta ahora las elecciones nacionales ganaba un partido y luego en la provincia es otro? ¿Hay un peronismo distinto?

Cuando escucha a los peronistas de Córdoba, parece que estuviera hablando un radical, y no lo digo en sentido peyorativo en lo más mínimo, tengo adoración por Raúl Alfonsín.

Nosotros hemos decidido, en este caso que me ha tocado liderar, el armado de una coalición en donde mi vicegobernadora es radical, y va a ser la primera vicegobernadora radical en la historia en Córdoba, que es cuna del radicalismo.

Ahora vamos a una elección a intendente, en muy pocos días, y el viceintendente de mi candidato es el presidente del PRO. Y en la coalición tenemos socialistas y vecinalistas de distintos de distintos lados, de la producción, de la cultura y el deporte.

Te podría decir que nosotros hemos construido casi un partido cordobés, con lo cual, si bien el perfil, al estar yo a la cabeza, es el justicialismo, la coalición es muy matizada. Por eso hablo de un partido cordobés.

Entonces, es muy difícil definirlo, porque nuestras ideas son totalmente distintas a lo que tiene que ver con otras expresiones del justicialismo a nivel nacional o inclusive de otras provincias.

El segundo tema es que cuando se define la elección ejecutiva en Córdoba, los vecinos votan gestión, y el factor preponderante en esta ocasión fue que después de mucho tiempo, por primera vez en la capital de Córdoba, que es casi el 40% de los electores, fue masivo en apoyo. Y en el interior salimos ganando pero por una exigua diferencia.

Nosotros por lo general ganábamos en el interior y perdíamos en la capital. La diferencia fue que, en estos tres años y medio como intendente, pudimos mejorar la calidad de vida de los vecinos de la capital, y los vecinos de la capital, a los cuales les agradezco como a todos, pero especialmente a ellos, son los que hicieron la diferencia.

En San Francisco y el departamento San Justo también hicimos una gran elección. Yo fui intendente de San Francisco en dos oportunidades. Ahí lo que vale la gestión.

Después, la elección se polarizó de una manera casi extrema, los otros partidos tuvieron muy bajos resultados. Esto tiene que ver también con dos cosas, primero, porque en Juntos por el Cambio, por primera vez, fueron en su máxima expresión, la mayoría de los partidos juntos a una elección ya muy cerquita de las elecciones nacionales, con todos los candidatos a presidente apoyando a Juez más allá de sus divisiones internas.

El kirchnerismo, que se presentó también, hizo una elección de un punto y medio, dos. Con un nombre totalmente distinto porque fueron por listas distintas.

Entonces, de un lado teníamos al kirchnerismo, y del otro lado teníamos a casi todos los partidos, salvo partidos provinciales, que forman parte de Juntos por el Cambio. Fue una elección reñida, esperábamos que así fuera, y gracias a los vecinos y a dios, tuvimos un triunfo en una lección tremendamente polarizada. Casi el 85% de la gente votó entre dos fuerzas.

Las próximas elecciones en Córdoba capital

¿Qué va a pasar en la capital ahora? Así como se dio vuelta la situación de que siempre la capital era esquiva al oficialismo provincial, ¿cuál es tu pronóstico de cómo se va a terminar dando el resultado ahora en los próximos días?

Bueno, yo espero que los vecinos actúen de una manera lineal. Creo que la ciudad de Córdoba la pudimos mejorar porque modificamos cuestiones de la administración esenciales, con cambios en los últimos años.

Creo que también, en la elección provincial, hubo un factor preponderante que fue el siguiente: Luis Juez también fue intendente de la capital y no fue un buen intendente. Entonces, también hubo una comparación de gestión.

Creo que, claramente, la modificación de la capital tuvo que ver con una buena gestión de la capital, pero también en que se pudo trabajar en equipo con el gobierno provincial después de muchísimos años, como hicimos con Juan Schiaretti.

Espero que los vecinos acompañen a Daniel Passerini, que es mi actual viceintendente, y va como candidato a intendente. Es una elección también reñida, porque van a ser dos coaliciones muy grandes. Creo que la tercera o cuartos partidos esta vez sí van a tener mayor caudal electoral, porque hay dirigentes qué están haciendo campañas más fuertes.

Espero que no se rompa esta posibilidad de trabajar en equipo entre la Capital y Provincia, porque cuando no se dio, en la Capital, por su importancia y su envergadura, empezaron las peleas entre los dirigentes, y eso terminó perjudicando a los vecinos de la Capital.

Espero que los vecinos nos puedan acompañar para que el proyecto de mejora de Córdoba no se detenga, y desde la gobernación poder trabajar en conjunto con el actual viceintendente siendo intendente. Espero que eso suceda y estoy trabajando para eso.

Los efectos del acercamiento de Schiaretti a Larreta

Hay una polémica aquí que trasciende a Córdoba y es nacional. En los medios de Buenos Aires se plantea que el acercamiento fallido de Schiaretti a Juntos por el Cambio por parte de Horacio Rodríguez Larreta perjudicó a Luis Juez.

En algunos casos dicen que lo hizo perder, y por otro lado, la información que recibimos de Perfil Córdoba es la contraria, que ese acercamiento perjudicó a Schiaretti y a vos, reduciendo la diferencia en el resultado final. ¿Creés que la discusión de incorporar al peronismo cordobés a Juntos por el Cambio afectó el resultado electoral?

Primero, yo estoy totalmente de acuerdo en la acción que tomó Schiaretti. Estoy de acuerdo en que Argentina necesita coaliciones más amplias.

No podemos nosotros, o yo no puedo, liderar una coalición que empieza a marcar de cero a Córdoba, porque claramente esto es un cambio generacional. Ya no podemos hablar de los 24 años anteriores, no es de la Sota-Schiaretti, ahora estamos con una coalición totalmente nueva, y justamente con un frente amplio como el que tenemos nosotros, y que no se repite esto en la Nación.

A mí me parecía que era una salida, sumando distintos sectores, haciendo una suma grande, con la posibilidad de hacer un gran acuerdo nacional por fuera de Juntos por el Cambio.

En segundo lugar, claramente esto le dio una centralidad a Juez que antes no la tenía. Eso, para mí, no lo pude haber perjudicado nunca. Creo que Argentina perdió la oportunidad de construir un frente, que después es difícil construirlo.

Voy a la ética de la responsabilidad y la ética de las convicciones. Uno puede estar de acuerdo en algo sabiendo que va a pagar un costo político. ¿Sentís que pagaste un costo electoral por esto independientemente estuviera dispuesto a hacerlo para que se genere ese frente nacional?

Te diría que a Juez no lo perjudicó.

Alejandro Gomel (AG): ¿Cree que va a haber un acuerdo del cordobesismo con Horacio Rodríguez Larreta, sobre todo si gana la interna de Juntos por el Cambio?

Para adelante no sabría decirte. Anticipé lo de Juan porque sabía la vocación que tenía y tiene de ser el presidente de la Argentina. Pero también sabía y sé, porque lo hablamos mucho con él, la vocación que él tiene de que Argentina salga adelante con un gran acuerdo nacional.

Argentina no sale con la grieta, no sale con extremos, al contrario, el país sufre con la grieta y los extremos. No puede haber acuerdos, han gobernado ya dos sectores en este tiempo, que no han podido construir acuerdos más allá de sus propios frentes, y esto claramente ha generado una falta de rumbo que provoca que una Argentina, teniendo todas las condiciones para ser un país normal y mucho mejor del que tenemos, cada vez tenga más pobreza y más inflación.

Yo creo que a Schiaretti siempre lo van a ver construyendo lo que él piensa, porque es lo que él cree y lo que construimos en Córdoba. El respeto institucional, el trabajo con la fuerza de la producción. Siempre Juan va a hablar de la macroeconomía, de la estabilización macro, pero también del federalismo, de un programa de obras de producción, de la generación de trabajo, de las oportunidades íntegras de la Argentina, es un productivista.

No sé qué va a pasar después, porque a veces no depende de uno. Juan y un montón de sectores apostaron y trabajaron a favor de la Argentina para un acuerdo, y la individualidad de algunos lo impidió.

Para armar un frente como el que armamos en Córdoba, que ahora se va a ampliar, necesitás generosidad de muchos lados, dejar intereses particulares para borrarte la camiseta de Córdoba.

Bueno, acá necesitás dejar intereses particulares de lado y ponerte la camiseta de Argentina, y el problema es que no se están poniendo la camiseta de Argentina. Siguen con la camiseta de cada uno de los frentes o de los partidos y cuando llegan, siguen con la camiseta de su frente. Pero si no te ponés la camiseta de Argentina, no podés sacar al país adelante.

AG: ¿Hubo egoísmo de Bullrich ahí entonces?

Yo no estuve en las negociaciones. Estuve ocupado en la gestión y en la campaña. No sé bien cómo terminó, ni por qué se hizo eso, o cuáles fueron las especulaciones. Lo que sí sabemos todo es que no se pudo llegar a un acuerdo, que no era ingresar Juntos por el Cambio sino construir un frente más amplio. Construir algo distinto.

El primer error conceptual es decir que Schiaretti quiso ingresar a Juntos por el Cambio, no, Schiaretti quiso hacer un frente de frentes. Una construcción distinta, invitando a otros justicialistas, vecinalistas, socialistas, fuerzas de producción. No es que dejaron afuera a Schiaretti, dejaron afuera una idea. No están juntos ni son cambio, nunca fue la idea que Juan Schiaretti se sume a JxC.

Entonces, claramente, lo que les falta, y por eso se genera el crecimiento de Milei y de otros sectores, es por no haber tenido la capacidad de construir una fuerza distinta.

Ahora estamos en más de lo mismo, queda Juntos por el Cambio de un lado, Unión por la Patria del otro, y el factor preponderante en esta elección va a ser Milei.

Pero en Córdoba no mostró ninguna fortaleza política, como en el resto de las elecciones provinciales ¿no?

Eso pasa siempre, y en Córdoba también. La transmisión de liderazgo y devotos es muy difícil cuando no se juega. No sé qué va a pasar cuando ponga la boleta de Milei, en las encuestas tiene otros resultados.

Tiene que ver con lo que pasó con Boric en Chile, Petro en Colombia, Castillo en Perú, y así un montón de procesos. La falta de soluciones de la clase dirigente a determinadas expectativas de la gente cuando vota genera esos fenómenos.

Con 50% de pobreza, 150% de inflación, y ves que lo mismo de siempre se siguen peleando y ya gobernaron todos, ¿qué expectativa para adelante tenés? Entonces, no es que la gente vota mal, sino que lo que vota es una expectativa para adelante, o un voto bronca, o un canalizador de lo que no te pueden solucionar.

Si vos no mostrás algo distinto, la gente algún día se va a cansar de esta pelea, y va a buscar gente que pueda acordar, que pueda generar consensos, llevarlos al crecimiento, al desarrollo, o que al menos les dé una esperanza.

Vos ves los actores y son los actores de siempre. Entonces se pueden dar resultados como lo que pasó en Chile o lo que pasó en Colombia, en muchos lados está pasando.

Porque además tiene que ver con la falta de generación de trabajo, con la incorporación de la tecnología, con que estamos usando gran parte del esquema social estructural del siglo pasado en este siglo con un sin número de cosas y avances tecnológicos. Imagínate qué va a pasar con los números de empleo cuando entre la inteligencia artificial a pleno.

