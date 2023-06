Marcela Pagano, periodista económica, afirmó sentirse parte de la "generación diezmada" por sufrir la pérdida de su futuro en manos de los sucesivos gobiernos del país. “Soy hija de una familia de clase media laburante, que venía trabajando, esforzándose y prosperando en un país en el que, con las crisis, le han arrebatado los logros”, aseguró la precandidata a diputada nacional en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9).

Cuando te preguntaron por qué tomaste la decisión de ser candidata, dijiste que lo hiciste porque considerás que La Libertad Avanza es un espacio que le permite a la gente que está decepcionada con los partidos tradicionales involucrarse en un cambio real. ¿Quiénes te decepcionaron? ¿Por quiénes votaste que no cumplieron tus expectativas?

Va más allá de la votación, tiene que ver con una historia.

Cuando la escucho a la Vicepresidenta hablar de la generación diezmada, yo me considero generación diezmada, y no porque mis derecho han sido ultrajados en los ‘70, sino porque soy hija de una familia de clase media laburante que venía trabajando, esforzándose y prosperando en un país en el que, con las crisis, le han arrebatado los logros.

Marcela Pagano será precandidata a diputada de Javier Milei en la provincia de Buenos Aires

Mi primer registro de decepción tiene que ver con el 2001 y el 2002. Yo tenía una vida familiar tranquila, en un barrio de casas bajas en el conurbano bonaerense, muy simple.

En ese momento estudiaba en la secundaria, iba y volvía en bicicleta, y de un día para el otro no pude salir más a andar en bicicleta a la calle, se levantaron rejas en las ventanas de mi casa, hubo muchos mecanismos de entrada y salida de casa la noche, y ya no podía salir a bailar o ir al club con mis amigos libremente. Sufrí los riesgos de los secuestros express.

A mí me arrebataron los derechos de la libertad desde muy chica. Lo peor de todo es que las generaciones que siguieron ya no conocen lo que es tener un conurbano bonaerense sin rejas, ya no conocen lo que es tener amigos en el barrio, más allá de los amigos que tenías en el aula, porque salíamos todos y en la cuadra jugábamos juntos. Eso quedó para cierta élite de la sociedad que se puede pagar hoy una casa en un barrio cerrado.

Así es "Argentina 2001", la serie que refleja la peor crisis social y política del país

Si vamos a hablar de decepción, yo quiero decirte que esa es una decepción primaria en mí y en mi desarrollo. Sin dudas, también lo que significó para una familia laburante tener esa crisis. Tener mucho ahorrado para la prosperidad de sus hijos y encontrarse de un día para el otro sin nada.

Me gustaría darle un hilo histórico a esa decepción que nos contás. Después del 2001 vino Néstor Kirchner, generó entusiasmo en al menos una parte de la sociedad, pero se fue desinflando a medida que aquellas ventajas que se consiguieron se fueron perdiendo luego de la segunda presidencia de Cristina Kirchner, y la ilusión fue con Macri.

¿Podríamos decir que las decepciones de un lado y del otro, del kirchnerismo y del macrismo, son las que llevan a una decepción continua y a votar por algo diferente como podría ser Milei?

Milei "hizo renunciar" al candidato libertario que discriminó a Rinaldi

Totalmente. Son decepciones sistemáticas. Esto que te relato yo en mi vida, imagínate el votante joven, que no sabe. Nosotros le tenemos que contar sobre una Argentina que no han vivido. Los chicos que nacieron en la generación de los dos mil ya no saben lo que es todo esto que al menos yo sí sé que perdí.

Las decepciones son constantes. Yo siempre cito al periodismo, que es la actividad que amo y que quiero preservar, porque soy candidata pero sigo siendo periodista. Cuando empecé a trabajar, a los 20 años, las empresas tenían la posibilidad de ejecutar el derecho de exclusividad y casi todos los periodistas trabajaban en un solo medio, que les daba la posibilidad incluso de instruirlos editorialmente, los famosos manuales de estilo.

Pasaba eso porque con un sueldo te alcanzaba. Te dedicabas a pleno a hacer carrera en un lugar y tenías posibilidades de crecimiento, entonces podías permanecer muchos años en una empresa y valía la pena el esfuerzo. Tarde o temprano te lo consideraban.

El riesgo de plagiar a Milei

Vos podías crecer socialmente con tu trabajo. Estudiabas en una universidad y el título universitario se te pagaba y se te reconocía. O sea que el fruto del esfuerzo existía, la meritocracia existía.

Las ideologías de algunos gobiernos que hubo en Argentina​, que fueron preponderantes en romper con la meritocracia, hicieron mucho daño. Empezó la cultura del desgano, decir “¿para qué lo hago”, “¿para qué voy a estudiar en una universidad si total no me van a pagar el título?”. Además, ser universitario y tener un trabajo en blanco hoy no te aleja de la vulnerabilidad de ser pobre.

En un país donde nadie puede ahorrar y donde el anhelo de la clase media trabajadora hace 20 años era poder comprarse una casa, mis padres, que vienen de una clase trabajadora y una familia humilde, lograron ser propietarios. Yo, en cambio, no puedo ser propietaria hoy. Luchamos todos los días para intentar ser propietarios, al igual que muchas personas. Ya ni siquiera sueñan con eso.

El kirchnerismo le hizo una advertencia a Massa: "Cuando veamos cosas que no nos gustan, se lo vamos a hacer saber"

Nos han arrebatado tantas libertades, nos han arrebatado la perspectiva de futuro debido a las malas administraciones. Y lo peor de todo es que hay generaciones enteras que creen que vivir con déficit fiscal es normal, mientras que en otros países del mundo no lo es.

Desde 1901 hasta hoy, hemos tenido 112 años de déficit fiscal. Es como si toda tu familia, en la historia de tu familia, hubiera tenido 112 años de vivir endeudada, financiándose con tarjetas de crédito, debido a que los ingresos no alcanzan para cubrir los gastos. Esto no es normal, no es habitual y no está bien. Nos han hecho creer que esa es la metodología correcta.

Entonces, ¿por qué Javier Milei? Porque Javier propone algo diferente, porque él no estuvo en la gestión y no me ha decepcionado. Además, me están decepcionando también en campaña, donde como periodista tengo acceso a los detalles de lo que se discute en los distintos partidos políticos.

Presidente economista

En teoría, debería haber más opciones, pero Milei es el único que me ha presentado un programa para Argentina, un plan de gobierno a 30 años. Es una visión que va más allá de un período de cuatro años.

Si él llega a ser presidente pero luego le toca a otro partido político gobernar, él dejará los manuales de estilo sobre cómo hacer las cosas. Eso es lo que falta en Argentina: la planificación y la continuidad.

En otros países han logrado estabilidad y seguridad jurídica porque las bases del modelo de país no se cambian con cada gobierno y con cada cambio de color político. La toxicidad sistemática con la que vivimos los argentinos, donde parece que nada dura y todo es momentáneo, es algo que queremos borrar.

Milei confirmó su postulación a Presidente: uno por uno, la lista de sus candidatos legislativos

¿Por qué la Cámara de Diputados? Porque me indigna saber que el año pasado solo sesionaron 26 veces. Me indigna que en esas 26 sesiones no se hayan tratado los temas que realmente afectan a la gente. Todos sabemos que, por ejemplo, la nueva ley de alquileres, que ya tiene 3 años, es decepcionante para todas las partes involucradas.

Entonces, ¿cómo es posible que ninguna de esas 26 sesiones se haya centrado en solucionar el problema de la vivienda, no solo para aquellos que quieren comprar, sino también para aquellos que necesitan alquilar?

Recuerdo que, cuando entrevisté a Javier Milei, él también me contó la experiencia traumática que fue para su familia el 2001 y la distinta crisis que fueron pasando en la Argentina, como la del ‘89, que lo llevaron a estudiar economía. En tu caso, ¿la crisis del 2001 fue lo que te llevó a especializarte en periodismo económico e ingresar en Ámbito Financiero?

El voto a Milei por otros miedos

Sí, porque yo me daba cuenta que en Argentina, en cada esquina teníamos un economista, y no porque tengan el título.

Conocí varios países y no recuerdo ningún otro país del mundo en el que vos en la esquina preguntes cuánto cuesta el dólar y te puedan responder con certeza. En Argentina estamos acostumbrados a saber cuestiones económicas y financieras que no es habitual en otros países que estén en la cabeza de la gente laburante. La gente tiene la posibilidad de ocuparse de otras cosas y no de estas preocupaciones latentes qué tiene que ver con resguardar el ahorro.

Cuando observé que la economía era un tema de interés general, pero que se trataba en los medios de comunicación como si fuera exclusivo para una élite entendida, me di cuenta de la importancia de democratizar el conocimiento económico y tratar de explicar los conceptos técnicos de manera más accesible, en un lenguaje llano.

Fara sobre Milei: "Es un proyecto muy personalista que no busca generar estructuras”

Aunque no me especialicé en economía, persistí en ese camino para que cualquier persona interesada en el área económica pueda tener información para tomar mejores decisiones.

Creo que lo que nos une a Javier es que ambos creemos que la economía debe estar al servicio de la sociedad, y no solo ser objeto de discusión en círculos cerrados. Es por eso que admiro la labor de Milei, ya que logró llevar conceptos técnicos y manuales que cita, que son poco leídos o poco conocidos en Argentina, para que la gente pueda comprenderlos y entender que existen diferentes corrientes de pensamiento económico.

Milei le robó el alma al PRO

Todas estas corrientes son válidas y merecen ser discutidas. Creo que es importante formarnos en el pensamiento crítico y estar abiertos a diversas perspectivas.

FM JL