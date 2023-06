Se acerca el sábado y con ello, el cierre de listas de cara a las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). Esto acelera los procesos políticos y los cambios de último minuto de cara a las elecciones. En este contexto, nos comunicamos con Carlos Fara, analista político, quien habló sobre la situación política del país de cara al cierre de listas.

Violencia en Jujuy e interna política

“Fue un punto en contra muy fuerte del oficialismo a nivel nacional en una provincia caracterizada por la violencia de Milagro Sala, fue un escenario servido en bandeja para beneficio político de Gerardo Morales”, dijo Fara.

“Creo que, aún si no hay un nexo material con el Gobierno Nacional, las reacciones políticas del kirchnerismo con los hechos de Jujuy solo muestran sintonía política”, añadió el analista político.

Por otro lado, Fara dijo que en Juntos por el Cambio hay un encuadramiento de algunas figuras secundarias. “De alguna manera se está viviendo el proceso de las internas en paz mientras que en el Frente de Todos va a haber discusiones hasta último momento”, explicó.

Luego, el analista habló sobre la posibilidad del binomio Larreta-Morales: “Morales es un personaje muy curtido que busca llevar siempre agua a su molino, Jujuy tiene reservas de litio y es un mineral clave que lo ubica en una posición deseada”.

“El oficialismo de Morales ganó ampliamente en Jujuy, lo cual garantiza estabilidad para los inversores en la provincia”, dijo el experto. “La reforma constituyente tuvo apoyo del propio peronismo, eso muestra que los que se manifestaron no son representativos”, añadió.

Sergio Massa y el acuerdo con el FMI

“Sergio Massa está perdiendo fuelle y eso hace que el FMI postergue sus definiciones hasta el cierre de candidaturas”, aseveró el analista. “Al FMI le interesa que siga siendo ministro, eso es clave”, complementó.

Luego, sobre el plan económico de Juntos por el Cambio, Fara dijo: “Hay que ver qué generación de consensos hay entre los equipos, hay estilos muy distintos entre Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich”.

“A Javier Milei no le favorece la sumatoria de resultados adversos de sus candidatos aunque él no se desdibuja en las encuestas, es un proyecto muy personalista que no busca generar estructuras”, concluyó.