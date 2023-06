Alberto Fernández ultima un escrito con la intervención del PJ de Jujuy

El presidente Alberto Fernández prepara un escrito con el que anunciará la intervención del Partido Justicialista de Jujuy, tras los cuestionamientos por haberle facilitado el camino a Gerardo Morales para aprobar su polémica reforma constitucional. Se conocería en las próximas horas.

Así lo confirmaron a PERFIL fuentes de la Casa Rosada. Fernández hará el anuncio en su calidad de presidente del Partido Justicialista en su orden nacional, después de varios días de presión de sectores oficialistas para que tome la medida.

El espacio oficialista fue clave para que el Frente Cambia Jujuy, liderado por Morales, aprobara la reforma constitucional. Se trata del proyecto que presentó una serie de artículos que recibieron duras críticas por limitar el derecho a la protesta y hasta por establecer la mayoría automática en la Cámara de Diputados para el candidato a gobernador que gane las elecciones, entre otros puntos.

La aprobación de esa modificación generó un tembladeral en Jujuy.

Incidentes en Jujuy.

Desde hace más de 10 días una protesta docente por mejores salarios se transformó en multitudinarias manifestaciones de trabajadores estatales, militantes sociales e integrantes de las comunidades originarias, que denuncian también que la reforma trae consigo una flexibilización en los términos de la explotación de la tierra. El fondo de la cuestión es el negocio del litio.

El presidente trabaja, según supo PERFIL, junto al vicejefe de Gabinete, Juan Manuel Olmos, en la redacción del documento.

El rol de Rivarola y el PJ Jujuy

Desde que se aprobó la medida, referentes del oficialismo no tardaron en apuntar al responsable del PJ Jujuy como el que encabezó la negociación y facilitó las cosas al oficialismo jujeño. Rubén Rivarola, presidente del partido en la provincia, es quien está en la mira.

Candidato a la gobernación, es un férreo opositor a la presencia de Milagro Sala en Jujuy. Es el dueño de El Tribuno, uno de los diarios más importantes de la región y viene de aportar 11 votos fundamentales en la votación constituyente. Fueron la pieza clave para que Morales avanzara con la reforma aprobada el martes al mediodía en medio de una fuerte represión policial, con decenas de manifestantes heridos y casi 70 detenidos.

"La izquierda dice a todo que no. No debaten y cuando no debaten tienen que pelear adentro, para eso nos eligen", dijo Rivarola durante una entrevista con Pablo Duggan en De Vuelta por Radio 10. El dirigente se mostró en contra de las protestas "violentas" y dijo que no convocó al PJ jujeño para participar de las manifestaciones.

"Nosotros hemos discutido por todos lados. Cuando las protestas son sin violencia, no tengo ningún drama. En todos los cortes hay alguien que les está llevando algo, no me diga que no hago nada. Los cortes en la provincia hay que estar con la gente. La provincia está sitiada en todos lados", sostuvo.

Rubén Rivarola, en la mira.

"Yo no estoy de acuerdo con lo que están haciendo. No aceptamos que se impida la protesta social pero tampoco queremos cortes de ruta", afirmó.

Lluvia de cuestionamientos

En los últimos días, Rivarola recibió una serie de cuestionamientos internos que señalaban su complicidad con Morales. Una de las que hizo público el rechazo fue Malena Galmarini, del Frente Renovador, quien denunció en Twitter que Rivarola es "cómplice en la destitución de dos legisladoras por expresar su disenso" y que "hace un año presentamos su pedido de expulsión de PJ y todavía duerme".

"Si le quieren dar la intervención que la den, qué quieren que haga. Porque no salgo a cortar la calle me quieren intervenir", dijo el presidente del PJ cuando le preguntaron por los pedidos para que se dicte la medida en el partido.

Además de él, el PJ Jujuy está integrado por Liliana Fellner, que es la vicepresidenta primera. En tanto, Nelson Ortega es el presidente del Congreso del PJ Jujuy y Karina Paniagua la vicepresidenta. En los últimos días, ante la violenta situación que se vivió en las calles de la capital provincial, el partido se limitó a la publicación de una solicitada en la que le pidió al Gobierno de Morales que convoque al diálogo para "llevar paz y tranquilidad al pueblo jujeño".

AS/fl