Guillermo Snopek, senador nacional (FdT), afirmó que el justicialismo no viene teniendo un rol opositor al gobierno de Gerardo Morales “El peronismo se ha visto subsumido bajo causas judiciales, algunas con fundamentos y otras armadas”, explicó en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (101.9).

¿Cuáles son las particularidades del peronismo jujeño?

Desde el 2015, Jujuy viene con un cambio en la cúpula del Poder Judicial, que está integrado por miembros de la Unión Cívica Radical, y que han sido el brazo ejecutor de Gerardo Morales, quebrando la voluntad política en la Legislatura de los diputados del bloque justicialista, a través de causas judiciales.

Eso ha repercutido en el escenario político, se produjo la detención del ex gobernador Eduardo Felner y se ha marcado una línea de temor donde el que piensa distinto puede sufrir consecuencias.

Yasky: "El gremio docente de Jujuy fue sometido a condiciones salariales infrahumanas"

Muchos intendentes que pertenecen al justicialismo están sumidos por causas judiciales y sujetos a la voluntad del gobernador. En el año 2016, un ministro de Seguridad de la provincia, hoy ministro de la Corte, tomó el Partido Justicialista por la fuerza y quedó a cargo del vicegobernador, marcando la falta de voluntad para que reine la democracia y la participación política. Ese es el escenario político en la provincia.

¿Cómo pudo hacer un dirigente que viene del radicalismo para construir tanto poder en tan poco tiempo, en una provincia que históricamente fue gobernada por el peronismo?

Hay una responsabilidad del gobernador Gerardo Morales, pero también del peronismo. Eduardo Felner buscaba equilibrio y participación política en la construcción de la sociedad, mientras que Morales adoptó todos los vicios del peronismo y el uso de la Justicia, que primero la utilizó para consolidar la institucionalidad y el poder, después para perseguir opositores, y finalmente para beneficio personal.

El peronismo se ha visto subsumido bajo causas judiciales, algunas con fundamentos y otras armadas. En mi caso, he sido intimado por el Poder Judicial con causas que no prosperaron por lo infundadas que estaban. El poder de Gerardo Morales radica en la fortaleza que tiene en San Salvador de Jujuy.

Brey se cruzó con Brancatelli y Moyano por Jujuy: “¿De qué lado estás?”

Él viene ganando sus elecciones desde el 2011, cuando se produjo el desdoblamiento para las elecciones a intendente. El intendente actual, Raúl Jorge, lleva cinco mandatos, algo que es determinante para el poderío del gobernador. Pero también está subsumido en causas judiciales y cuando le quiso disputar el poder a Morales le reflorecieron esas causas, cortando su libertad política.

Gerardo Morales usa el Poder Judicial con propios y ajenos. Eso es lo que le permite revalidar en cada elección, pero ese poder se ha ido desgastando: ganó con un 58% en 2015, con un 43% en 2019 y este año, con el padrón real, ganó con el 32%.

¿Cómo se puede ganar con el 32%? ¿Se refiere al porcentaje de votos totales?

Cuando ganó con el 58%, en el 2015, fue con un 83% del sufragio total. En esta última elección bajó el número de votantes, sólo votó el 68% de los electores y él sacó el 48%. Muchos cuestionan las PASO, y yo creo que les falta una vuelta más de tuerca y deberían realizarse junto a las elecciones de los cargos partidarios.

Cristina Kirchner se apoyó en un comunicado de la ONU para volver a criticar a Morales: "Usted es el gran responsable de lo que sucede"

En nuestra Constitución se contempla el sistema de representación, que dice que el pueblo gobierna a través de sus representantes, elegidos por los partidos políticos. Hoy vivimos de coaliciones y de alianzas.

¿Usted fue elegido senador por la minoría?

Yo fui elegido en el 2017 por la minoría, luego de una escalada de votos de la izquierda y una intervención del Partido Justicialista a nivel nacional, que generó la posibilidad de participación interna. Mi mandato acaba este año. Vamos a trabajar para seguir representando en el Senado a los jujeños.

¿Cómo es su relación con su hermana que, a su vez, es la esposa del gobernador?

Desde el 2017 que no tengo trato. Le deseo lo mejor para su vida privada. Morales es su tercer marido, pero no tengo vínculo con ella desde 2017 ni con él desde 2016, cuando destituyó al Defensor del Pueblo por un planteo de aumento tarifario, inventando una causa judicial.

Chaco y Jujuy, el país no da para más

A mí también me intentaron armar una causa ese año y desde ese momento que no tengo vínculo con el gobernador. Me afectó políticamente porque me plantearon una relación de parentesco formal, pero no es un parentesco real.

Alejandro Gomel (AG): Hay un cuestionamiento grande a los constituyentes del justicialismo por haber votado a favor de la reforma. Incluso la CGT salió a pedir la intervención del PJ jujeño. ¿Por qué cree que votaron a favor?

El justicialismo no viene teniendo un rol opositor al gobierno de Morales, por eso detallaba la intervención que tiene el partido desde el 2016, con la policía de la provincia y el gobernador. En 2017 hubo otra intervención que permitió la realización de las PASO, pero no se reguló a través de elecciones, sino con una regularización formal del justicialismo.

"¿Qué pasó CFK?": Gerardo Morales le contestó a Alberto Fernández con un polémico video de Cristina Kirchner

Desde ese momento comenzaron a trabajar conjuntamente con Morales. En 2019 me presenté como candidato a gobernador, no recibí impugnaciones (pese al parentesco con el gobernador), y ahora, con instrucciones de Morales, el Partido Justicialista impugnó mi candidatura, teniendo mi partida de nacimiento y la partida de casamiento del gobernador. En este proceso constituyente, en el cual el Partido Justicialista debería tener un rol opositor, no lo tiene.

¿Comparte la idea de que el Partido Justicialista nacional debería intervenir al PJ jujeño?

Son decisiones que tiene que tomar el Consejo Nacional Justicialista y después el congreso partidario. Sé que ha habido planteos, este salió a la luz, pero desde hace tiempo existen estas presentaciones con respecto a una intervención.

ADP JL