Un argentino entregará a papa Francisco la misma carta que James Cameron recibió en Jujuy

Parece casualidad pero eso es lo que menos importa. Aunque para el papa Francisco su agenda es global, en un semana donde la represión en Jujuy es un tópico diario en la coyuntura argentina, él recibirá de primera mano, una mirada sobre los motivos por los que algunas comunidades jujeñas están reclamando ante Gerardo Morales. Y a su vez, un texto similar al que James Cameron obtuvo de manos de comunidades originarias de Jujuy, respecto a la explotación de litio.

James Cameron con Verónica Chavez, integrante de comunidad de Jujuy preocupara por explotación de litio.

Y es Tomás Saraceno quien aceptó la invitación para reunirse con el papa Francisco en el Vaticano. “Le entregaré una carta al papa Francisco por la emergencia que se vive actualmente en Jujuy: represión policial con detenciones y aprobación ilegal de reformas constitucionales”, explicó Saraceno en redes, “esa carta, escrita por las comunidades de los pueblos indígenas de la Cuenca de Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc, detalla las injusticias que se viven en Jujuy”. A fines de mayo, Saraceno fue noticia en Argentina y en medios británcos–sobre todo en secciones de arte–por este tucumano fue elegido para presentar “Web(s) of Life”, su primera exposición individual en el Reino Unido en The Serpentine Gallerie y en los Jardines de Kensington.

Junio 2023. Tomás Saraceno en su expo Web(s) of Life, en The Serpentine Gallery, Londres.

Tomás Saraceno nació en Tucumán pero su base profesional está en Europa. Él fue el primero en escanear, reconstruir y reimaginar los hábitats espaciales tejidos de las arañas, y es dueño de la única colección tridimensional de telarañas existente. De ahí el nombre de la esta exposición que se divide en obras montada al aire libre, y otras en espacios cerrados. La misma estará en Londres hasta septiembre de este año. En una de las salas, la problemática del litio jujeño está presente a través de “Fly with Pacha: Into the Aerocene” (Volemos con la Pacha: dentro del Areocene), un corto fílmando en la provincia norteña y que para el propio Saraceno, es la pieza central de esta megaexposición.

Hasta septiembre, Saraceno exhibe un corto sobre la situación del litio en Jujuy, en su megaexpo.

El corto fue filmado en Jujuy con las comunidades de la cuenca de Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc que son algunas de las que, explica Saraceno, “defienden su derecho a proteger sus tierras contra la extracción de litio, impulsada en gran medida por la demanda de baterías, y que está contaminando y reduciendo uno de los recursos más escasos de la ecología: el agua. (…) Se necesitan dos millones de litros de agua para producir una tonelada de litio”.

Fragmento de la carta que recibirá el papa Francisco sobre el tema "litio de Jujuy".

Siguiendo esta línea sobre el tema del litio, Saraceno fue uno de los que replicó en sus redes, las expresiones de James Cameron respecto de su sensación de haber sido emboscada (sic) por Gerardo Morales en la visita que el director de Avatar, Terminator y Titanic, hizo a Jujuy. Allí el gobernador en campaña, le mostró una parte de la realidad sobre la extracción de litio jujeño; la otra cara de la moneda Cameron la conoció cuando se entrevistó con un referente de algunas comunidades originarias, quien le entregó la misma carta que papa Francisco tendrá en breve en sus manos, por la gestión directa de Tomás Saraceno.