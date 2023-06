"Me han tendido una emboscada", el director de Avatar apuntó a Gerardo Morales tras visitar Jujuy

James Cameron, director de prestigiosas películas como Terminator, Avatar y Titanic, también tiene una reconocida trayectoria como activista ambiental, motivo por el cual recibió este jueves una invitación del Gobierno de Jujuy para visitar el parque solar más grande de América Latina, el Cauchari. Gerardo Morales agradeció en redes la visita de Cameron con el que se fotografió en Purmamarca, pero más tarde el cineasta tomó distancia de las autoridades y aseguró que habrían utilizado su imagen para 'limpiar' la imagen de la extracción del litio en la zona. "Me han tendido una emboscada", afirmó.

El detonante del conflicto fue una carta que las comunidades aborígenes acercaron a Cameron para notificarle "el atropello" de los derechos de las comunidades por la extracción de dicho mineral.

Cameron, embajador del programa de las Naciones Unidas contra el Cambio Climático, quedó envuelto en una polémica tras visitar la provincia de Jujuy. El jueves 8 de junio Morales le dio la bienvenida, en el marco de un encuentro con eje en las 'políticas verdes' aplicadas en la provincia.

Twitter/@GerardoMorales

"La lucha contra el cambio climático es un compromiso que debemos asumir en toda la Argentina. Agradecemos la visita de James Cameron, reconocido director de cine y activista ambiental, a nuestra provincia. Jujuy es un gran ejemplo en materia de sustentabilidad", comunicó el líder de la UCR en Twitter.

Sin embargo, la cordialidad inicial se esfumó cuando el director de Avatar recibió un comunicado de las comunidades locales que impugnaba a las empresas mineras impulsadas por el gobierno provincial por el impacto dañino que producen “al agua, al ambiente sano y a la autodeterminación como comunidades indígenas”.

Con la Patagonia y el litio bajo la mira, la generala Richardson cerró su visita al Cono Sur

En el marco de una entrevista brindada a El País, Cameron afirmó que 'desconocía' el grado de impacto del proceso extractivo.

"Nunca se me ocurrió que podía crear problemas de seguridad del agua a gran escala para la gente que vive en esa zona ni degradar la biodiversidad de un ecosistema importante", afirmó

James Cameron: "No me contaron toda la película"

James Cameron. Foto: Twitter

En ese sentido, si bien el cineasta remarcó que las autoridades se comportaron como "buenos anfitriones", dejó entrever que utilizaron su imagen para mostrar el supuesto compromiso con "la sostenibilidad", por lo cual se sintió víctima de "una emboscada".

Cameron fue tajante con el gobierno conducido por Gerardo Morales: "Voy a estar del lado de las comunidades indígenas".

"Fueron muy buenos anfitriones y me mostraron su punto de vista, incluso prepararon una película en inglés para mostrarme todo el trabajo que están haciendo sobre sostenibilidad, el cual es impresionante", explicó en El País.

"Pero no me contaron toda la película y no me dijeron que hay 35 comunidades indígenas en dos provincias de Argentina que están en conflicto directo, peleando por sus derechos y para que sus voces puedan ser escuchadas, cosas que realmente me importan. Espero tener la oportunidad de hablar con ellos directamente y buscaré formas de ayudarlos a través de mi Fundación Alianza Avatar", explicó el director de Avatar.

A raíz de lo sucedido, Cameron remarcó su disgusto durante la entrevista con el medio español: "Me han tendido una emboscada, quiero usar esa palabra, 'emboscada', para que parezca que tengo cierto punto de vista sin estar enterado".

"Quiero dejar claro que en un conflicto entre la industria extractiva y las comunidades indígenas, yo siempre voy a estar del lado de las comunidades indígenas", subrayó James Cameron.

CA/ED