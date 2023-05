Las dos únicas empresas de litio que producen en Argentina anunciaron su fusión

Dos de las compañías líderes de litio a nivel mundial resolvieron esta semana acordar una fusión “de iguales” para crear una nueva compañía con una valuación de US$ 10,6 mil millones.

Se trata de la estadounidense Livent y la australiana Allkem, las dos únicas compañías que producen carbonato de litio en la Argentina. “Se crea un productor líder mundial de productos químicos de litio, con unos ingresos combinados proforma para el año 2022 de aproximadamente US$ 1.900 millones y un EBITDA ajustado de aproximadamente US$ 1.200 millones”, afirmaron las empresas al anunciar el acuerdo.

Según las firmas, la nueva valuación de la empresa conjunta, tras la fusión de todas sus acciones, será de US$ 10,6 mil millones.

“Se espera que la transacción se finalice a finales de 2023, y una vez cerrada la fusión de iguales, los accionistas de Allkem poseerán aproximadamente el 56% y los accionistas de Livent aproximadamente el 44% de “NewCo”, informaron las empresas.

La compañía fusionada apuntará a lograr una capacidad de producción anual de unos 250 kilotoneladas de equivalente de carbonato de litio (LCE) para el 2027.

Según Livent, se aumenta de forma inmediata la escala crítica del negocio y las capacidades globales desde el cierre, “fortaleciendo la capacidad de servir a los clientes con una cadena de suministro más resistente”. Allkem nación en 2021 de la fusión de Orocobre y Galaxy Resources.

Las compañías destacan “la cartera de activos de alta calidad y bajo costo en Argentina y Canadá, geográficamente adyacente, que crea oportunidades para acelerar y reducir el riesgo de desarrollo de una sólida cartera de atractivos proyectos de crecimiento”.

Asimismo, la fusión prevé “importantes sinergias operativas previstas de aproximadamente US$ 125 millones anuales (antes de impuestos) y ahorros de capital no recurrentes de aproximadamente US$ 200 millones”, consigna Bloomberg Línea.

El litio en suelo argentino

Los únicos dos proyectos que actualmente producen carbonato de litio en Argentina son de Allkem y Livent, que a partir de este 10 de mayo, estarán fusionadas.

Se trata de los proyectos Fenix en el Salar de Hombre Muerto (Livent), Catamarca, operativo desde 1998 y el Salar de Olarzo (sales de Jujuy, Allkem), que produce desde 2018.

Según el citado medio, la producción combinada de ambas empresas generó exportaciones en Argentina por US$ 696 millones.

