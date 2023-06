Luis Juez, senador nacional, sostuvo que volvió a vivir la falta de verdad en los resultados de las elecciones, como hace 16 años. Además, pidió un recuento de votos. “Cada voto de esa urna nos costó la vida, pero a los otros nada porque lo hicieron con el presupuesto de la provincia”, declaró el exdiputado en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9).

En 2007 usted me decía que sentía que había perdido una elección porque estaba amañada. ¿Qué siente al volver a ver que hablamos de la misma situación?

Pasaron 16 años, y en aquel momento se cortó la luz, y ahora la conectividad, en la provincia con mayor conectividad del país. Y pasamos de ciudadanos analíticos a digitales, con las mismas mañas, formas y con el mismo dolor.

No tengo pruebas para decir que la elección me la robaron, pero sí la certeza de que fue desprolijo el recupero de datos. De hecho, la Justicia está haciendo el recuento con los telegramas de las urnas.

Con gritos de "fraude" de Luis Juez, arranca el escrutinio definitivo en Córdoba

No sé por qué el peronismo no puede hacer las cosas bien. No soy gorila, pero no sé por qué tienen que tener, por las dudas, la trampa en la mano. Un gobierno con 25 años debería poder acomodar un proceso electoral en una provincia como esta.

Si perdimos, ya está, si la política es como el fútbol. Ahora ¿por qué todo siempre está amañado, retorcido y oscuro? Esta es la realidad.

A esta altura del partido, si firma una escritura de que ya ganó Martín Llaryora, no tengo problemas, solo queremos saber la verdad, porque cada voto de esa urna nos costó la vida, pero a los otros nada porque lo hicieron con el presupuesto de la provincia.

Luis Juez dijo que en Córdoba "repartieron droga" a cambio de votos

Pero nosotros hicimos una campaña descomunal, entregando hasta la última gota de sudor, hasta la última moneda de nuestro bolsillo. Por eso necesitamos claridad, en honor a cada uno de los cordobeses que nos votaron y a los que no, para saber si es cierto y por cuánto perdimos.

Marcó que hicieron una elección extraordinaria, porque hasta ese día proyectaban una diferencia en su contra de entre el 5% y el 10% y, de confirmarse que fuera el 3%, sería mucho menor a lo que se indicaba. Independientemente del resultado, ¿usted está satisfecho con la elección que hizo?

Sí, pero los tipos nos operaron. En la capital, 15 días antes estábamos 17 puntos abajo, y de confirmarse estos números vamos a terminar perdiendo por seis puntos, en un lugar donde pusieron, no quiero exagerar pero, entre pauta, publicidad y obra destinada el último año y medio, no menos de 5 mil millones de pesos. ¿Se imagina? Es como empatarle al Manchester City.

Se calienta el escrutinio en Córdoba: Luis Juez reclama "transparencia" y pidió "abrir las urnas"

En la capital, hace 10 días estaba 16 puntos arriba el oficialismo, y usted logró que la diferencia se achicara a seis. En la provincia completa era alrededor de ocho y termina siendo de tres la diferencia. Usted dio una remontada grande en los últimos 15 días...

Sí, y usted dirá que es contrafáctico, pero nos daba una semana más y le sacábamos cuatro puntos de ventaja.

¿Cuánto le afectó que Schiaretti quedase asociado a Juntos por el Cambio? ¿Terminó siendo favorable?

Schiaretti: "No quiero ser el presidente de una nueva facción o de una nueva frustración"

Lo de Juan Schiaretti nos lastimó muchísimo, porque nos pasamos 20 días explicando lo inexplicable.

¿Les quitó tiempo?

Sí, perdimos tiempo y, de manera simultánea, tuvimos que explicarle a cada uno de sus colegas que era imposible que Schiaretti fuera parte de nuestro proyecto político, y que era una maniobra electoral que buscaba confundir al electorado.

¿Paradójicamente, lo terminó beneficiando?

No, porque también hubo mucho "voto confusión". Muchos creían que daba lo mismo votarnos a nosotros o a él, porque el sábado iba a ser parte de JxC. Hasta hoy intentamos explicar que no hay posibilidad de que eso suceda.

Luis Juez le contestó a la candidata de Milei que calificó de "deplorable" que haya votado su hija con discapacidad

Uno observa que, fundamentalmente, el centro y sur de la provincia, que estaban en manos del peronismo, como Río Cuarto, la ganó usted...

Ganamos la mayoría del Parlamento cordobés y el Tribunal de Cuentas. Le hemos arrebatado, después de 25 años, al peronismo el control de la Legislatura y del Tribunal de Cuentas. Fue excepcional.

Usted me va a decir que la copa se la lleva el otro, y sí, porque si la diferencia es de dos puntos y medio va a terminar ganando Martín Llaryora. Pero nosotros hemos ganado 14 departamentos, hemos metido 20 legisladores de lista completa, vamos a terminar teniendo casi 33 o 34 legisladores provinciales, le hemos empatado y sacado la mayoría automática al peronismo.

El peronismo con mayoría automática es un mono con ametralladora, son peligrosos. La mitad del vaso lleno es esa. La mitad del vaso vacío es que hicimos un gran esfuerzo y debería haber terminado con un triunfo, pero no creo que vaya a pasar eso.

Montoya: "La metida de pata de Schiaretti le dio una mano a Juez"

Hoy es tanta la impudicia que hay en esta provincia que nos lleva a un lugar incómodo. A mí me gustaría que si ganamos, ganamos. Y si perdemos, ir a saludar al que nos ganó, pero eso no sucederá hasta que la Justicia no termine de contabilizar los votos, producto de una cosa que el peronismo, históricamente, desarrolla con mucha inteligencia, que es el barro y la mugre.

Dentro de 10 días compite Rodrigo de Loredo en la Ciudad, ¿qué perspectiva tiene de que pueda triunfar?

Vamos a hacer lo imposible para que Rodrigo sea el intendente de Córdoba.

De Loredo: "Las encuestas nos siguen dando más de 15 puntos arriba"

Lo que pasa es que en Córdoba se ha armado un Gran Conurbano, y no quiero ofender porque toda mi familia política es de La Matanza, pero la continuidad de 25 años del peronismo nos dio nuestra propia Matanza.

Hoy tenemos entre 10 y 15 barrios que deciden la elección de la provincia, son de una pobreza y sumisión total absoluta. Y, si ganan esos barrios, es muy difícil dar vuelta la elección. La pobreza se ha multiplicado por cientos.

