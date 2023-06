De Loredo: Las encuestas nos siguen dando más de 15 puntos arriba

Rodrigo De Loredo afirmó este martes que “la gente vota en cada oportunidad lo que se pone a consideración” al rechazar que se pueda proyectar el resultado de los comicios provinciales del domingo a las elecciones del 23 de julio para intendente de Córdoba.

“No creo en los efectos ola. Siento que estoy muy bien en la ciudad. Sigo una campaña muy constructiva, propositiva”, dijo el candidato de Juntos por el Cambio.



“No creo que se tenga que revertir nada porque no creo que el proceso sea el mismo. Las encuestas nos siguen dando más de 15 puntos arriba”, sostuvo De Loredo.

Al ser consultado sobre los dichos de Daniel Passerini, quien lo vinculó a las administraciones de Ramón Javier Mestre y Luis Juez, respondió: “Esos son discursos. Me siento seguro porque la gente me conoce”.

“No solamente que no tengo nada que ver con esas gestiones. Tengo un historial de competencias, de rivalidades, de enfrentamientos. Ellos quieren construir un relato que no se condice nada con la realidad”, agregó en declaraciones a Mitre Córdoba.



Y luego detalló: “Tengo una campaña muy positiva, de mucho contacto con la gente. Voy a seguir en esa tónica. No me van a cambiar el eje porque me quieren llevar a discusiones, que si antes o que si después con cosas que no tuve nada que ver".