Las elecciones en Córdoba no terminaron el domingo, día de la votación, sino que el tema se extenderá al menos por 10 días. Es que hoy arranca el proceso de escrutinio definitivo en medio de un clima de tensión entre Juntos por el Cambio, que denunció fraude, y Hacemos Unidos por Córdoba, cuyo candidato Martín Llaryora se declaró ganador de los comicios. Voto a voto, desde hoy a las 9 se iniciará el proceso de conteo en la capital cordobesa.

Según el Tribunal Electoral Provincial, el proceso comenzará este miércoles por la mañana y se extenderá por al menos 10 días, incluidos los sábados, días en los que los fiscales trabajarán hasta las 18 horas en el relevamiento de las actas electorales. Las autoridades dispusieron que para el proceso se conformen 10 mesas de validación y una de "incidencia", de modo que se le dé rigor a un conteo con valor legal, a diferencia del provisorio.

En las últimas horas, el Tribunal Electoral de la Justicia de Córdoba explicó que el escrutinio se realizará sobre las actas de "apertura, cierre y escrutinio originales, que fueron firmadas por la autoridad de mesa de votación y fiscales presentes en cada una de las mesas en las que se llevó a cabo la elección".

El proceso arrancará luego de sospechas públicas de parte de Juntos por el Cambio canalizadas por medio del candidato Luis Juez.

Las quejas opositoras

"Acabo de impartir expresas directivas a los apoderados legales de Juntos por el Cambio, que soliciten a la Justicia electoral la apertura de las urnas y la lectura de las actas correspondientes y que copia de lo solicitado se comunique con el Tribunal Superior de Justicia. Solo buscamos la verdad y la transparencia del acto comicial y la única forma de encontrarla es dentro de las urnas", escribió el candidato a gobernador del PRO en Twitter.

Luis Juez sospecha que hubo fraude en las elecciones en Córdoba.

Ese pedido fue formalizado por los referentes del espacio. "Las inconsistencias de la carga de datos se repiten en toda la provincia, por lo que no es posible conocer de manera certera el resultado de la voluntad de los cordobeses", manifestó Marcos Ferrer, intendente de Río Tercero y jefe de la campaña opositora en una conferencia de prensa.

En rigor, el espacio pidió que el escrutinio se realice sobre las actas confeccionadas a mano en las mesas y no con las digitales que se imprimían tras el escaneo, de acuerdo al reporte de La Voz. "El sistema falló, leyó números de manera errónea. Pasó lo que la Justicia electoral dijo que no iba a pasar. Nuestra preocupación no es que el escrutinio nos beneficie, sino que se sepa qué eligieron los cordobeses", sumó Ferrer.

Los pormenores de la solicitud opositora deberán ser evaluados por la Justicia electoral en la previa del inicio del proceso este miércoles.

Los representantes del espacio esperan que les convaliden el pedido, pero están preparados para accionar si eso no llega a ocurrir: Ernesto Martínez, apoderado del Frente Cívico, sostuvo que harán acciones judiciales. "Nunca nos faltó coraje. La Justicia electoral es lo mismo que el Gobierno provincial", manifestó.

El lunes a las 6.20, la Justicia electoral cerró el escrutinio provisorio con casi el 95% de los votos cargados y 8.598 mesas cargadas, sobre un total de 9.060. Se imponía Llaryora con 822.057 votos, el 42,7%. Juez tenía 764.406, el 39,7%.

"Fue una elección excelente", dice el oficialismo

En medio de esta polémica por el conteo de votos, el oficialismo defendió el triunfo de Llaryora.

Llaryora, el candidato que se proclamó ganador.

Fue por medio de una conferencia de prensa que brindó el vicegobernador Manuel Calvo, que es jefe de campaña de Hacemos Unidos por Córdoba. Allí afirmó que su candidato derrotó a juez por más de 62 mil votos, tendencia a la que llegó, dijo, a partir de las actas de los fiscales de su espacio, que serían las mimas que tienen las demás fuerzas políticas.



Para Calvo, la elección del oficialismo fue "excelente".

"Nuestro escrutinio provisorio con base en las actas de nuestros fiscales, que son las mismas que tienen los fiscales de las restantes fuerzas, llegamos a la conclusión que Martín Llaryora es gobernador electo, al sumar 859.786 votos, contra 797.418 de Juez, lo que hace una diferencia de 62.368 votos. Este recuento provisorio que hemos hecho alcanza al 99,5% de las actas firmadas", sostuvo el jefe de campaña.

Más allá de eso, en la conferencia buscó deslindar al Gobierno provincial de las supuestas fallas denunciadas por la oposición en relación con el sistema de transmisión de datos en las escuelas.

Recordó, a propósito, que "a Junta Electoral Provincial está en manos del Poder Judicial, y nosotros no tenemos ninguna injerencia. Por la demora en conocerse los datos provisorios nos impidió festejar el domingo pasado el triunfo, por una diferencia de tres puntos. Pero no tenemos dudas de que Martín Llaryora es el gobernador electo".

Respecto de las denuncias de Juez, que llegó a decir que en Córdoba se repartieron drogas a cambio de votos, respondió: "Que se haga cargo quién lo dijo. Yo no puedo responder por inconsciencias ajenas. Si alguien tiene una duda sobre un tema tan grave, que presente una denuncia".

