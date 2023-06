Elisa Carrió, líder de la Coalición Cívica, se refirió su cruce con Luis Brandoni, integrante de la lista de candidatos al Parlasur que acompaña a Patricia Bullrich en su precandidatura presidencial, y se disculpó con él tras chicanearlo y decirle que "está grande".

"Le quiero pedir disculpas porque le dije que estaba grande pero yo también estoy grande", expresó la exdiputada en diálogo con Todo Noticias (TN) y agregó: "Lo quiero mucho y vamos a estar juntos".

"Voy a estar yo de un lado, y del otro un actor...¿cómo se llama? Luis Brandoni. Está grande Luis Brandoni, no sé cuántos años tiene", fue la chicana que lanzó la líder de la Coalición Cívica hace pocos días en una entrevista con José del Rio por LN+.

Por su parte Brandoni, el actor radical que enfrentará a Carrió en las PASO para encabezar la lista del Parlasur, evitó meterse en la polémica: "Dice muchas cosas que no corresponden, no pienso hablar de la señora, no tengo ningún interés", sostuvo durante una entrevista con Luis Novaresio en +Entrevistas por la misma señal.

Críticas a Massa: "El año que viene va a ser terrible"

La líder de la Coalición Cívica también lanzó duras críticas al ministro de Economía y precandidato presidencial de Unión Por la Patria, Sergio Massa, y sostuvo que el próximo año se producirá una devaluación "como consecuencia del trabajo" del actual titular del Palacio de Hacienda.

"La devaluación va a existir y lo que van a hacer Massa, sus rezagados y sus amigos de grupos de energía es robar los negocios de lo mejor que tiene la Argentina para los próximos 50 años, que son la energía eólica, la energía solar y Vaca Muerta. Hay demasiados negocios por delante", advirtió Carrió.

"El año que viene va a ser terrible porque hay una diferencia cambiaria de la que se están beneficiando algunos grupos monopólicos que respaldan a Massa y va a haber un momento de sinceramiento para cualquiera sea el gobierno, que trae más inflación", pronosticó.

Elisa Carrió sufrió un accidente y sugirió que fue un atentado: "No tengo miedo"

La exdiputada remarcó que Massa "no es un hombre de la política", sino que "nació en un banco investigado por corrupción".

Carrió: "Cristina Kirchner es una derrotada"

A su vez, Carrió consideró que "Cristina Kirchner es una derrotada porque termina poniendo a alguien del establishment que la acusó por enriquecimiento político" y reiteró: "Massa es el enemigo de Cristina. Las historias de poder terminan así. Es muy paradójico que le termine de dar todo el poder al que la va a eliminar".

Qué significa "fullero", el particular adjetivo de Cristina Kirchner para describir a Sergio Massa

En este contexto, hizo referencia al escenario electoral y señaló que la performance del kirchnerismo en las elecciones provinciales está por debajo de sus niveles más altos, argumentando que los gobernadores oficialistas retienen la gobernación por propio mérito o por corrupción.

"Los votos del kirchnerismo en el interior son 2-5%. Porque los votos de Insfrán en Formosa son todo de Insfrán, que es todo corrupción", aseguró.

En cuanto a lo que podría pasar en la provincia de Buenos Aires, Carrió la definió como la "batalla de las batallas" y apuntó contra Patricia Bullrich por no priorizar la unidad del espacio. "Si gana Kicillof, Cristina retiene el poder del conurbano y va a ser muy difícil la gobernabilidad. Hubo un error y había que ser más generosos de la otra parte", explicó.

La exdiputada sostuvo que "hay grupos monopólicos que respaldan a Massa que se están beneficiando de la brecha cambiaria".

"Hay dos modelos. Uno es el de Macri que dice que hay que ajustar todo, pero yo digo que ya está todo tan ajustado que si no la clase media va a estallar. El ajuste sobre una clase media diezmada es el fin porque también hay que sumarle el salto devaluatorio", agregó sobre las diferentes posturas de Juntos por el Cambio para encarar las elecciones.

Así, amplió: "El otro modelo es crear y ajustar. Abrir la economía, liberar al campo, liberar las pymes, unificar mercados". En este sentido, afirmó que el precandidato a vicepresidente de Horacio Rodríguez Larreta y su vice, Gerardo Morales, armaron dos proyectos al respecto, para "liberar a las pymes de impuestos" y "eliminar las retenciones".

"¿A que apostó este grupo? A que los tres partidos (Coalición Cívica, Pro y UCR) estén juntos. Es el único lugar donde los tres partidos están juntos y hubo apertura. Pero la batalla de las batallas, que no se puede perder, y donde tienen responsabilidad los dos candidatos a presidente es en la provincia", concluyó.

