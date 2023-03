Luis Brandoni: "Algunos compañeros me dijeron que tenía que ser peronista porque coincidíamos"

Luis Brandoni, referente artístico y cultural, contó los detalles del reestreno de “Parque Lezama”, dirigida por Campanella, que ya acumula más de 300 mil espectadores. El éxito de una obra que habla de la amistad por encima de las diferencias ideológicas, en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9).

La obra “Parque Lezama”, dirigida por Juan José Campanella y que protagonizás junto a Eduardo Blanco, ya acumula más de 300.000 espectadores. ¿Qué metáfora genera tanto éxito?

Creo que la obra tiene muchos valores. La adaptación de Campanella, además de la traducción, ha sido muy feliz para la obra.

La original transcurre en el Central Park de Nueva York, y Campanella la adaptó al Parque Lezama. Desde el lenguaje, se ha adaptado muy bien, la gente siente el espectáculo como propio, no se imagina que ocurrió en otro lugar, se vuelve una obra nacional. Eso crea una afinidad inmediata en el público. Una “complicidad”, te diría.

Durante mucho tiempo hice obras de autores nacionales. Hice alrededor de 50 espectáculos de autores nacionales, y eso lo pude entender cuando estuve en la Comedia Nacional, que me tocó hacer nueve títulos en dos años, cuando era apenas un joven actor. Fue una gran experiencia para mí, y ahí me di cuenta cuál era la diferencia entre un texto traducido y un texto argentino.

Pero además, la obra tiene unos valores interesantes desde el punto de vista del propio autor. Hace que se cree, en el espectador, una complicidad inmediata. La reacción que genera en el público es algo muy poco frecuente. La gente sale de ver Parque Lezama con mejor ánimo que con el que entró.

¿Tendrá que ver con alguna aspiración respecto a la polarización que afecta a tantos países del mundo, que aquí llamamos grieta? ¿Con la incapacidad de comunicarse con el otro? ¿Habrá algo del humor de época reflejado allí?

Claro, porque es absolutamente impensable, al comienzo de la obra, que estos señores terminen en un afecto que no se dice, porque no puede decirse. Terminan necesitándose, a pesar de que las cosas van a cambiar a partir del final de la obra.

Creo que es una obra preciosa, muy “querendona”. No solo creo que hemos pasado los 300.000 espectadores, sino que estamos muy cerca de cumplir las mil representaciones. Esta obra se estrenó hace diez años en el teatro Eliseo. La ironía es que estrenamos en el teatro más antiguo de Buenos Aires y ahora la estamos haciendo en el teatro más nuevo.

Andrea Bisso (AB): Inspirándose en los personajes de la obra, podríamos decir que, si hubiera más amor y comprensión de ambos lados, cerrar la grieta sería posible. Vos como, dirigente político, ¿vislumbrás la posibilidad de que avancemos por ese camino?

Desde luego. Yo viví muchos años en un país sin grieta. Fui dirigente gremial, durante la dictadura, durante muchos años de “estado de sitio”. Es un invento del kirchnerismo la grieta, más allá de la definición, que salió de Lanata.

Podemos recuperarlo. Yo fui dirigente de un sindicato muy democrático donde había gente que pensaba de distinta manera y éramos todos compañeros, los dirigentes ad honorem, vale la pena señalarlo, y trabajábamos juntos, empeñándonos en hacer las cosas bien.

Yo eso lo viví, y lo echo mucho de menos. He sufrido mucho estas divisiones, así como la han sufrido otros actores y mucha gente del ámbito de las artes visuales, de las artes plásticas. Es un problema que tenemos que empeñarnos en resolver.

AB: En la película “La odisea de los giles” había un pase de comedia entre vos y Dani Aráoz que también reflejaba esto.

Claro. Yo he trabajado con gente que piensa distinto, mucha. Incluso en épocas de grieta, y no hemos tenido dificultad.

En un descanso de filmaciones, conversábamos de tango, y algunos compañeros me dijeron que tenía que ser peronista porque coincidíamos. No podía entender que pudiera coincidir con uno que no fuera peronista.

Cuando fui dirigente gremial, a los 32 años, no pertenecía a ningún partido político. Lo único que se sabía era que yo no era peronista, entonces, el peronismo me tachó de comunista, para ellos no había otra posibilidad.

Pero esas cosas se resolvieron. Había un hecho, una realidad, que nos unía. Teníamos una cosa enfrente que era la falta de libertad, la dictadura, los gobiernos de facto, que nos unían. Entonces, las otras diferencias parecía que carecían de importancia.

Esperemos que el impacto de la obra sea porque es una metáfora de que hay una aspiración, un camino para recomponer la unión entre los argentinos.

Yo creo que esto va a cambiar a partir de las elecciones que vienen. La gente está con un actitud admirable desde el punto de vista de soportar esta situación esperando un punto mejor.

El 7 de diciembre de 2019 se juntó mucha gente en Plaza de Mayo. Una periodista española me lo hizo notar, es la primera vez que hay una fiesta para despedir a un gobierno que había perdido. Ese es un cambio importante. Si nos acordamos de lo que fue La Alianza, por ejemplo, que empezó por la renuncia del vicepresidente y terminó con la renuncia de De La Rúa. Estalló en mil pedazos.

Ahora no es así. Estamos con mucha expectativa y esperanza de ganar las elecciones y resolver cosas que no pudimos resolver antes, contando con la expectativa de la gente.

Voy a cumplir 83 años, y no puedo creer las declaraciones del ministro de Seguridad, que dice ”ganó la mafia” y no renunció. Necesitamos volver a la normalidad. Quien hace cosas y se equivoca, que renuncie con dignidad.

Esto no es así. La gente está muy dispuesta, ha hecho cinco banderazos. El once de marzo va a haber un banderazo muy importante en favor de la república al obelisco y todo el país. Estamos con ganas de dar vuelta la página.

