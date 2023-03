Raúl Timerman, analista político, afirmó que el discurso de Alberto Fernández fue dirigido sólo al sector de la población que aprueba su gestión. “Empezó siendo el presidente del 48% de los argentinos que lo votaron, y ahora es el presidente del 28%”, afirmó en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9).

¿Coincidís con la afirmación de Alberto Fernández de que la ciudadanía no tiene conciencia de las cosas buenas que suceden porque el sistema mediático es opositor a su Gobierno?

No lo creo en absoluto. Creo que si tu voz no se escucha, es problema de tu voz, no de los medios. El Poder Ejecutivo tiene este año, para comunicación, seis mil millones de pesos. Se puede hacer escuchar.

Además, hay tanto medios oficialistas como medios opositores. Hay un canal fuertemente opositor y otro fuertemente oficialista. En prensa gráfica están más atrás, pero bueno, menos del 10% de la población lee los diarios.

Es cierto que poca gente lee los diarios, pero todos los medios audiovisuales y sitios de Internet, que no cuentan con la cantidad de periodistas que tienen los diarios, que son cientos de periodistas, luego reproducen lo de los diarios. En Estados Unidos, se dice que el poder del New York Times no es por sus lectores directos, sino porque las radios y programas de televisión reproducen lo que dice.

Es verdad que reproducen el tema del que trata el diario, pero el contenido que le dan a ese tema, la edición, los comentarios, pasan a ser propios de cada periodista que reproduce esa noticia.

El discurso del Presidente dirigido a su público

Esto es lo que llamaban “agenda setting” en la Universidad de Chicago, que los diarios marcan los temas sobre los que se va a hablar, lo que se va a mirar.

Sentar agenda, exactamente. Ahora bien, el Gobierno tiene un poder. Tiene un cañón comunicacional que, si lo usa bien, podría sentar agenda, instalar temas, pero tiene que hacerlo a través de algo que es una debilidad de este Gobierno, la gestión.

Si se detiene un contrabando de cinco toneladas de cocaína y a todos los integrantes de la banda, si vos reducís la inflación al 3% y luego al 1%, si vos tenés éxito en la gestión y provocás hechos de gestión positivos, los medios no tienen más remedio que reproducirlo, termina siendo una exigencia de la población.

El electorado vota según como le va. Si le va bien, vota al oficialismo, si le va mal, vota a la oposición. Alberto Fernández empezó siendo el presidente del 48% de los argentinos que lo votaron, y ahora es el presidente del 28%, que es su porcentaje de aprobación actual.

El primer impacto que me produjo fue notar este contraste, porque es el presidente de todos, no de un sector.

La estrategia de Horacio Rodríguez Larreta

Dijiste textualmente: "Alberto Fernández disputó el espacio moderado a Horacio Rodríguez Larreta". ¿Creés que es un error o un acierto táctico? ¿El Frente de Todos debería tener un candidato moderado?

Sí. Creo que el Frente de Todos debería tener un candidato moderado, pero Alberto Fernández no es el candidato ideal.

Creo que ese candidato moderado debería salir de una gran PASO del Frente de Todos en la que deberían participar Sergio Massa, Daniel Scioli y otros que representen distintas líneas.

Es muy clara la estrategia de Horacio Rodríguez Larreta. No disputa los votos de Juntos por el Cambio, los votos que tiene dentro de su espacio ya los tiene, no puede disputar los que tiene Patricia Bullrich, ella disputa con Milei.

Cuando Larreta dice “kilómetro cero”, “los de la grieta son unos estafadores”, “el carisma no sirve”, “soy un dialoguista y un componedor”, está diciendo que el próximo presidente va a salir de la oposición, que el oficialista no tiene chance y el 67% de la población pide un cambio.

Le habla a los que no están en Juntos por el Cambio, buscando interpelarlos. Les dice: “¿Qué prefieren? ¿Que sea Patricia Bullrich o que sea yo? Si quieren que sea yo, los invito a votar por mí en las PASO. Después, en las generales, voten por el candidato que ustedes prefieran”. Esa es la estrategia de Larreta.

Alberto Fernández le contesta reivindicando su moderación. Pero es tarde, lo tendría que haber hecho antes de quitarle los fondos de la coparticipación a la Ciudad de Buenos Aires. Tendría que haber llegado a un acuerdo con Larreta.

Si hubiera seguido ese camino de “mi amigo Horacio”, posiblemente, la alternativa sería reelección de Alberto o elección de Horacio, pero hoy no es ese el escenario. Patricia Bullrich es terriblemente competitiva en Juntos por el Cambio y Alberto Fernández no se puede presentar a la reelección.

"Halcones" y "palomas" en ambos espacios

¿Hay una preferencia del electorado hacia un cambio moderado?

El electorado está dividido. Horacio Rodríguez Larreta quiere representar al sector moderado compitiendo con quién sea del espacio del Frente de Todos, y Patricia Bullrich quiere representar al sector duro, compitiendo con Javier Milei.

La opinión pública está dividida, y cada espacio, Juntos por el Cambio y el Frente de Todos, tiene “halcones” y “palomas”, tiene moderados y tiene duros.

Cada candidato tiene su estrategia. Los espacios políticos tienen conflictos estratégicos e ideológicos internos muy importantes. La estrategia de Patricia y la de Horacio son totalmente diferentes, así como la de Daniel Scioli y Sergio Massa, por un lado, son completamente diferentes a las de Cristina Kirchner o Grabois, por ejemplo.

Hay un hecho interesante. Si vos juntás un grupo de gente, especialmente jóvenes del AMBA, clase media, les ponés las figuras de los políticos y les pedís que junten los que ellos creen que pueden ser amigos entre sí, y ponen a Bullrich, Macri y Milei, por un lado; a Cristina Kirchner, Grabois y Kicillof por otro; y en el medio a Larreta, Massa, Alberto Fernández, Scioli, Gerardo Morales y Facundo Manes.

¿Qué indica esa taxonomía en términos de campaña electoral? ¿Qué espacio es mayor, en peso específico?

Es muy difícil saberlo, pero si uno toma los moderados de ambos espacios, se vislumbra que hay un sector mucho más amplio de la opinión pública que es moderado.

Hay preguntas específicas que, cuando se le hacen a las personas, indican esto también. Cuando uno pregunta si cree que los políticos deberían dialogar o confrontar, por ejemplo, o si se tienen que poner de acuerdo para producir reformas.

Un amplio sector del electorado es moderado, pero están de un lado y del otro de la grieta.

Nuria Am (NA): Si miramos las elecciones anteriores, la “ancha avenida del medio” no ha tenido mucho éxito. ¿Por qué, a la hora de votar, el voto se radicaliza a uno y otro lado?

Puede ser perfectamente que se acomoden en dos bandos moderados. Mirá lo que pasa en este momento. La aprobación del Gobierno, en este momento, es del 27%. El 67% quiere un cambio.

Ahora bien, el 40% de los que votaron a Alberto Fernández dicen que la gestión del Gobierno es “mala” o “muy mala”, eso representa 19% del total de votantes. Ese 19% va a decidir la elección, a ellos les habla Horacio Rodríguez Larreta para que voten en su espacio, y por ese 19% también va a ir el candidato del Frente de Todos, que, yo creo, va a ser un candidato de los moderados.

No creo que Cristina vaya a ser candidata. Además, Cristina Kirchner no tiene candidato a presidente. Sí va a tener un candidato a vicepresidente, que posiblemente sea Wado de Pedro.

Cristina valora mucho la presidencia del Senado. No olviden que, en 2015, le puso a Scioli un hombre de su máxima confianza, Zanini. Cuando ella coloca a Alberto Fernández, se coloca ella misma como vicepresidenta.

Creo Wado de Pedro va a ser el candidato a vice, porque ha desarrollado un buen vínculo con los gobernadores, y el Senado no es como la Cámara de Diputados, no es la representación proporcional del pueblo, van tres por provincia, dos para la lista que gana y uno para el segundo. La Cámara Alta ha sido tradicionalmente peronista, y es un puntal para los gobernadores.

Creo que Alberto Fernández también va a colocar una candidata a vice en alguna fórmula, probablemente Victoria Tolosa Paz. Ustedes vieron que las cámaras de la TV Pública la tomaban mucho durante el discurso, sonriendo, incluso contratando sus gestos con los de Cristina, con más gesto de angustia.

Hay muchas cosas para observar. Por ejemplo, Sergio Massa, que no estaba abajo con los ministros, sino desde arriba, en un palco.

Alejandro Gomel (AG): ¿Massa con Wado de Pedro sería la mejor fórmula para el oficialismo?

Va a tener que competir con una fórmula de Scioli.

AG: ¿Scioli - Tolosa Paz sería la otra?

Podría ser, pero falta muchísimo. Yo creo que una fórmula decente del Frente de Todos debería tener una vicepresidencia cordobesa.

Daniel Scioli perdió en 2015 por 300.000 votos contra Macri, pero en Córdoba perdió por 900.000 votos. Córdoba hizo presidente a Mauricio Macri, la tiene durísima el Frente de Todos ahí, tiene que poner, en alguna de las fórmulas, alguien de la provincia de Córdoba.

El odio y los medios de comunicación

Lanzaste junto a Juan Carlos Malagoli una campaña contra el “odio” en el marco del día de cero agresión a seis meses del intento de magnicidio. ¿Qué lugar le asignó al odio en los medios? ¿Son causa o consecuencia?

En general, los que odian no son los medios, son personas que hablan en distintos medios. Hay promotores del odio del lado del oficialismo y de la oposición. No es un fenómeno argentino sino mundial.

Para mi hizo crisis ese seis de enero, cuando los adictos a Donald Trump entran al capitolio negando el resultado de la elección, queriendo impedir que se proclame al presidente ganador.

Ese fue el inicio de algo que se ha desatado en el mundo, que es oponerse al otro en base a generar esa confrontación llena de una carga descalificativa respecto al otro, que se convierte en un “son ellos o nosotros”.

Lo que hacemos junto a Malagoli es tomar posición. Nosotros estamos en contra de la discriminación.

