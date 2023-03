Alberto Fernández encabezó la apertura del festival Nosotras Movemos el Mundo en el Centro Cultural Néstor Kirchner y con seguridad afirmó que el Frente de Todos ganará las elecciones presidenciales de este año. Pero eso no fue todo. En su discurso, el Presidente reclamó apoyo con una particular frase: "No me dejen soñando solo, sueñen conmigo, vamos a cambiar el mundo".

En la noche del jueves 2 de marzo, el jefe de Estado se mostró confiado de cara a los comicios y pronosticó una victoria del oficialismo en octubre.

"Estoy seguro de que el Frente de Todos va a ganar las próximas elecciones", adelantó el mandatario acompañado en el escenario por la ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Ayelén Mazzina, quien dijo: "Los gobiernos que siguen van a ser peronistas".

Alberto Fernández en el festival Nosotras Movemos el Mundo

Acompañado también por el ministro de Cultura Tristán Bauer, Fernández se adjudicó haber sido en parte responsable de las conquistas de los movimientos feministas en torno a la igualdad de género. "Cuando llegue al gobierno, creé un par de ministerios", lanzó.

En esa línea, indicó: "Algunos porque habían dejado de serlo, como Salud, Ciencia y Tecnología, Cultura; y creé dos nuevos, Vivienda y Mujeres, porque creía que debía haber alguien que solo piense en eso, en terminar con los sistemas de desigualdad".

"¿Por qué grita así?": el Kun Agüero imitó y cuestionó a Alberto Fernández

"Llegué al Gobierno y creé el Ministerio de las Mujeres. Había que legalizar el aborto y, para que el Estado acompañe todas las decisiones, propusimos la Ley de los 1000 días. En plena pandemia, las dos leyes al mismo tiempo al Congreso. Yo solo me sumé a la marea verde de ustedes", escribió luego en su cuenta oficial de Twitter.

El Presidente aprovechó para destacar que durante su mandato se sancionaron las leyes de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) y de los 1000 días. En ese marco, consideró: "Lo que pasó en Argentina lo hizo un aluvión de mujeres que salieron a las calles a reclamar por sus derechos. Lo único que hice fue subirme a la marea de ustedes".

Alberto Fernández en el festival Nosotras Movemos el Mundo

"Es momento de que nos fijemos la utopía de la igualdad. Tenemos que construir esa sociedad igualitaria, que la marea verde nunca ceda, que aparezcan más hombres reclamando junto a las mujeres y que esa utopía sea una realidad como hoy la democracia", expresó.

Sobre el cierre de su discurso, pidió apoyo con la frase que causó sorpresa: "No me dejen soñando solo, sueñen conmigo, vamos a cambiar el mundo".

Por último, cerró: "Teníamos una utopía, queríamos que la democracia se quede para siempre en Argentina. Nosotros ese sueño lo realizamos y hoy estamos celebrando 40 años de democracia".

El auto que trasladó a Alberto Fernández al Congreso debe más de 3 millones de pesos por infracciones de tránsito

La canción que escribió Alberto Fernández

Esta nueva frase singular del jefe de Estado recuerda a una que utilizó en una >canción que escribió en la pandemia: "Si me pierdo, yo me encuentro, si me caigo, me levanto. El secreto en esta vida es seguir cantando”.

"La verdad es que cuando toco lo hago con la influencia de (Lito) Nebbia, que tiene una forma rara de tocar, mete acordes raros, de bossa nova", había dicho Fernández en julio de 2020, tras componer un tema en memoria a Person, exlíder de los SuperRatones, fallecido en 2015.

Alberto Fernández con Lito Nebbia

"Me dicen que ningún Presidente debe perder la sensibilidad con el arte, pero la verdad es que yo creo que ninguna persona debe alejarse del arte", concluyó en la entrevista.

JP/ff