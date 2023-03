Tras los discursos de apertura de las sesiones ordinarias, volvió a resurgir la discusión por la coparticipación y Horacio Rodríguez Larreta, salió a responderle al presidente Alberto Fernández, luego de que este dijera que "la intromisión de la Justicia en la ejecución presupuestaria es definitivamente inadmisible".

"Naturalmente cuando hay una discusión entre dos distritos, en este caso entre Ciudad y Nación, la que tiene que laudar es la Corte. No hay nada más que decir, el Presidente tiene que cumplir el fallo de la Corte y punto", sentenció el jefe de Gobierno porteño este miércoles 1 de marzo en A dos Voces (TN).

Rodríguez Larreta insistió en que "no tiene nada que decirle a Alberto porque ya se lo dijo la Corte" y sostuvo: "Los fallos de la Corte no se interpretan, se cumplen. El Presidente tiene que cumplir el fallo y punto. Me preocupa más la imagen que damos al mundo. ¿Quién va a invertir en la Argentina cuando no se cumple algo porque no gusta?".

Entre los dichos del mandatario nacional que despertaron el enojo del jefe de Gobierno porteño, este mencionó que "la Corte Suprema de Justicia aseguró cautelar a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires recursos coparticipables que no le corresponden, contrariando la ley de coparticipación vigente".

"Le quita dinero a los que más necesitan y destina esos mismos recursos a la ciudad más opulenta del país", aseguró el jefe de Estado. Ante esto, Rodríguez Larreta agregó: "Es mentira que la Ciudad se apropiaba de fondos de las provincias. No es cierto".

Los cortesanos recibieron fuertes críticas de Alberto Fernández: "Atropellan las instituciones"

"Cuando el Presidente le sacó los fondos a la Ciudad en septiembre del 2020, a las provincias les dio $0 pesos. Todo fue para Axel Kicillof en la provincia de Buenos Aires, que es aliada de Cristina Kirchner. Y teóricamente fue por un problema de seguridad, pero dos años después la inseguridad está muchísimo peor", explicó el funcionario.

En esta misma línea, completó: "Al redoblar la apuesta contra la Corte, no se invierte en nuestro país. Después del discurso del Presidente hay personas que van a perder la posibilidad de tener un trabajo".

"Ahora que la Corte le dice que tiene que devolver los fondos a la Ciudad, a las provincias los afecta cero. El fallo de la Corte aclara que no afecta los fondos de las provincias", insistió y aseguró que la discusión está marcada por un contenido político: "Va de punta a punta contra la Ciudad porque soy yo el jefe de Gobierno".

AS/ff