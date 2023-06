Elisa Carrió, líder de la Coalición Cívica, manifestó que sufrió un accidente mientras viajaba a Santa Fe junto a su custodia y no descartó que se haya tratado de un atentado contra su persona. Según relató, durante el incidente "estallaron las dos ruedas" del vehículo donde ella tendría que haber viajado.

En diálogo con José Del Rio por Comunidad de Negocios en LN+, la precandidata al Parlasur explicó que, al momento del siniestro, ella y su equipo se estaban trasladando en dos vehículos: "El uno es el blindado, el dos no. A último momento me cambié de auto. Me estallaron las dos ruedas", sostuvo.

"¿Crees que fue un atentado?", le consultó el periodista, a lo que esta respondió: "Y...¿a quién le va a interesar que estallen las dos ruedas del auto blindado en el que viajaba yo?". "Menos mal que a último momento me cambié de auto", destacó sobre el episodio que ocurrió hace dos semanas.

Si bien en primera instancia la exdiputada nacional afirmó que un fiscal de Santa Fe estaba investigando el hecho, luego se corrigió y señaló que no se abrió una causa judicial por lo ocurrido. A su vez, señaló que el suceso ocurrió luego de que en una entrevista hiciera referencia a una serie de denuncias sobre terrorismo y narcotráfico que está llevando adelante.

"No tengo miedo", remarcó Carrió y añadió: "A mi me importa que no mueran mis custodios, la vida de ellos. Mátenme a mí sola. A esta altura no me importa perder la vida. Prefiero morir por la Argentina que vivir como un cobarde".

Elisa Carrió Carrió se bajó de la carrera presidencial y será candidata al Parlasur en la lista de Larreta

Por otra parte, la líder de la Coalición Cívica también opinó sobre las candidaturas y fórmulas presidenciales, sobre todo la del ministro de Economía Sergio Massa desde Unión por la Patria, e indicó que un eventual triunfo del funcionario sería "repetir la historia".

"Hay un grupo que quiere una Argentina cerrada que también apoya a Massa. Guarda eh, Massa viene con Malena, como Kirchner vino con Cristina. Si repetimos la historia es nuestro problema", advirtió y lanzó: "Massa llegó a candidato a presidente porque es un oportunista".

En esta misma línea, en referencia a la vicepresidenta, agregó: "Veo el fin de Cristina Kirchner, porque no tuvo poder para imponer una fórmula. Lo que ella puede resguardar, y es lo único que le interesa, es algunos diputados nacionales y va a jugar todo a retener la provincia de Buenos Aires. Es un fracaso político".

Finalmente, Elisa Carrió bajó su candidatura presidencial y será precandidata al Parlasur en la lista de Horacio Rodríguez Larreta.

Además, en relación a las provincias que atravesaron este domingo un proceso electoral (Córdoba y Formosa), la exdiputada celebró la elección de Luis Juez de Juntos por el Cambio y sostuvo que se trató de un "resultado extraordinario", incluso cuando el escrutinio de más del 60% de las mesas daba como ganador a Martín Llaryora.

"Es una provincia muy pobre, con planes, extorsión y amenaza de un jefe único. No hay medios, no hay nada. Es una dictadura hecha y derecha", sentenció luego sobre la provincia de Formosa, territorio donde el gobernador Gildo Insfrán obtuvo su octavo mandato consecutivo con un 70% de los votos.

En términos políticos, también se pronunció sobre la fuerte interna que atravesó la oposición frente a la eventual oposición del gobernador peronista Juan Schiaretti y concluyó: "La ayuda de Macri en la unidad de Juntos en Córdoba fue un activo, porque el voto de Córdoba tiene que ver con Macri. Así que hizo muy bien ese aporte de los últimos días aunque sea reactivo, porque él es íntimo amigo de Schiaretti, no nosotros. Él es el íntimo amigo de Llaryora, no nosotros".

