Las urnas sólo se pueden abrir por tres motivos: un especialista explicó cuáles son

Comenzó este miércoles el escrutinio definitivo que determinará el resultado final de las elecciones provinciales en Córdoba. El candidato de Juntos por el Cambio, Luis Juez, pidió que se abran las urnas para el recuento pero la Ley establece únicamente tres motivos para que eso ocurra.

En diálogo con Posta, el programa periodístico que se emite por Canal C, el abogado especialista en derecho electoral, José Pérez Corti, explicó cuáles son las causas que, en el marco del escrutinio definitivo, autorizan la apertura de las urnas.

“El escrutinio definitivo es el único legalmente válido”, manifestó el profesor en Derecho Electoral, para despejar dudas al respecto luego del escándalo que provocaron las fallas técnicas, de logística y la demora del escrutinio provisorio mediante el sistema Turing contratado por la Justicia de Córdoba a las empresas OCASA y MSA para estas elecciones.

El escrutinio final que comenzó este miércoles consiste en la revisión de las actas de escrutinio de cada mesa, las que no se colocan dentro de las urnas, que serán validadas por los fiscales de cada partido y por los representantes del Tribunal Electoral. Si están todos de acuerdo, los datos pasan al centro de cómputos oficial.

Pérez Corti explicó que cada urna tiene en su interior una copia acta de escrutinio y que únicamente se puede retirar si ocurre un incidente de fuerza mayor. Esa es la primera hipótesis que establece la ley para la apertura de una urna.

“Siempre se tiene en cuenta la posibilidad de que la documentación que va fuera de la urna se moje, se rompa, se extravíe, sea confundida o alguien cometa algún error, entonces eso se compensa buscando el acta que está dentro de la urna. Deja constancia que la faja de seguridad fue retirada”, expuso.

La segunda hipótesis que la legislación prevé para abrir una urna es que en su interior “se haya colocado algún otro tipo de material o documentación que sea necesario rescatar”. El especialista puso como ejemplo que un elector se haya olvidado el DNI y la autoridad de mesa decidió “guardarlo” dentro de la urna para que el organismo electoral lo devuelva.

En esa circunstancia se realiza el mismo procedimiento: se quita la faja de seguridad con los fiscales presentes, se retira el material y se vuelve a colocar la cinta frente a las autoridades.

Y la tercera hipótesis prevista se da cuando “no existen las actas de escrutinio o las copias no están lo suficientemente consolidadas porque no se pueden leer, están incompletas, los números madre no coinciden con la cantidad de votos emitidos, ahí se procede a abrir y recién en ese se hace el escrutinio con las boletas de sufragio”, relató Pérez Corti.

Crítica al sistema Turing

La presidenta del Tribunal Electoral de Córdoba, Marta Vidal, había presentado al sistema Turing como un método novedoso, asistido por “inteligencia artificial” para la transmisión de datos que permitiría celeridad del escrutinio provisorio. Pero falló.

Andrés Piazza, abogado cordobés y especialista en derecho de Internet, también explicó en Posta que, en realidad “no era un sistema de inteligencia artificial”. Más bien, “era un reconocedor de texto y tenía una tarea simple: contar cuatro campos y transmitir esa información a un centro de procesamiento de datos”.

El entrevistado también aclaró que la legitimidad de la elección “estará basada en lo que pase en el escrutinio definitivo con las actas papel firmadas por los fiscales” y no con los resultados viciados del escrutinio provisorio.

“Lo que el Código Electoral le pidió en 2008 a la Justicia Electoral es que cree programas estatales para los comicios, pero lo que se hizo es alquilar un servicio que no logró el objetivo. Este Tribunal Electoral muestra que no está capacitado”, cuestionó.