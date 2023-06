Mempo Giardinelli: "Massa aumenta mi desazón con Alberto"

El precandidato a presidente por la coalición Paz, Democracia y Soberanía, Mempo Giardinelli criticó el manejo de los medios por el femicidio de Cecilia y afirmó que tenía "malas referencias" de Emerenciano Sena. "Hubo un pésimo manejo de los medios nacionales y locales", afirmó en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9).

Cuando hablamos no hace tanto, profundizamos todos los temas de tu campaña con el Canal Magdalena y la importancia que tiene la hidrovía. Vos nos decías que tu candidatura era testimonial, que lo que planteaba era visibilizar y colocar en agenda un tema. El viernes se produjo el cierre de listas, ¿cuál es la situación desde el punto de vista legal de tu candidatura? ¿Pudiste presentar listas? ¿Cómo cerró el viernes tu candidatura?

Ya estoy en campaña. Hicimos la coalición denominada Paz, Democracia y Soberanía con algunos grupos y partidos como el Proyecto Joven, Partido Humanista y después hay algunos grupos de origen sindical que tienen que ver con los astilleros del Río Santiago, hay un grupo muy originario que se llama “Los Herederos de Alem” que son radicales que se sumaron.

¿Es una especie de constelación de partidos?

Algo por el estilo. Se fue dando de una manera muy casual y hermosa, ya que se fue desarrollando mediante descubrimientos de confianza, amistad, entre otras cosas.

Cumplimos todos los pasos, fuimos uno de los primeros en inscribir todas nuestras candidaturas, llegamos a prácticamente todas las provincias, en algunas no tenemos representaciones, pero tenemos en Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, las más importantes en las cuales tenemos muy buenos candidatos que se fueron dando en cada asamblea local.

Estamos muy contentos y trabajando muy seriamente por la Patria y porque creemos en esto. Creo fervientemente que es bueno y necesario. Vamos a las elecciones y se verá si es testimonial o es un poco más. Lo hacemos todo muy a pulmón, no hay un fondo y cada uno aporta lo que puede, en algunas provincias tenemos más dificultades por esas razones. Prácticamente estamos en todo el país, desde Santa Cruz hasta Salta, e incluso en Jujuy tenemos uno o dos compañeros que están trabajando.

La última vez que conversamos sostuviste que votaste dos veces el Frente de Todos, pero que te fuiste alejando con los años. ¿Cuál es tu opinión de cómo se llevaron adelante la decisión de las candidaturas en lo que ahora es Unión por la Patria?

Mi mirada y la de nuestra coalición es prudente, en el sentido de que nosotros no somos parte de eso. Muchos nos sentimos parte del FdT en otros tiempos, pero últimamente tomamos distancia, puedo dar fe de mi caso.

Me desencantó el procedimiento. La quiero mucho a Cristina, la respeto y sigo pensando que es una persona fundamental para la Argentina de estos años, hubiera querido que ella fuera candidata, puedo tener mis opiniones y son todas positivas respecto de ella. Pero la difunción del FdT y conversión en Unión por la Patria personalmente no me convenció, y creo que a todos los que estamos en esta línea no estamos de acuerdo básicamente con ciertas candidaturas y con el proceder también.

No quiero ponerme críticos de colegas y compañeros, pero tuvimos diferencias y no simpatizamos con la resolución.

Vos ya venías tomando distancia del FdT con Alberto Fernández, ¿se podría decir que Massa es la profundización de esa desazón?

Massa aumenta mi desazón con Alberto. Venía con una cierta desazón desde hace tiempo, ahora es más marcada la desilusión. Tampoco sé si hubiéramos acompañado la primera fórmula que era Wado-Manzur, no lo habíamos discutido. No tenemos tanto reparo con Rossi porque lo conozco y lo aprecio mucho, pero no nos parece que Massa sea lo que Argentina necesite, sino que será más de lo mismo, es un desplazamiento inconveniente del peronismo, el cual necesita y puede llegarle mucho a la patria todavía y no por este camino de negociación en el cual seguimos y nos estamos enterrando, y cada vez que se promete que vamos a salir del Fondo, lo hacemos pero salimos por el Fondo y más endeudados. No tenemos ninguna fe en esa perspectiva. Ojalá esté equivocado y que salga correctamente por el bien de la Patria, pero realmente no tenemos ninguna expectativa.

No hemos jugando a la interna, por eso no nos presentamos y no vamos a ir a unas PASO, las cuales no tenemos con ese sector. Si estamos equivocados, la historia lo dirá y si acertamos también. Ojalá acertemos por el bien de Argentina.

En las PASO, tendrían que sacar un porcentaje cercano al 2% para luego poder continuar, ¿no?

Es el uno y algo más. Somos optimistas, hay mucha gente en el país que nos está alentando, nos acompaña.

Además, está claro que lo que planteabas desde el primer momento es que era colocar en agenda o visibilizar un tema y era absolutamente consciente de lo testimonial, lo cual tiene valor sin ninguna duda.

Además, ahora se suma toda la cuestión de Jujuy que nosotros acompañamos, tenemos mucha gente trabajando cercana a Milagro Sala, a los maestros y me parece abominable la actitud que tuvo Gerardo Morales, y un Gobierno donde el PJ está mezclado con el partido radical, y creo que no tienen ninguna de las mejores virtudes ni del radicalismo, justicialismo y peronismo.

Es muy desdichado y temo mucho que pueda ser una profundización de violencia. Lo que más queremos nosotros es la paz. La paz social es fundamental, todo se puede discutir y arreglar mientras haya paz. El gobierno jujeño es ejemplarmente violento, no es el único, pero es ejemplarmente violento, toda su perspectiva es feudal y, además, con mucho doble mensaje, un montón de territorios que no se sabe a quién, cómo y para qué se los dieron.

Creemos que todo hay que decirlo, es bueno que la sociedad lo sepa y vote a conciencia, después si nos vota a nosotros es otra cosa.

Nosotros percibimos que muchas veces los medios de la Ciudad de Buenos Aires podemos tener cierta ceguera paradigmática cuando vamos a analizar fenómenos de las distintas provincias. Por ejemplo, en el caso de Córdoba, aquí se insiste desde los medios nacionales de que el acercamiento de Juan Schiaretti y Horacio Rodríguez Larreta antes de las elecciones de Córdoba perjudicó a Luis Juez e hizo que éste no termine ganando las elecciones, cuando los medios como Perfil Córdoba y analistas cordobeses nos dicen que, por el contrario, el acercamiento de Larreta con Schiarretti afectó a Schiaretti, porque generó más confusión en Schiaretti, y eso hizo que una diferencia que originalmente se estimaba de 8% a 10% a favor del candidato del actual gobernador cordobés se redujera a solamente tres puntos. ¿Cómo ves que se cuenta la situación de este crimen tremendo que hubo en Chaco en los medios nacionales y cuánto de lo que aquí se relata es parte de prejuicios o de una novela?

Lo primero es lo que tiene que ver con Córdoba. El caso cordobés es un caso paradigmático de lo que es Córdoba en los últimos 50 años. Tuvo un pasado revolucionario, renovador, democrático y se fue convirtiendo en una provincia muy conservadora y retrograda en un sentido de evitar todo lo que pueda ser mejoramiento de la calidad política del debate, y creo que es lo que está pasando ahora.

No voy a opinar sobre las elecciones, no me interesa y no es por zafar, solamente no me interesa. No veo grandes diferencias entre los candidatos de la oposición, ni en Córdoba ni en el país. Todos tienen una especie de furia que es mala para ellos, inclusive los va a enfermar, el odio antiperonista, a Cristina, al kirchnerismo y dicen "vamos acabar" con esto, uno lo ve en la televisión, y es patético realmente. Eso no es política, es resentimiento y tendrían que ir al psicólogo.

No solamente no me interesa, sino que me parece degradante para ellos mismos que no se dan cuenta. No tengo mucho más para decir, tenemos muchos compañeros trabajando en Córdoba, gente digna, de trabajo, intelectual y de paz, democracia y soberanistas que son nuestros principios.

Respecto de Chaco, no estuve todo el tiempo acá porque estoy viajando mucho. De hecho, estoy en el aeropuerto saliendo para Santiago del Estero. En general, todo lo que ví este ultimo mes es, primero, un hecho tremendo, desagradable y realmente hay un nivel de perversión que no alcanzo a decodificarlo y me horroriza.

En segundo lugar, hubo un pésimo manejo de los medios nacionales y locales, una forma de generar un clima de mucho morbo en un caso grave, peor que debió tener un tratamiento más serio y no lo tuvo, como chaqueño y persona que vive en Resistencia, lo que sentimos los chaqueños es una sensación de mucho espanto tanto en por el hecho en sí, la brutalidad y la desdicha de Cecilia como por el manejo periodístico que hubo.

Hay un tercer nivel que es el político y lamento, independientemente de que ahora el gobernador sea Jorge Capitanich porque le tengo respeto y lo voté, porque cualquier persona que hubiera estado al frente se hubiera realmente anonadada y acorralada por una especie de declaración pública general injusta de culpabilidad porque, en realidad, el Gobierno lo que puede hacer es un reacomodamiento, que creo que lo están haciendo porque hubo un silencio al principio.

Las cosas hay que decirlas. Cuando uno tiene una razón de verdad, una inocencia debe decirlo y no callarlo. Fue un error político, quizá un error de comunicación, eso lo verán ellos con sus asesores. Esto es lo que puedo decir y agrego que afortunadamente la sociedad chaqueña está empezando a ver mejor las cosas y con menos morbo, hay más piedad, en todo caso, hacia Cecilia que finalmente es la única gran víctima, hasta donde sé hay cárcel y espero que sigan así por muchos años los responsables.

Obviamente no hay responsabilidad del Gobierno en el crimen, pero sí puede haber una responsabilidad en haber dado apoyo político, económico y financiero a quién no calificaba. ¿Cuál es la relación Emerenciano Sena con el Gobierno de de Chaco? ¿Qué responsabilidad, en el crecimiento del poder de Sena tuvieron los distintos gobiernos de Chaco?

Lo que sé es que tuvo un proceso de sostén de distintas corrientes que yo no hubiera aconsejado. Hace unos años, antes de este episodio, hubo otro hecho con un señor que también tenía algo en su poder y recibió cosas.

No me gusta ese tipo de política, yo la desaconsejaría. Ahora bien, lo que pasa con el caso de este hombre es que aquí hay una dádiva o un protectorado precedente que ayer se dio a conocer. Parece ser que las primeras 300 hectáreas que se le dieron a Sena, hablo desde lo que voy leyendo porque no conozco a los protagonistas, se las dió el que era en ese entonces gobernador, Roy Nikish, que ahora es el candidato que acompaña a Leandro Zdero para la intendencia de Resistencia.

Esto se publicó ayer y no sé qué respuestas tendrán hoy, pero algo tendrán que decir, porque de lo contrario, todo queda como que Capitancih fue el dadivoso, pero en realidad la dádiva original de las famosas 300 hectárea eran del último gobierno radical que encabezó Nikish.

Lo que quiero simplificar con esto es que mucho se manejó mal aquí. Yo como periodista y vos también con la experiencia que tenés uno sabe que se puede equivocar, dar una noticia errada porque te la dieron mal, investigaste mal y no estudiaste lo suficiente.

Lo que no debe pasar y es repudiable es la utilización para manipular sociedades. Esto es lo que más me fastidió a mí y a mucha gente noble y decente. Es lo que más molestó del caso de Cecilia, porque era dramático, Cecilia es la desdichada de la historia.

Sin embargo, con la excusa de ella, acá y en todo el país, se monto un carnaval. Fueron realmente una verguenza las invenciones, la cantidad de opinadores en los medios.

Este tema de que las primeras 300 hectáreas fueron otorgadas por el ex gobernador radical no se sabía, por lo menos yo, en lo particular, no estaba informado, lo vamos a profundizar e investigar...

Es una noticia que salió ayer, se publicó en el periódico local, en las radios y demás.

¿Es que es el candidato de JxC a la vicejefatura de Gobierno de la capital de Chaco?

No.

Por lo que leí, la primera dadiva se hizo cuando era gobernador el señor Roy Nikisch, quien sucedió a Ángel Rozas. Rosas es ahora candidato a intendente de Resistencia, y esta noticia aparece y es sorprendente. Supongo que saldrá a decir algo, no leí esta mañana las noticias, pero algo va a tener que decir.

No me parece lo más importante quién donó eso, lo que es cuestionable es que se regaló. Las hectáreas de una provincia no se regalan, esto es lo importante.

De Emerenciano que tengo malas referencias, pero no es de ahora, sino que de hace mucho tiempo. Algunas personas decían que era interesante y era buena la obra que hacía.

