Leandro Zdero participó de una conferencia de prensa organizada por estudiantes del Posgrado en Periodismo de Investigación que el Grupo Perfil organiza junto a la Universidad del Salvador (USAL) en la que se refirió al asesinato de Cecilia Strzyzowski y los vínculos entre la familia de Emerenciano Sena con el gobernador Jorge Capitanich. “A este caso lo atraviesa la política porque participaban activamente, eran socios y parte del mismo proyecto político del Frente Chaqueño. Los involucrados en el asesinato de Cecilia son socios del poder político del Chaco”, manifestó.

El candidato a gobernador de Chaco de Juntos por el Cambio también analizó el resultado de las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) y aseguró que se trabajó para la unidad en la oposición. “Tenemos una sola lista de diputados nacionales que va a llevar las dos fórmulas presidenciales. Por lo cual cada uno de los militantes y de los dirigentes, van a trabajar tanto para Patricia Bullrich como para Horacio Rodríguez Larreta”, expresó en el Ciclo de Entrevistas a cargo de Rodrigo Lloret, director de Perfil Educación.

—¿Considera que los acontecimientos vinculados a la desaparición y presunto crimen de Cecilia Strzyzowski en Chaco tuvieron influencia en las elecciones primarias?

—Creo que el escenario provincial atraviesa y roza la política en una situación de contexto de mucho dolor, porque eran actores políticos que participaban activamente en la política, eran socios y parte del mismo proyecto político con el Frente Chaqueño. Los involucrados en el asesinato de Cecilia son socios del poder político del Chaco. No solamente llevaban en la boleta el candidato a gobernador, sino que eran representantes en una de sus listas. Esto lo vengo planteando hace mucho tiempo, la connivencia entre el ejecutivo provincial y diferentes movimientos sociales que actúan como apéndices del gobierno, que se han transformado en estados paralelos. Creo que lo que salió a la luz es lo que venimos denunciando, un micro estado, que para tener una referencia, el municipio de Miraflores recibió menos dinero en el año 2023 que el propio Emerenciano Sena. Cuando hablo de esta situación, quiero separarla del caso de Cecilia. Primero porque quiero que se esclarezca y haya justicia como lo queremos todos los chaqueños y después que también venimos trabajando fuertemente, porque hemos planteado un quiebre en la forma de generar la alternativa que fue un cambio en cada rincón de la provincia.

—Usted dice que los acusados de la desaparición de Cecilia y su presunta muerte eran socios políticos del gobierno chaqueño. ¿Esto significa que eran socios de Jorge Capitanich?

—Sobre las personas que están acusadas por el hecho la justicia tiene que determinar, quiero ser muy prudente. Lo que digo es que quienes están involucrados en este caso, sospechados, claro que son socios políticos, iban en la misma boleta, eran parte del mismo proyecto político. Nosotros cuando decíamos que había complicidad en los piquetes, en nuestras calles, en nuestras rutas, era porque estos movimientos sociales tenían sitiada la ciudad de Resistencia a la que se conoce como la capital nacional del piquete. Estos movimientos cortaban ¿y quiénes les dan los planes sociales?, con los intermediarios a través del Gobierno provincial que definía con estos gerentes de la pobreza y de los piquetes, a quienes les entregaban viviendas, tierra, proyectos productivos. Les dieron una escuela y además, cuando los docentes tienen que rendir concursos, les generaron el cargo de director o directores y ellos designan a sus docentes. Hay un nivel de desorden que termina siendo en nuestra provincia, algo que muchos movimientos sociales aspiraban ser, un mini estado, un micro estado, un estado paralelo, es decir, tener todo el poder como lo tenían ellos. Entonces, hablo de esto porque son socios políticos, claro, porque no es la primera elección que van juntos, en las colectoras del 2021 también. El mismo frente político de este movimiento iba en el Frente de Todos, ahora se llama Frente Chaqueño.

—¿Sin el acompañamiento financiero del gobierno de Chaco al movimiento de Emerenciano Sena, habría ocurrido el asesinato de Cecilia?

—No podría decir eso, porque me parece que es estar metiéndome en una cuestión de la causa. Yo lo que estoy hablando, es del desmanejo que hay en el estado del dinero público con estados paralelos que se manejan como socios. Es decir, si yo pretendo ser gobernador, lo que quiero hacer es manejarme con los intendentes, con quienes son electos en cada uno de los municipios. ¿Qué institucionalidad pueden tener estos movimientos sociales para recibir más dinero que cualquier municipio de la provincia del Chaco?, a esto me refiero. No quiero mezclar la causa porque me parece hasta irrespetuoso de mi parte. Me parece que la conducta personal y si le corresponde ser juzgado, va por otro lado de esta construcción política que hicieron y fueron parte. ¿Qué es lo que creo?, que claramente al ser aliados del gobierno actual, recibían el dinero, los proyectos para emprendimientos, las viviendas, todo lo que acumulaban, por una decisión del gobierno, por esa sociedad política que tenían.

—¿Hay más Emerencianos en la provincia del Chaco?

—Hay que trabajar para que esto no ocurra. Y primero, cuando hablás con la gente, -yo me he tomado el trabajo de estar muy en contacto con el ciudadano chaqueño-, no cree en la política, no cree en la justicia, no cree en las instituciones. Y esto es producto de cuando las cosas no funcionan, cuando se hacen mal, y en el Chaco algo que hoy nos une es un grito de justicia, que nada quede impune y eso también tiene que ser la actitud para combatir estas cuestiones, porque creo que se le ha dado rienda suelta a los movimientos amigos de poder. Hay que ponerle un freno a la situación y comenzar a administrar bien los recursos y hacerlo de manera responsable. Estoy convencido de que cuando uno gobierna tiene que hacerlo con gestos y con acciones. Por lo cual quiero que la justicia funcione y que frente a esto caiga quien tenga que caer. Pero que haya justicia.

—Si llegara a ser gobernador, ¿qué haría con el barrio Emerenciano?

—Primero queremos ver toda la situación dominial de cada uno de los barrios. Ahí vive gente que necesita y que tiene su vivienda, por lo cual hay que trabajar fuertemente en garantizarle el título de propiedad, o la propiedad. Lo que no puede pasar es que haya dueños de los barrios. Eso se tiene que terminar. No voy a permitir de que haya “kapangas” y dueños de territorios, porque eso es lo que se vivía.

—¿Cree que se va a conocer todo lo que pasó en este presunto femicidio?

—Pretendo, quiero y por supuesto, como todos los chaqueños, que se esclarezca para que sepamos la verdad. Lo peor que le puede pasar al Chaco, no solamente a esa mamá que está sufriendo y no me puedo poner en el lugar de ella, porque debe ser realmente inexplicable para la familia. Quiero que se esclarezca porque una situación así no puede quedar impune. Hay muchas Cecilias, y Cecilia es lamentablemente una causa que puede ayudar a que estas cosas no sucedan nunca más en la provincia, para que realmente se haga justicia y que no se tarde mucho tiempo en resolver estos problemas. Que la justicia actúe rápidamente, pero que también haya una acción concreta de un gobierno que no dé vueltas sobre estas situaciones y tenga una posición clara frente a esto.

— ¿A qué se refiere cuando dice que “hay muchas Cecilias”?

—Porque nosotros tenemos en la provincia del Chaco una de las tasas más altas en materia de femicidios. Si no me equivoco, estamos entre la segunda provincia, ubicada en femicidios. Me parece que, lo que hay que hacer es trabajar mucho más, no solamente en la concientización, en la prevención, pero también en situaciones de denuncia donde hay que actuar de manera rápida. Tenemos casos que están saliendo hoy a la luz de mujeres, de chicas que están denunciando y que denuncian permanente hostigamiento de aquel que ha tenido una causa. Me parece, que estas cosas no pueden pasar. Hay que trabajar fuertemente con los organismos que abordan el tema.

—¿Cómo define a Jorge Capitanich?

—Para mí Capitanich es un producto en vencimiento, que ya hizo lo que pudo hacer en la provincia y hoy tiene un ciclo cumplido. Es decir, me parece que no puede dar más de lo que dio y creo que también cuando uno está tanto tiempo en el poder, porque el proyecto político está hace 16 años, termina cometiendo los errores de no ponerse en el lugar del otro, de tener una agenda paralela a la agenda de la gente. Puedo enumerar muchas cuestiones, pero voy a mencionar algo que es un dolor muy grande para nosotros, a los chaqueños nos conocían porque la provincia hace dos o tres años intervenía una fractura con cartón, porque no hay en medicamentos, ni insumos en los hospitales. Hace una semana y media atrás, en el Hospital de Tres Isletas, se enyesó una fractura con una botella de plástico porque no hay yeso en los hospitales. Vos, ponete del lado de los papás de esa nena que tuvieron que ingresar, y del lado del médico o del enfermero, del profesional, en esa indignación y en esa degradación que se tiene en esta situación. Lo que quiero referenciar con esto, es que para mí es un ciclo acabado, que no puede dar más de lo que está dando, independientemente de que puedo reconocer seguramente muchos aciertos en estos dieciséis años. Algunos, que seguramente si soy gobernador voy a proseguir, muchos errores que hay que corregir y muchas cosas por hacer, así que yo lo que creo es que por ahí Capitanich tiene algo positivo, que es que le gusta mucho trabajar, pero no sabe armar equipos o por lo menos no sabe conducir equipos. Por eso, hoy no tenemos, equipos en salud, en educación, no hay equipos de gobierno y eso quedó demostrado. No hay gestión.

Leandro Zdero en el Ciclo de Entrevistas con estudiantes del Posgrado en Periodismo de Investigación Perfil-USA.

—Dijo que iba a sostener los aciertos del gobierno actual, ¿a qué le daría continuidad?

—Hay rutas que se están haciendo al Impenetrable, son rutas que se han comenzado y que evidentemente el ritmo en que las están haciendo y por más que se decía que se iban a hacer, no se va a concluir, por lo cual voy a tener que lograr la conectividad a sectores tan postergados como lo es el Impenetrable chaqueño. Es decir, eso lo tengo que continuar. Digo, hay obras que me parecen importantes, que le dan una referencia al mismo Impenetrable. El hospital de Sauzalito está nuevo. Lo que tengo que hacer, es humanizar ese hospital y me parece bien que se haya hecho a nuevo, ahora, lo que no puedo permitir es que no haya odontólogos, en lo más profundo de El Impenetrable, allá en la cabecita del Chaco. Si alguien tiene que curarse una caries o sacarse una muela, tiene que hacer 270 kilómetros de camino de tierra hasta Castelli, que es el hospital cabecera. Se puede hacer una obra buena, pero si no tenés insumos, medicamentos y equipamientos y fundamentalmente profesionales, difícilmente va a funcionar el sistema sanitario.

—¿Quién le gustaría que gane la interna de Juntos por el Cambio a nivel nacional?

—Nosotros hemos logrado una lista de unidad en Chaco. He tenido el acompañamiento de los dos candidatos a presidentes que llevan como fórmula cada uno también a un radical, tanto de Patricia Bullrich como de Horacio Rodríguez Larreta. En ese sentido hemos hecho un trabajo muy fuerte porque nuestra provincia está atravesando momentos difíciles, y coincidimos en que después de haber tenido esta interna, la cual ahora tengo la posibilidad de encabezar, hemos trabajado en la unidad que significa un gran esfuerzo, y que lo logramos ya que tenemos una sola lista de diputados nacionales que va a llevar en lo que comúnmente se llama “Y”, a las dos fórmulas presidenciales. Por lo cual, soy muy respetuoso de esto y cada uno de los militantes y de los dirigentes, van a trabajar tanto para Patricia Bullrich como para Horacio Rodríguez Larreta. Nosotros vamos a garantizar que la gente vaya a votar a todas las escuelas de la provincia, a todos los cuartos oscuros y que exista la boleta de ambos candidatos. Esto nos pasó en el año 2015 y logramos que los tres candidatos presidenciales estén en las mesas fiscalizando todo de manera conjunta. Esperemos que el pueblo de Chaco lo decida.

— ¿Cómo planean revertir la baja participación que hubo en las elecciones primarias?

—Nosotros tenemos en la provincia del Chaco una participación en las elecciones generales con un alto caudal, que siempre supera el 65, 66, 70 por ciento, salvo cuando tuvimos muchas elecciones como en el año 2019. En la elección a intendente, que fue una de las últimas, si no me equivoco la quinta, la gente no fue a votar. Pero un común denominador es que siempre en las PASO vota menos gente y, además, acá hay un condimento en particular, creo que hay una intencionalidad también, la elección del Día del Padre es producto de una secuencia de hechos que se dieron. En diciembre del año pasado siendo legislador provincial, intentaron aprobar en una sesión, una ley a medida, que era algo así como una Ley de Lemas encubierta para suspender las primarias. No solamente se violó el reglamento interno y la Constitución, sino que lograron aprobar esa ley y fuimos a la justicia, ganamos y hubo PASO. La definición de la fecha la pone el gobernador de la provincia con mucha picardía en el Día del Padre, durante un fin de semana largo, eso hace que baje el caudal y que mucha gente no fuera a votar.

—El gran desafío posterior a las PASO será que quien perdió deberá acompañar. ¿Cómo se encuentra Juntos por el Cambio en ese sentido?

—Bueno, estamos unidos y convencidos de que ese es el camino. Nosotros tuvimos una postal que fue, el gesto claro de que estamos trabajando para que eso ocurra. La misma noche, cuando el gobierno provincial se negaba a cargar los datos de Resistencia para mostrar un Capitanich victorioso en un Frente Chaqueño, nosotros nos unimos junto a Juan Carlos Polini, que competía en este caso conmigo, y claramente nuestros números arrojaban que teníamos cinco puntos arriba. Eso fue una clara demostración de que queremos trabajar juntos, y lo hicimos ahí y no quedó solamente como una foto. Tal es así, que el cierre de listas que hemos producido el día sábado para las Nacionales fue justamente la conjunción y el amalgamar la posibilidad de unirnos quienes compartíamos diferentes listas y hoy estamos todas en una lista de diputados nacionales. Ya te adelanto que la próxima semana estamos teniendo la reunión de las dos fórmulas que compitieron con todos los candidatos electos, más los candidatos que compitieron en nuestras internas y lo mismo en la categoría de diputados provinciales, todos juntos trabajando para el próximo 17 de septiembre.

—Usted dijo que Resistencia es la capital nacional del piquete, y teniendo en cuenta el conflicto en Jujuy por una de las propuestas sobre la modificación de la Constitución para regular las movilizaciones y los cortes. ¿Estaría de acuerdo en impulsar algo similar en Chaco?

—Sí, por supuesto. Primero decir que en la provincia del Chaco si se aplica la Constitución Provincial y se aplica la normativa que tenemos, cortes, no puede haber. La Constitución Provincial chaqueña garantiza la libre circulación, pero también el derecho a protesta. Vos podés protestar sin impedir el paso a otro. El tema es que cada vez que hay un reclamo se resuelve todo por el corte de calle. Tenemos el problema de que la ciudad está sitiada permanentemente. Desde el caso Cecilia hasta este momento no hay cortes. Sí, tenemos calles y rutas cortadas frente a cada reclamo que es como una modalidad impuesta, a eso se suma que se termina naturalizando, que para llegar a Resistencia tenés que hacer cien kilómetros más y dar toda la vuelta, porque no podés pasar por Quitilipi, por Machagai, o si tenés que hacer un trámite en Resistencia durante la mañana no podés circular porque la plaza está totalmente cortada todos los días de la semana. No tenemos que naturalizar la protesta, y menos aun lo que se ha incorporado al corte de calle, que es la violencia. Para dar un ejemplo, voy a nombrar cuatro casos de los que me acuerdo. Hace un tiempo atrás, a un productor por tratar de pasar un piquete en Quitilipi le rompieron toda la camioneta. Acá en Resistencia tengo tres casos de jubilados a los que le rompieron el auto, que nunca más lo van a poder tener, a la ambulancia que no dejaron pasar con un paciente que tenía que ir de urgencia y a un muchacho que lo apuñalaron en una moto. Estas cosas tenemos que terminar. Inclusive, soy autor de una ley, que vino a traer otra propuesta más al debate, que era multar a quien corta una calle, porque yo tengo derecho a circular. Y la Constitución me ampara y en ese caso también avanzaríamos sobre la posibilidad de que esos movimientos sociales que además de pagar la multa, si no lo hacen, también tengan el derecho a la organización porque tienen personería jurídica, no se le otorga un plan social. De todas maneras, estoy convencido que los planes sociales ya no pueden ser manejados por intermediarios.

—Agradecemos su participación en el Ciclo de Entrevistas con estudiantes de Periodismo de Perfil Educación y le damos la posibilidad de cerrar el reportaje con un comentario final.

—Quiero agradecerles la invitación, que gentilmente me hayan permitido estar. Para mí realmente es un honor poder participar. Desearles a los chicos, a los periodistas, el mejor de los éxitos en este proyecto de formación que es importante. A vos por ser quien está formando a los periodistas o perfeccionando su tarea porque son muy buenos. Decirles que simplemente mi tarea es comunicarles lo que pienso, lo que siento. Lo hago con muchísimo respeto. Pretendo gobernar esta provincia y estamos haciendo una construcción amplia y plural, con muchísimos sectores y desearles simplemente en este trayecto de formación, lo mejor para los alumnos y para vos, porque siempre, yo soy docente universitario también, uno aprende a la par.

Por Nicolás Paniagua, Delfina Cáceres y Diego Santa Cruz

Estudiantes de Perfil Educación

Posgrado en Periodismo de Investigación Perfil USAL