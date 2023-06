Las primeras PASO en serio

"La pregunta es si a quien gane en las PASO, el resto lo acompañará o no. Es decir, si llegara a triunfar Bullrich, saber si los votantes de Larreta la respaldarán en las generales y viceversa. O, por el lado del oficialismo, si gana Massa, los que elijan a Grabois en las primarias acompañarán en octubre al rival de las PASO o si elegirán a la izquierda”, se preguntó Jorge Fontevecchia en Modo Fontevecchia (Net TV y Radio Perfil FM 101.9) del viernes 30 de junio.

Las PASO y sus certezas históricas

En 2011, cuando se aplicaron las PASO por primera vez, Cristina Kirchner arrolló con 50%, seguida por Ricardo Alfonsín y Eduardo Duhalde con 12%, y Hermes Binner con un 10%, quien terminó siendo el segundo.

En 2015, el Frente para la Victoria obtuvo más votos pero pocos: 38% frente al 30% de Cambiemos y 21% del Frente Renovador, que en ese momento era crítico de Cristina y hacía suponer que esos votos irían para la alianza del expresidente de Boca. Finalmente sucedió y se posibilitó que Macri ganara las elecciones.

Y en 2019, Alberto Fernández sacó 48% contra el 32% de Macri y el 8% de Roberto Lavagna, lo cual fue previsto a partir de las PASO.

Se presupone que, en el oficialismo, Massa saque más puntos que Juan Grabois, pero no se sabe con certeza si los votantes de Grabois irán luego a la izquierda o se quedarán en el espacio. Y en la oposición, no está claro quién pueda llegar a ganar, depende del modelo de encuesta que se esté consultando. Por eso, finalmente, tienen un empate técnico.

La discusión es cómo la contradicción que tienen los integrantes de las dos coaliciones mayoritarias, suma o resta.

La contradicción es un concepto clásico de Aristóteles, que establece que algo no puede ser y no ser algo al mismo tiempo. A nivel filosófico, la contradicción se considera esencial para el conocimiento, alcanzando su punto máximo en Hegel, quien afirmaba que el acto del conocimiento mismo implica la introducción de la contradicción.

Marx criticaba a Hegel argumentando que los extremos reales no pueden mediar entre sí, ya que no son de naturaleza contraria y no tienen nada en común.

Mao Zedong, por su parte, abordaba la discusión sobre la contradicción desde una perspectiva filosófica clásica oriental, incorporando el concepto de yin y yang y las complementaciones entre los opuestos.

Es importante tener en cuenta las contradicciones primarias y secundarias, así como la capacidad de una organización para crecer y tolerar las contradicciones secundarias en ausencia de contradicciones primarias.

Otra de las formas del principio de contradicción es abordada desde el psicoanálisis, a partir del teorema de Gödel, que afirma que nunca se podrá encontrar un sistema axiomático que sea capaz de demostrar todas las verdades matemáticas y ninguna falsedad. Esta idea es representada con una cinta dada vuelta, dando a entender que siempre se comienza y se termina en el mismo lugar.

Sergio Massa y las contradicciones desencontradas en el oficialismo

El jefe de Gabinete, Agustín Rossi, admitió que, en el pasado, hubo diferencias con Sergio Massa pero que quedaron metabolizadas cuando se unió al Frente de Todos y cuando el arco político apoyó su llegada a Economía.

A su vez, agregó que “lo valioso de este proceso es que todos los candidatos, como Wado, Scioli o Manzur, permitieron que se conforme una lista de síntesis”.

La metabolización que refiere podría tener que ver con la idea de Mao de discutir la contradicción, la cual formó los cimientos filosóficos de la ideología política del maoísmo. “La vida es el resultado de una contradicción”, lo que permite entender cómo China puede tener capitalismo y, al mismo tiempo, un sistema de partido único.

Por su parte, Axel Kicillof, en el acto en Lomas de Zamora, incursionó en la contrariedad que despierta el ex intendente de Tigre en la coalición gobernante. “Hemos pasado muchísimas circunstancias, y ahora se apresta, junto con el ministerio de Economía, en llevar adelante la candidatura a presidente que lo depositará en la Casa Rosada”, explicó el gobernador bonaerense.

Siguiendo esta línea, ayer se produjo la foto del día en las puertas del Ministerio de Economía: el forzado abrazo entre Scioli y Massa, sonriendo ante las cámaras y pretendiendo demostrar que las diferencias quedaron en el pasado.

El otro precandidato presidencial de Unión por la Patria, Juan Grabois, manifestó que “el que gana, gana, y el que pierde, acompaña”. Y comentó que no sabe si será parte del Gabinete de Massa si se lo llegara a proponer porque “tengo un proyecto distinto”.

Además, planteaba que la clave de que los votos que obtenga en las primarias se mantengan en UP en la primera vuelta, dependerá de que el ministro acepte parte de sus propuestas, ya que no son contradictorias a la esencia de las ideas de Massa. Según lo retrataría Mao, que las ideas no entren en contradicción primaria aunque sí secundaria.

Las contradicciones en Juntos por el Cambio

Por otro lado, Mauricio Macri, afirmó que no hay que dramatizar. “Va a haber distintos estilos entre Bullrich y Larreta, por eso habrá un debate para hablar del futuro”, destacó el expresidente.

Asimismo, enumeró los errores en la gestión de Alberto y le restó valor a los problemas que surgieron en su gobierno. “Ya hicimos nuestra autocrítica, pero lo de ellos fue un desastre”.

En CNN Radio, Jorge Macri, precandidato a la jefatura de gobierno porteño, se mostró y afirmó que pretende continuar el mismo camino: “Si hoy estamos acá es gracias al liderazgo de Mauricio, que fue el primero que gobernó en la Ciudad”.

Quien también competirá por la sucesión de Larreta, dentro de ese mismo espacio, es Martín Lousteau, a quien en el acto de su lanzamiento oficial el público le cantó “¿De qué barrio sos, Jorge Macri?”, al tiempo que el economista comentó que “no estamos para ser plan B de nadie”. Es que al primo del expresidente se le remarca que era de Vicente López y no de la Ciudad.

Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta, la interna de la oposición

A su vez, Carolina Losada adelantó que los votantes que ella obtenga, en el caso de perder, no irían a su contrincante dentro de la misma alianza: “No voy a estar con una persona con la que tenga diferencias éticas”.

Beatriz Sarlo, en 2020, dijo que una de las virtudes de Alberto era que sabía manejar las contradicciones del peronismo, además de tenerle paciencia a Cristina.

Y de esta forma, nuevamente, volvemos a la idea de Hegel y de Mao de ver si esas contradicciones secundarias se “metabolizan”, teniendo en común que no hay contradicciones primarias, y logran producir la síntesis hegeliana después de esta disputa.

