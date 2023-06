Carlos Bianco, jefe de asesores de Axel Kicillof, se mostró conforme con la candidatura de unidad de Sergio Massa. “El pueblo tendrá que decidir entre un proyecto que viene a quitar derechos y otro proyecto que viene a fortalecer y sumar nuevos derechos”, expresó en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9).

Con Kicillof recorrieron la Provincia en un Clío en la campaña pasada. ¿El Clío está en condiciones para repetir todo el tour?

Habrá que ver, no sé si le dará la mecánica ya a ese Clío. De todos modos, no sería muy creíble que Axel Kicillof vuelva a hacer campaña con el Clío, con un auto en esas condiciones.

Pero eso no va a cambiar el espíritu de la campaña ni la forma que nosotros tenemos de hacer política y de gobernar, con mucha cercanía y contacto con la gente. El espíritu es el mismo.

La última vez que hablamos no estaba decidida la fórmula y todavía quedaba la posibilidad de que Axel Kicillof fuese candidato a presidente. Me gustaría un balance tuyo respecto de cómo se terminaron definiendo las candidaturas.

Lo que hay que defender, más allá de las candidaturas individuales, es que cuando un frente político define el conjunto de las candidaturas, es una estrategia de carácter integral.

Entiendo que aquellos que son los principales responsables políticos de nuestro frente (Cristina Kirchner, Axel Kicillof, Máximo Kirchner y Sergio Massa) terminaron decidiendo mirando el panorama de conjunto y analizando qué era lo mejor en cada uno de los escenarios.

La Vicepresidenta estableció públicamente que había dos fórmulas, una con Wado (si había PASO) y otra con Massa, si era una fórmula sin la presentación de Daniel Scioli. O sea que había varios caminos, varios planes.

Ante el contexto y las circunstancias se decidió esa fórmula, que creo que representa de manera integral a todo el frente, también en términos generacionales. Fijate que aquellos que encabezan las listas tienen aproximadamente 50 años, es decir, de alguna forma la idea que expresó Cristina, darle paso a la generación diezmada.

Este es el análisis, ahora tenemos las candidaturas y hay que seguir gestionando, trabajando, y obviamente a eso hay que sumarle una campaña política a nivel nacional y, lo que nos compete a nosotros, a nivel provincial.

Los enojos por el cierre de listas

La senadora Teresa García dijo que “el lugar de Santiago Cafiero era el lugar de Daniel Scioli, pero aparentemente le cambiaron los papeles y él nunca se enteró”. ¿Es compatible un candidato de unidad con el enojo que quedó internamente en Unión por la Patria de cómo se cerraron las listas?

Respecto de todo este debate interno que estamos teniendo en los últimos días, creo que hay que respetar, en este marco de unidad, la decisión de la conducción y de la mayoría.

La conducción la sigue teniendo Cristina, ella fue muy clara contando las distintas vicisitudes que tuvimos que pasar para lograr esta fórmula que está presentando Unión por la Patria.

Claramente, en el frente hay sectores mayoritarios y minoritarios. Lo otro que estaba reflejando Teresa García tiene que ver con una discusión interna que se sucedió respecto a uno de los actores de nuestro frente, obviamente conducido por el Presidente.

En el marco de ese acuerdo para lograr la lista de unidad le ofrecieron algunos lugares en la lista de diputados y aparentemente hubo alguna desavenencias sobre quiénes tenían que ocupar esos lugares o en el manejo de la información para ocupar los lugares en las listas.

Creo yo es que, una vez que la conducción, que es Cristina, hizo público cómo fue el procedimiento con el cual se lograron las candidaturas, ahora tenemos que empezar a hacer la campaña, porque justamente por las dificultades que tuvo el armado de las listas nos demoramos en definir las candidaturas hasta último momento, y de acá a 50 días tenemos las elecciones. Hay que empezar a trabajar para adelante.

Una vez definidas las candidaturas, ¿cómo evaluás el panorama de cara a las elecciones?

Tanto los de Juntos por el Cambio como los de Milei son los candidatos de la derecha. La derecha tiene tres candidatos a nivel nacional y tres a nivel provincial, pero tienen un solo proyecto.

Algunos lo ofrecen con un poquito más de moderación, otro más salvajemente, pero en líneas generales es el mismo proyecto. Algunos usan palabras, en lo económico, como “dinamitar”, “prender fuego el banco central”, otros dicen “dinamitar no”, o como Macri, “semi dinamitar”. Patricia Bullrich dice que va a ser un ajuste en todos los ministerios. En lo político se dicen cosas como “desterrar al kirchnerismo de la faz de la tierra”.

Creo que son formas de plantear un proyecto político para el país que no suma demasiado. Si el objetivo es eliminar, destruir cosas, prender fuego cosas, la verdad que estamos en una situación mundial compleja, con un escenario económico complejo.

Yo creo que el problema central tiene que ver con el endeudamiento brutal que dejó el macrismo y con la gestión desendeudamiento, y me parece que hay que plantearle a la población programas de gobierno, programas económicos, programas políticos, que tengan que ver con sanar aquellas cuestiones a las que la política y la gestión todavía no ha podido dar una respuesta.

Por ejemplo, en la una mejora en la distribución del ingreso, pero planteándose por la positiva, no por la destrucción o por la eliminación del rival.

De todas formas, se agradece que la oposición diga brutalmente lo que viene a hacer, porque en el 2015 lo ocultó. Hablaba de la revolución de la alegría, los globitos de colores, decían “vamos a mantener todo lo bueno al kirchnerismo y mejorar lo malo”. Eran discursos en los que se establecía que había una base de derechos y reconocimientos a la población y sobre eso se venía a construir, pero cuando fueron gobierno rompieron esa base de derechos.

Ahora lo que se agradece es que están diciendo a cara descubierta lo que vienen a hacer: un ajuste mucho más brutal, mucho más rápido y mucho más furioso. Entonces la población ya sabe las dos cosas, lo que hicieron y lo que van a hacer, que es lo mismo pero más rápido.

El pueblo tendrá que decidir entre un proyecto que viene a quitar derechos y otro proyecto que viene a fortalecer y sumar nuevos derechos.

Los escenarios en la provincia de Buenos Aires

¿Quién crees que va a terminar ganando la interna en Juntos por el Cambio y quién crees que sería mejor que ganase para competirle desde el peronismo?

No lo sé, porque ahí empieza una especulación sobre qué pesa más al interior de una lista, si la parte del gobernador o el presidente. Entiendo que suele primar más el cuerpo presidencial.

En la provincia de Buenos Aires, Diego Santilli tiene mejores sondeos que Néstor Grindetti, aunque Grindetti tiene todavía un alto nivel de desconocimiento, y en la medida que se desarrolle puede subir la intención de voto. Pero a nivel nacional, según las encuestas, Bullrich tendría una mejor intención de voto que Larreta, así que habrá que ver qué ocurre cuando la gente entre al cuarto oscuro.

Como dije antes, para mí son dos candidatos de la derecha que tienen el mismo proyecto, que es ajustar. Y lo último que necesitamos en la provincia de Buenos Aires es ajustar. Lo dijo el gobernador un montón de veces, hay que expandir derechos, se necesitan más recursos, no menos recursos.

Por tu experiencia en campaña, ¿creés que va a pesar más la boleta de presidente que la de gobernador?

Es un peso y un contrapeso, habrá que ver cómo termina sucediendo. Creo que siempre terminan pesando las puntas de la boleta. Se suele decir que pesa más la boleta presidencial y la de los intendentes, pero habrá que ver.

¿Eso tiene que ver con no haber desdoblado las elecciones en la provincia de Buenos Aires?

Esa posibilidad se guardó hasta último momento. No habíamos dicho públicamente, que hasta que no se cierran las candidaturas estaríamos evaluando esa posibilidad. Por supuesto, siempre dentro del marco legal y de las competencias del gobernador.

Nosotros ahora estamos muy conformes con el cierre de las listas y creemos que la boleta nacional va a traccionar a la boleta de gobernador y la boleta de gobernador va a empujar a la boleta nacional, es un ida y vuelta virtuoso en nuestro caso.

Alejandro Gomel (AG): La escuchábamos hace un ratito a Teresa García muy enojada con cómo se dio el cierre de listas. ¿Lo que ella dice fue realmente así? ¿El lugar de Cafiero lo iba a ocupar Daniel Scioli pero alguien hizo alguna “avivada”?

Realmente no lo sé, porque yo no participé de esas negociaciones. De ser así, me resulta poco feliz.

AG: Porque en eso estaba directamente involucrado el Presidente, ¿no?

Así es.

AG: Mencionás al discurso de la Vicepresidenta y a la generación diezmada. ¿Sergio Massa representa a esa generación diezmada?

Generacionalmente sí, tiene la misma edad que Axel, cercana a Máximo y Wado. Independientemente del origen familiar de uno, generacionalmente sí.

Obviamente, generalmente a Sergio no se lo reconoce como un dirigente ligado a las cuestiones vinculadas a los Derechos Humanos, pero el otro día quedó muy claro, en el acto de Cristina, que ha hecho gestiones y un trabajo muy importante para que, en ese caso, se pudiera recuperar uno de los aviones de los “vuelos de la muerte”.

Siendo honestos intelectualmente, hay un corrimiento a la derecha en la sociedad que lo demuestra los tres candidatos que señalaste. Al mismo tiempo, Sergio Massa en Unión por la Patria representa algo más cercano al centro y menos a la izquierda.

Vos mencionabas que los candidatos de la derecha dicen abiertamente lo que van a hacer, evidentemente lo hacen porque evalúan que la sociedad está más preparada para escuchar eso que en 2015.

De la misma manera, la elección de la candidatura de Masa Indica que un discurso más cercano al centro hoy es más adecuado que lo que era en 2015 o 2019, ¿me equivoco diciendo esto?

Yo no sé si hay un corrimiento a la derecha de la sociedad, lo que sé es que hay un contexto mundial y regional político y económico que hacen mucho más difíciles las transformaciones estructurales más vinculadas con los objetivos de la izquierda, del progresismo, en toda América Latina.

Una cosa era plantear un programa político y económico en la región cuando estaban Lula, Evo, Chávez y Néstor. Hoy la situación es muy distinta. Todo se da en un contexto.

Por lo general, los movimientos políticos, por lo menos a nivel regional si no mundial, tienen algún patrón común. Fijate que hoy en día, en la región, desde hace 8 o 10 años, han ido cambiando los liderazgos en los distintos países de América Latina sin poder mantener una continuidad.

Hubo una oleada en 2013-2015, de fuerzas de la derecha, que en algún momento parecía que iban a generar una nueva hegemonía en todo el continente, pero no se pudieron sostener porque su programa de gobierno no dio respuestas a la necesidad de los países y los pueblos de Latinoamérica.

Después hubo una regresión, nuevamente, hacia los partidos populares, progresistas, pero en muchos casos está siendo muy difícil sostener ese tipo de proyectos políticos.

Yo creo que eso tiene que ver con la tremenda incertidumbre que hay en el mundo. Cuando uno analiza el contexto mundial, con la guerra en Europa, las disputas hegemónicas entre China y Estados Unidos en términos económicos y con Rusia en términos militares, la situación regional de América Latina.

Probablemente tengamos que vivir en este mundo que tiene que ver más con las incertidumbres que con las certezas durante muchos años.

Como en su momento pasó cuando Inglaterra era la potencia hegemónica del mundo hasta que Estados Unidos se estableció como nueva potencia. Ese mundo fue un mundo caótico, con guerras mundiales y crisis económicas muy profundas.

Probablemente estemos en un proceso de cambio, eventualmente, de hegemonía, y va a ser un proceso largo. Va a ser una transición larga con momentos muy complejos para la humanidad.

En ese marco uno tiene que hacer política, tiene que gobernar y asegurar los derechos de la población. Dificilísimo, pero es el mundo que tenemos.

Correcto. Vos hablabas de cuando estaba Lula, Evo y Chávez, y hoy tenemos que Lula sigue estando, no está Evo pero Arce, que fue su ministro de Economía, y se podría sumar a Boric en Chile, que no estaba en aquel momento.

Es decir, más que quienes estaban, hubo un cambio en el contexto mundial y económico, es otro. La elección de Massa sería un reconocimiento a que el discurso que tiene más posibilidades de calar es un discurso más de centro y menos de izquierda. ¿Es así?

Sí, pero más que un discurso, son las posibilidades que uno tiene de hacer políticas de transformación.

Obviamente que nuestro frente político va a llevar adelante todas las posibilidades de transformación económica social y política que estén a nuestro alcance, pero a veces el contexto, como decía Cristina en su último discurso, que mencionó la necesidad de entender el contexto.

En los ‘70 se hablaba de la posibilidad de la revolución social, se hablaba de las condiciones objetivas y subjetivas para llevar adelante esa revolución.

No lo quiero poner en términos de revolución, porque nadie está discutiendo la revolución en América Latina, pero las condiciones objetivas y subjetivas para llevar adelante las transformaciones sociales son otras, yo creo que la limitan.

