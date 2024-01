Damián Arabia, diputado nacional cercano a Patricia Bullrich, analizó la reconfiguración del política que se abrió con la llegada de Javier Milei al poder. “Hay un desafío para estos tres sectores por saber cómo se termina ordenando el mapa político”, expresó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Damián Arabia es diputado nacional por la Provincia de Buenos Aires del PRO y licenciado en Cs. Sociales. Fue armador de la campaña del interior del país de Patricia Bullrich, vocero de la presidencia del PRO. También es el ex director de Prevención de la Corrupción bajo el ministerio de Seguridad y ex director de Integridad de las Fuerzas Policiales y de Seguridad durante la gestión de Patricia Bullrich.

¿Milei, de alguna manera, lo que pide es "acompañame a estar solo", como canta Arjona?

El Presidente tiene la característica de haber sido electo con el 56% de los votos, el porcentaje más elevado desde el regreso de la democracia, pero es una fuerza política nueva, con apenas 38 diputados y 7 senadores. Se da una situación anómala en la Argentina porque rompe con el bicoalicionismo al que estábamos acostumbrados. Antes era kirchnerismo-antikirchnerismo. Ahora apareció un tercer actor y tenemos la responsabilidad de acompañar al Gobierno sin ser oficialismo.

Tus estudios nos permiten profundizar más allá de la coyuntura. Mencionabas que el Presidente fue electo con la mayor cantidad de votos desde la democracia, pero uno podría decir también que fue al revés: obtuvo la menor cantidad de votos porque reunió el 29,8% en la primera vuelta. Como hubo balotaje logró 56%, pero los presidentes que ganaron en primera vuelta obtuvieron muchos más votos. ¿Qué reflexión hacés respecto a esta situación?

Esto es lo que expresa el sistema político, ya que las voluntades que ha obtenido para Cámara de Diputados y en el Senado son de la primera vuelta. De esta forma, se genera un equilibrio del sistema político argentino con el paradójico caso de que un presidente, que evidentemente cuenta con un apoyo popular grande, tiene que lidiar con un Congreso que no lo tiene favorable.

Ahora bien, la fuerza política que sacó el 24%, que es prácticamente el cuarto que termina dándole ese 55% que obtuvo en la segunda vuelta, en el Congreso se compone por el PRO, el radicalismo, Hacemos Coalición Federal y tenemos en total casi 100 diputados. Somos quienes firmamos el dictamen de mayoría para que el oficialismo pueda tratar el proyecto de Ley de Bases y se pueda aprobar en los próximos días. Por esta anomalía es una situación difícil para el oficialismo y para la oposición.

Estás dando en el punto central. Hablamos recientemente con una representante de la oposición más dura de UxP sobre la lectura correcta de las Cs. Sociales y Políticas, acerca de la diferencia entre Milei y Trump o Bolsonaro, y es que ellos eran parte de lo que él califica como casta. Y que Milei, en cambio, es representante de un partido nuevo desprendido de cualquier compromiso con la historia política argentina. La otra es que tanto Milei como Trump y Bolsonaro son parte de un sistema político que los trasciende, y que estamos en presencia de un "segundo tiempo" de JxC donde Milei es un desprendimiento de Macri. ¿Por cuál de las dos interpretaciones te inclinás?

Jair Bolsonaro, Javier Milei y Donald Trump.

La primera interpretación es objetivamente correcta porque tanto Bolsonaro como Trump fueron disruptivos por sus estilos y en su forma de comunicación. En los hechos, ambos venían con una trayectoria. En el caso de Trump es más claro porque fue candidato del Partido Republicano.

Acá, Javier Milei irrumpe desde afuera de las estructuras tradicionales. Hoy muchos de los miembros de lo que fue JxC compartimos la vocación de cambio que tiene el Gobierno, a pesar de no ser nuestra primera opción. Por lo tanto, acompañamos esta voluntad porque representa muchas de nuestras banderas y, al mismo tiempo, no formamos parte del partido gobernante. Esta situación no debería tardar mucho tiempo en reestructurarse, el sistema político argentino tiende al bipartidismo. Además es difícil pensar en cuál proyecto de la ancha avenida del medio ha sido exitoso.

¿Imaginás que en ese proceso de reestructuración, en vez de tres tercios, se va a volver a dos medios?

Es difícil pensar cuál es el sentido de representación del medio. En la dicotomía de la política argentina que se ha ordenado con valores polares (kirchnerismo-antikirchnerismo; macrismo-antimacrismo), ¿por qué ahora no sé ordinaria como Milei-antimilei? Hay un desafío para estos tres sectores por saber cómo se termina ordenando el mapa político. Mencionabas el caso de Bolsonaro y él terminó gobernando con el famoso centro brasilero que era un tercer sector que, sin embargo, era un tercer actor.

En esa polaridad política se reproduce finalmente que, en el fondo, siempre son lo mismo. ¿Esto se debe a que podrían ser homónimos?

Hay una punción permanente en esta idea del cambio como alternativa a la Argentina corporativista. En mayor o menor medida, el país fue corporativizado fundamentalmente por el peronismo, después fue levantado por el kirchnerismo, y enfrente está el intento de destrabar esta Argentina.

Paro de la CGT.

Esta Argentina corporativa o menos corporativa elige distintos significantes pero permanece el mismo significado. ¿Tiene que ver con cuánto Estado y cuánto mercado? ¿A lo largo de la historia es el grado de Estado y de mercado lo que divide está dicotomía?

Esa es la línea principal y yo le agrego que a veces el Estado se terceriza. ¿Cuáles han sido los sectores que yo más escuché hablar sobre la ley ómnibus? Muchos de ellos tienen que ver con colegios, asociaciones, instituciones, una serie de “Estados tercerizados” que terminan generando una protección a un determinado sector que les otorga derechos o un determinado monopolio.

Lo pienso en caso sencillo como el divorcio. La ley ómnibus plantea que sea express, que no es otra cosa que la desvinculación, porque en definitiva todo lo que sea bienes tiene que ser separado por un juez. Pero el vínculo, la ley ómnibus plantea que sea el registro civil el que resuelva. Como respuesta al planteo salieron una importante cantidad de colegios de abogados, legítimamente, a decir que hacía falta la asistencia letrada en la materia. Hacía falta un abogado para separarte y ahora no lo necesitás. Es un ejemplo sencillo pero la Argentina está llena de casos así. A esta tensión de más o menos Estado, le agregaría la lógica de la tercerización del monopolio de cosas originalmente limitadas para el Estado.

Ayer me reuní con quien fue el presidente de la Asociación de Prensa Mundial y me hizo una comparación crítica de Meloni con Milei. Explicaba que el problema del crecimiento de la extrema derecha en Europa era el resultado de la respuesta simple frente a lo complejo. En términos generales, las personas quieren hacer el menor esfuerzo cognitivo y, por lo tanto, quieren soluciones simples a problemas cada vez más difíciles.

Hay un problema que antecede y son los mecanismos de gobernanza. Hace un tiempo atrás yo escribí un paper que se titula "El Uber de la política". A la política también le llega su Uber. ¿Por qué le llega su Uber? Desde mi punto de vista, el problema que tenemos en Argentina, y no solo acá sino en general en Occidente y las democracias liberales, es que los mecanismos de gobernanza siguen intactos desde hace 120 o 150 años. Sin embargo, la velocidad de los cambios de la comunicación e información es infinitamente mayor.

El expresidente Alberto Fernández.

Algo de esto se dio con el gobierno de Alberto Fernández cuando salió “Santi” Maratea a juntar fondos para hacer una colecta y combatir los incendios en Corrientes. Esto rápidamente generó la sensación de que mientras el Estado estaba inmovilizado, un influencer lograba hacer una tarea. No resolvió el problema de fondo pero daba una respuesta y eso probablemente tiene que ver con la metamorfosis de representación que estamos viviendo.

En el caso de la Unión Europea, lleva a un proceso de fragmentación política que genera que el centro desaparezca o se achique y aparezcan los partidos verdes, de ultraderecha, de ultraizquierda con mayores índices de representación.

Se estima que la Alternativa para Alemania (AFD), en estas elecciones, va a sacar el 20%. Evidentemente, en esta crisis de representación que viene acarreada por los mecanismos de gobernanza anacrónicos, las respuestas simples satisfacen más la demanda en la población.

