Eduardo Menem: “Martín Menem es conciliador y tiene buen trato”

Eduardo Menem fue senador entre los períodos 1983-1989 1989-1998 1998-2001 y 2001-2005.También fue presidente de la Convención Nacional Constituyente que reformó la Constitución Argentina en 1994, y de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado. Además. Es hermano del fallecido ex presidente Carlos Menem y padre del presidente de la Cámara de Diputados, Martin Menem.

A veces recuerdo la controversia que se genera en Estados Unidos con Taylor Swift haciéndole la contra a Donald Trump, mientras que acá, durante la época de Carlos Menem, Los Palmeras escribieron la “Cumbia de Menem”, conseguir el apoyo de Las Palmeras debe haber sido muy importante para Carlos Menem…

Sí, me trae recuerdos de la campaña, una campaña muy difícil y muy dura, sobre todo la interna con Cafiero, que fue la única interna en serio que se hizo, por lo menos en el peronismo, cuando se tomó a todo el país como distrito único con el voto directo.

Usted fue presidente de la Comisión Constituyente. Hace unos días, escribí una columna preguntándome si Alfonsín se había equivocado con el balotaje, que hasta hace 15 años no existía en casi ningún país limítrofe, e incluso no existía en ninguna de las democracias sólidas, salvo Francia. Me pregunto, si no hubiera habido balotaje y si en lugar de Macri hubiese sido presidente Scioli, en lugar de Milei hubiese sido presidente Massa y en lugar de Nestor hubiera sido presidente Menem. Ese simple artículo en la Constitución que plantea que habría segunda vuelta si no llegaba a los 45 puntos, cambió la historia de Argentina. De hecho, a lo largo de los últimos 20 años, lo que muestra es que el balotaje cambia el resultado de la primera vuelta. Hoy, en retrospectiva, ¿cree que fue un error o un acierto?

A Carlos no le gustaba el balotaje, en las negociaciones que se hicieron con Alfonsín en el pacto de Olivos, Alfonsín le insistió con el tema del balotaje. Llegamos a una solución: manteníamos el balotaje pero bajando el puntaje, en vez de 50 puntos debían ser 45 y sacando más de 10 puntos si tenía más del 40% de los votos, ese fue el acuerdo. Dentro de las concesiones que se hicieron para el pacto, quedó de esa forma.

Hoy en retrospectiva, ¿tenía razón Carlos Menem o Alfonsín?

Creo que lo que pasó en el último balotaje fue que Massa llevaba todas las de ganar y sin embargo terminó ganando Milei. Yo no rechazo al balotaje, creo que está bien, pero haciendo ciertas reservas. No me convence del todo porque el que sale segundo, cuando va al balotaje hay una fuerza de otros partidos políticos, es decir que el que gana no es dueño de todos los votos, hay una situación que no es del todo democrática.

Además, los diputados y senadores son elegidos en la primera vuelta. El que gana saliendo segundo o muy cerca del tercero, no tiene luego los votos para llevar adelante las medidas, que es lo que enfrenta su hijo al frente de la Cámara de Diputados…

Claro, es lo que pasó ahora. El presidente no lleva consigo a los diputados. Habría que ver un sistema en el cual los diputados sean elegidos junto con el Presidente.

En el 89’, Carlos Menem ganó la presidencia, pero como Alfonsín había adelantado la entrega del poder, en vez de hacerlo en diciembre fue en julio, entonces aceptaba recibir anticipadamente el poder pero sin sus diputados. Hicimos un acuerdo en mi despacho que declaraba que Carlos aceptaba asumir antes, pero había un acuerdo para que los radicales faciliten la sanción de las leyes que tenía que mandar el Ejecutivo, no iban a votar a favor pero sí iban a facilitar.

No vi las 11 horas completas de la jornada de ayer, pero si vi las intervenciones y los recortes más populares, además siempre vi a su hijo muy equilibrado, ¿cómo lo evalúa usted?

Lo hizo muy bien, lo que pasa es que era la primera vez que dirigía una asamblea. No era fácil por el tema que se vive, porque era una ley muy extensa y había una crispación política, pero la llevó bien, con autoridad. Estoy conforme con lo que dijo.

Sí, yo también. Notaba esa diferencia entre las maneras de los libertarios y parte de la gente cercana con la de su hijo, que siempre fue ponderado y calmado.

Él es así en la vida en general, Martin Menem es conciliador y tiene buen trato, aun con algunos diputados de Unión por la Patria, que tienen un alto tono de defensa de su gobierno. Martin se lleva bien con todos.

Recuerdo que cuando él asume como presidente, le envié un recorte del diario La Nación de la época de la convención constituyente, donde se definían los tres estilos distintos que teníamos lo que dirigíamos, yo, el vicepresidente primero y el vicepresidente segundo. Teníamos estilos distintos, pero decía que yo era más conservador, así que yo creo que a Martin le vino bien.

Alejandro Gomel: Usted nombraba el año 89’, y contaba que en la asunción de Menem hubo un acuerdo con el radicalismo para poder llevar adelante la reforma del Estado, ¿le está pasando eso a Milei? ¿Le falta esa muñeca política para sacar adelante las leyes?

Son estilos y épocas distintas, no voy a criticar el comportamiento del presidente actual, pero es un estilo muy distinto al que tenía Carlos, que se llevaba bien con todos. Carlos Menem tenía el estilo de convencer, no de vencer, usted recordará esa foto que le sacan con Alfonsín en Olivos, con el mismo trato cordial y amable aunque discrepaban.

Es un estilo distinto, espero que se puedan conseguir resultados como se consiguieron en esa época. Además, a mí me asombra la ignorancia y la mala fe de algunos diputados de izquierda que hablaron ayer y mencionaron que las privatizaciones fueron “un fracaso” que “destruyeron al país”, evidentemente no saben, o no quieren decir, que, por ejemplo, las privatizaciones de los ferrocarriles aumentaron el número de pasajeros transportados al doble.

AG: También por los ferrocarriles desaparecieron pueblos enteros…

No fue por eso, la inmigración del campo hacia la ciudad no fue por falta de trenes, fue una tendencia, porque los pueblos fueron recayendo por sus economías muy débiles y la gente quería que sus hijos vayan a estudiar a la ciudad, es algo que no tiene nada que ver con el tren.

Hay un libro muy importante sobre los ferrocarriles donde dice y explica bien cuáles fueron las causas y los efectos. Además, el diseño de los ferrocarriles estaba mal hecho porque había muchos sistemas de fracción. Había varios tipos de trochas. De todos modos, que haya aumentado el número de pasajeros y de cargas transportadas muestran que anduvo mejor. Con respecto a los teléfonos también, de 2 millones se fueron a 7 millones de líneas que se instalaban en dos días. Así como el problema eléctrico, que a fines del 89 había un promedio de 10 horas de corte por día, cuando se privatizó empezamos a vivir prácticamente sin cortes. Se estableció un modelo que, según dice en el libro “los platos rotos”, fue un modelo tomado por otros países. Llegamos a abaratar el costo de la electricidad y además pudimos exportar. Es cierto que algunas privatizaciones no anduvieron bien, como la de las aerolíneas, pero en el conjunto no cabe duda que el país pudo salir del lugar en el que estábamos, y esas fueron algunas de las cosas que nos ayudaron a salir de ahí, al igual que el plan de convertibilidad.

En los años 90’ nosotros tuvimos una relación muy crítica con el menemismo, sin embargo quiero hacer una comparación con lo actual, sobre todo en esto que usted marcaba sobre el trato respetuoso tan distinto que había del gobierno suyo y de su hermano comparado con el de hoy, esas normas y formas de convivencia que son esenciales a la democracia, que en su hijo están plasmadas, por eso lo felicito…

En esa época de tantos cambios, las relaciones eran respetuosas, pero no debe haber habido un presidente que atienda más la prensa que Carlos, las conferencias de prensa y las horas con sus conferencias en la puerta de su casa demuestran que las relaciones con la prensa fueron excelentes.

Además, recordarás que en el artículo 43 de la Constitución reformada en 1994, se reconoció el secreto de las fuentes de información periodísticas, eso fue un paso muy grande a favor del periodismo, así como la privatización de los canales y las radios, que fue un avance hacia la democracia, los canales que se privatizaron en manos de los kirchner, hubiera sido una masacre de mala información, basta con recordar 678 en la Televisión que llaman “publica”.

Hubo algunas situaciones que si uno se pone a pensar hoy, no deberían haberse producido, pero ya es tiempo pasado.

Perfil tuvo 30 juicios durante los año 90’ de funcionarios del Gobierno y de la familia Menem, tuvimos dos bombas en las puertas de nuestro edifico y el asesinato de José Luis Cabezas, que para nada es achacable al gobierno de los Menem. Tuvimos muchas controversias y dificultades que llevaron a juicios siempre dentro del derecho, pero quiero marcar las diferencias que existen. Hoy, a 30 años de distancia, quiero reconocer que las formas que ustedes tenían de confrontar con el periodismo opositor, al lado de las actuales y las del kirchnerismo, eran mucho más benévolas, me parece que lo importante acá es que en las diferencias podamos respetarnos, disentir, compartir y entender con el respeto que usted tiene con nosotros.

Si, indudablemente el trato cambió mucho desde los 90’. Durante el kirchnerismo, Cristina, que es la que mandó todo el tiempo, nunca hizo una conferencia de prensa.

Otro gobierno con el que tuvimos mucho conflicto fue el de Mauricio Macri, sin embargo hay que reconocerle a Mauricio Macri que siempre fue respetuoso de la prensa y del periodismo, tuvo una actitud distinta. Mis extremos me parece que son, el kirchnerismo por un lado, y lo que temo hoy de Javier Milei y los libertarios. Ojala el nuevo presidente incorpore del menemismo no solamente las ideas económicas, sino también estas ideas que tenían que ver con las características que usted menciona, que viéndolas en su hijo espero que se irradien a todos los demás.

Creo que ningún Gobierno después de Carlos tuvo tanta amplitud con la prensa, en el sentido de los reportajes y la información. Recuerdo que me llamaban temprano para hacerme reportajes por radio, ahora son un poco más prudentes y llaman más tarde, pero atendemos de todos modos. Realmente ha traído a colación algunos enfrentamientos del pasado, pero creo que con el tiempo aprendemos a superar esas diferencias, porque la democracia no es sólo una forma de gobierno, sino también un estilo de vida. La solidaridad, que es el nuevo nombre que tiene la igualdad, es sinónimo de la democracia, son cosas que nos ayudan a superar los enfrentamientos del pasado, ahora hay que vivir este presente y el futuro tratando de ser mejor persona, tenemos que estar más unidos.

