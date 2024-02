Alejandro Werner destacó que las políticas del actual gobierno pueden estar orientadas a ganar confianza y avanzar hacia un programa de estabilización, sea la dolarización o un régimen cambiario flexible. Además, aseguró que, si bien hay diferencias ideológicas entre el FMI y Javier Milei, el organismo ve positivamente su determinación para implementar cambios económicos. “La selfie indica que la reunión entre Kristalina Georgieva y Javier Milei fue muy buena”, indicó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Alejandro Werner es economista y ex director del Hemisferio Occidental del Fondo Monetario Internacional. Fue subsecretario de Hacienda y Crédito Público del gobierno de México entre diciembre de 2006 y 2010, titular de la Banca Corporativa de Inversión del BBVA Bancomer en 2011 y 2012 y director de estudios económicos del Banco de México. Además, fue director docente en el Instituto de Empresas y de la Universidad de Yale, y virtual viceministro de Economía de México. Y argentino, aunque vivió gran parte de su vida en México.

Estoy interesado en que nos ayudaras a entender los fundamentos de la diferencia de pronóstico para la evolución de la economía argentina del Fondo Monetario Internacional, quien había previsto en su último informe de América Latina, y la Argentina específicamente, un crecimiento de +2,5% basado en que no teníamos más sequía y al mismo tiempo el país empezaba a exportar petróleo y gas a partir del gasoducto de Vaca Muerta. ¿Por qué ahora, con este gobierno, pronostica una caída de 2,8%? ¿Esto quiere decir que si hubiese gobernado el oficialismo Argentina hubiese crecido 2,5%?

Yo creo que no, yo creo que en primer lugar el Fondo Monetario, cuando aprueba la revisión que tú mencionas, también hace el supuesto que se van a implementar las políticas bajo las cuales se negoció esa revisión, que obviamente el ministro Massa, y durante los últimos meses del presidente Fernández, se desvió totalmente y generó todavía desbalances mayores en la economía argentina de puntos porcentuales del PIB en muy pocos meses.

Entonces, primero, la corrección que el Fondo hubiese pedido, pero que también Argentina hubiese necesitado hacer con una aceleración de la inflación tan preocupante, hubiese dado que independientemente del gobierno hubiese habido un cambio de pronóstico muy importante.

En segundo lugar, yo te diría es que estoy seguro que el ministro Massa peleó y negoció esa proyección de manera muy importante, porque lo último que quería es que el Fondo Monetario dijera que dado lo que estaba ocurriendo en Argentina hacia el final del gobierno anterior, se iba a necesitar una corrección en las finanzas públicas y en la parte monetaria tan importante que llevar al año entrante a una recesión.

Básicamente, el Fondo hubiese puesto en evidencia en ese momento al ministro candidato diciendo oigan, está generando un crecimiento artificial que nos va a llevar a una situación peor en el futuro.

Entonces se combinan esas dos cosas, las desviaciones de política del ministro, los desequilibrios que deja el gobierno anterior y lo que fue el año pasado una negociación política importante.

Yo creo que también el gobierno actual va a tomar una decisión, digamos, está tomando una decisión de hacer un front loading de todo el costo de este ajuste en lugar de distribuirlo tal vez en un par de años.

Primero, porque políticamente probablemente sea lo único posible, porque el apoyo a un gobierno va cayendo a lo largo del tiempo. Entonces es importante hacerlo de manera muy acelerada al principio.

En segundo lugar, probablemente para avanzar en el programa de estabilización, ya sea eventualmente dolarizando o moviéndose a un régimen cambiario flexible en ambas posibilidades, necesitando retirar el cepo, probablemente el gobierno tome la decisión de, tal vez, tener una recesión un poco más profunda, acumular más reservas para poder moverse más rápidamente a esa última fase de la estabilización sin cepo cambiario. Para eso necesita reservas, y para acumular reservas necesitas no venderlas, y no venderlas quiere decir que limitas importaciones y eso limita un poco más el crecimiento.

O sea que el Fondo ya en octubre pensaba que el 2024 no iba a ser un año de un crecimiento de 2,5%, sino menor, y acordó con el ministro no dar la mala noticia antes. Y este gobierno en lugar de, hacerlo como lo hubiera hecho la continuidad del anterior gobierno, dividir el ajuste a lo largo de dos o tres años, prefiere hacerlo todo junto para cosechar después. ¿Esto indicaría que 2025 sería un año de rebote en Argentina con un crecimiento de un 5% que compense la caída? ¿Y finalmente a lo largo de los cuatro años de un presidente u otro Argentina iba a crecer, solo que con un presidente como el actual se decrece fuertemente el primer año y se crece más fuertemente los otros? Como hipótesis.

Tienes razón. Yo no me aventuraría a dar un número, pero claramente, si empezamos a ver en el segundo trimestre de este año un descenso de la inflación a niveles de un dígito, si empezamos a ver ya los números concretos del ajuste fiscal en un entorno político que acepta estas decisiones y que ya la parte de corrección fiscal se ve como estable, yo te diría que es muy probable que en el tercero, o cuarto, trimestre de este año veamos un crecimiento positivo que se vaya acelerando en el tiempo.

Eso ha pasado en otros programas, mismo el programa del Fondo con el presidente Mauricio Macri, al tercer trimestre ya se veían señales de crecimiento y de rebote, pero yo creo que en este caso, dada la magnitud del ajuste se va a ver con un sello de confianza del gobierno actual en las elecciones intermedias y la economía viene creciendo, que podamos ver un crecimiento importante en el año 2025.

Yo creo que sí y creo que además, en la senda que el programa se va implementando, claramente vamos a ver el establecimiento ya de un programa de estabilización claro, con una política monetaria clara que hoy falta.

Hoy vemos un programa de ajuste fiscal con realineamiento de precios relativos, pero digamos que la política monetaria está ausente o está anclada en una tasa de depreciación del 2%, que todo mundo sabe que es transitoria, que eventualmente van a tener que emigrar a algo más, pero yo creo que ya para final de este año vamos a ver todas las piezas de este programa de reestructuración, de apertura y el programa monetario de estabilización. Ya sea dolarización o una estrategia monetaria más tradicional y eso va a dar más credibilidad, y yo creo que vamos a ver un repunte de la economía el año entrante.

Fernando Meaños: Quisiera repasar dos cosas de las que dijiste. Todavía no hay plan, es decir, hay un anuncio sobre ajuste fiscal, pero el plan de estabilización de las principales variables todavía no se conoce, ¿eso es así?

Sí, mira, en la parte fiscal creo que hay un anuncio muy claro, hay un compromiso muy claro del gobierno y obviamente con los movimientos que se están dando en el Congreso, etc., falta digamos un reacomodo de las piezas para que los agentes económicos tengan claro cuáles van a ser los incrementos en impuestos y los ajustes en gasto que se van a estar dando para llegar a esta meta de balance fiscal.

Yo creo que hay falta de claridad, en parte por la negociación que se está dando con el Congreso. También hay que recordar que llevamos apenas casi seis semanas de gobierno.

Y la segunda parte que estaba diciendo, sí en la parte monetaria, un programa de estabilización claramente explicitaría, si se escoge el ancla cambiaria, una regla de ajuste en la tasa de depreciación mensual del tipo de cambio como ancla que tenga un poco más de visibilidad, digamos que un mes.

En segundo lugar, también habría mucho mayor claridad en cuál es el proceso y la regla de fijación de tasas de interés. Habría también, digamos, una comunicación del Banco Central que nos diga qué indicadores están viendo para evaluar si estos instrumentos se tienen que mover en el futuro. O sea, estamos viendo los precios libres, dentro de los precios libres nos concentramos más en los servicios y en los salarios. Esa comunicación hoy no existe.

Y yo te diría, por último, también un poco, cuál es la visión sobre la liberalización del cepo en el futuro y también obviamente sobre la última etapa. Vamos a una dolarización, para lo cual probablemente queramos un tipo de cambio muy subvaluado de entrada para poder hacerle frente a la apreciación del tipo de cambio que se da en estos procesos, donde se ancla en un tipo de cambio muy rígido, o vamos eventualmente a una liberalización cambiaria a lo Chile. Yo creo que eso claramente está ausente.

Y por último, en procesos de inflación elevada, alguna mesa de coordinación de precios y salarios, sino la inercia salarial y de precios probablemente te genera un periodo demasiado largo hasta llegar a la estabilización.

FM: Milei presenta un plan de ajuste por encima de lo que el Fondo le exige para sostener el programa actual. ¿Tu experiencia registra algún antecedente de un gobierno que quiera tener una disciplina aún más rígida de la que pide el Fondo? Y sobre la inflación, aun en un esquema de tanta desregulación, algún grado de coordinación en materia de precios y tarifas tiene que haber.

En el segundo punto estoy totalmente de acuerdo, o sea, los programas de estabilización exitosos partiendo de niveles de dos dígitos de inflación mensual, por lo general es importante que el elemento de coordinación de precios y salarios no sea central, porque si no caemos, digamos, en los planes fallidos que se tuvieron en América Latina en los 80 y 90, el Plan Austral, el Plan Cruzado, etc., pero claramente tiene que ser un elemento que acompañe, importante, para bajar la inflación más rápido, disminuir el costo de la desinflación y de esta manera hacerlo más duradera.

Sobre el punto del sobreajuste, yo te diría claramente este gobierno se quiere distinguir de manera muy clara del gobierno anterior, entonces, y como el Fondo negoció ese ajuste fiscal del gobierno anterior, el gobierno actual dice, bueno, yo no tengo ningún problema de negociación, porque estoy poniendo en la mesa un programa mucho más ambicioso de lo que el Fondo pide, porque es lo que se le pidió al ministro Massa.

Yo diría que ha habido casos donde el convencimiento del ajuste fiscal, yo me imagino que con el presidente Ernesto Zedillo, en México en el 95, había un convencimiento claro del ajuste fiscal.

A mí también me tocó en algunos casos que el Fondo negociara tal vez por una trayectoria un poco más suave de ajuste de la que querían algunos gobiernos, pero tienes razón que en esta ocasión el gobierno del presidente Milei es más ambicioso, tanto en el tamaño del ajuste en términos de las reformas estructurales y la liberalización de la economía de probablemente lo que el Fondo hubiese diseñado.

Porque también primero parte de una ideología diferente probablemente a la que tiene el staff del Fondo, y en segundo lugar también incorpora su visión de lo que puede ser el oportunismo político, para hacer esto rápido, cuando todavía está gobernando en los hombros de una victoria electoral muy importante, que sabe que es muy difícil que un presidente mantenga estos niveles de aceptación por un tiempo prolongado.

¿Sobrevaloramos aquí en Argentina, con cierto provincianismo, que Kristalina Georgieva haya querido sacarse una foto con Javier Milei en Davos para subirla a sus redes? ¿Desde el punto de vista del FMI ven a Milei como alguien que les irradia imagen positiva o tienen cierta distancia respecto de sus ideas?

Mira, yo te diría que hay cierta distancia con respecto a sus ideas. Obviamente el discurso del presidente en Davos, pero yo creo que es un discurso que en muchas dimensiones el Fondo Monetario, y sobre todo Kristalina Georgieva, no comparten, porque obviamente yo creo que el Fondo representa, si tú haces una encuesta del staff, digamos una ideología que está más cercana a una socialdemocracia con un estado más presente que el que quiere el presidente Milei, en temas como el cambio climático, en temas como salud, en temas como educación, donde quieren más presencia del estado de lo que quiere el presidente Milei.

Por otro lado el Fondo también entiende que Argentina necesita un cambio de timón, y para lograr, después de un periodo tan prolongado donde se incrementó la presencia del estado en la actividad económica tan importante, probablemente necesitas una persona con una ideología más extrema de la que tú tienes para alcanzar el cambio que Argentina necesita hoy, y probablemente creen que en eso, digamos alguien como Javier Milei, o sea, el tener enfrente negociando a alguien que está convencido de las cosas que hay que hacer.

Por lo general siempre tienes presidentes que están calculando la diferencia entre el beneficio económico que se va a dar en el futuro y el costo político que vas a tener hoy de anunciar estas medidas, y en Javier Milei no encuentran eso. Entonces el Fondo Monetario en ese sentido, yo creo que ve con muy buenos ojos la actitud de Javier Milei, aunque ideológicamente están separados.

En tercer lugar, solo decir que comparto tu visión que en Argentina probablemente se exagera la relevancia de esa foto o de ese selfie, pero por otro lado lo que te indica es que la reunión entre Kristalina Georgieva y Javier Milei fue muy buena, porque si no, no le hubiese pedido un selfie.

La selfie de Javier Milei con la titular del FMI.

Y en segundo lugar, yo creo que esto te indica que probablemente se está generando un nexo de confianza que va a ser importante para las negociaciones que va a hacer Argentina con el Fondo en los próximos 12 meses, pero claramente el hecho que se hayan tomado un selfie no quiere decir mucho, más allá de que se está estableciendo una buena relación de trabajo.

