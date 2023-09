Juan Carlos Cassagne, reconocido como Personalidad Destacada en el ámbito de las Ciencias Jurídicas, aseveró que "hay algo que está mal en el diseño del sistema energético en este momento". Además, analizó la posibilidad de realizar la dolarización y el aumento de litigiosidad que podría haber en el próximo gobierno, en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (FM 101.9) y Radio Amadeus (FM 91.1).

¿Qué le provocó ser reconocido como Personalidad Destacada por los legisladores de la Ciudad de Buenos Aires?

Me provocó una gran satisfacción moral e intelectual. Estoy muy contento, por encima de que por ahí pienso que es una exageración en mi caso, no por falta modestia, sino porque siempre fui de muy poco afecto a las distinciones. Con los años, me van gustando un poco más, pero eso es parte de la vida.

Viene solo con los años, no podrían venir antes...

Antes vinieron, pero no tanto como ahora.

Quiero aprovechar su especialización para compartir con la audiencia. Su estudio es el más importante en uno de los fueros fundamentales para el equilibrio de la democracia, que es el fuero Contencioso Administrativo y Tributario, que tiene que ver con aquello donde el Estado no se comporta de la manera correcta.

De cara a que tenemos unas elecciones cercanas y que uno de los candidatos propone, por ejemplo, eliminar la moneda o el Banco Central, me gustaría conversar con usted respecto de las posibilidades jurídicas que tienen ese tipo de medidas y qué reacciones generarían reformas que no fueran constitucionales en el fuero Contencioso Administrativo y Tributario, si no habría una enorme cantidad de litigios contra el Estado.

Primero, voy por lo más grande. Para hacer la dolarización, ¿hace falta modificar la Constitución?

Depende cómo se haga porque, hasta el momento, todo lo que se informó no es muy preciso, de manera que no se sabe bien.

Tiene que haber siempre un peso, una moneda nacional, y luego el Banco Central no puede ser eliminado porque la Constitución habla de un Banco Nacional.

Lo que sí se podría hacer es cambiar las funciones del Banco Central y dejarlo para la vigilancia y el control de toda la actividad bancaria y financiera, pero no para emitir moneda. Ese es el problema más serio que se plantea.

En ese punto, convergen bastante las posiciones de las dos fuerzas opositoras. Pero no se sabe bien qué es lo que se pretende. Para dolarizar se debería reformar la Constitución, lo cual no quiere decir que no sea bueno porque, quizá, es la solución, en el fondo, y algunos países lo lograron, como por ejemplo, Ecuador. Pero requeriría un respaldo de dólares muy grande.

Posible aumento de la litigiosidad

No se puede dolarizar, eliminar la moneda ni el Banco Central sin una modificación de la Constitución.

Por su experiencia a lo largo de los años, ¿hubo momentos en que un cambio de gobierno, con cambios de reglas, generó un aumento de la litigiosidad en el fuero Contencioso Administrativo, casualmente porque un gobierno llevó adelante una serie de medidas y reformas que generaron esa litigiosidad?

Podríamos decir que en el caso del gobierno de Carlos Menem hubo un exceso de litigiosidad, porque al principio se cuestionaron todas las privatizaciones y todos los aumentos tarifarios que había. El problema es el desequilibrio de los precios relativos que hay en la economía, que es muy grande.

En ese sentido, la política del gobierno de Menem no se pudo llevar adelante porque constantemente los intereses políticos impedían que hubiera tarifas justas y razonables. No digo tarifas excesivas pero sí tarifas justas y razonables, que luego fuesen compatibles con una tarifa social para la gente que gane menos.

No es concebible que un habitante de la Ciudad pague mucho menos por energía, gas y electricidad que uno de Córdoba, por ejemplo. Es una gran desigualdad y no tiene mucho sentido. Hay algo que está mal en el diseño del sistema energético en este momento.

Lo que sí podríamos decir es que un gobierno que lleve adelante reformas, inevitablemente generaría un aumento de la litigiosidad. Con esto no estoy haciendo un juicio de valor, ni negativo ni positivo, estoy descubriendo algo objetivo...

Efectivamente, es así. Habrá un aumento de la litigiosidad, lo cual no es bueno para la salud de la República. Pero sí es bueno para la protección de derechos fundamentales de las personas. Eso quedará siempre abierto y será un punto muy importante en el futuro gobierno.

El rol de la Corte Suprema

La Justicia tendrá un papel muy importante el próximo año, porque cada una de las reformas que se lleven adelante tendrán un grado de litigiosidad y controversia judicial, y la Corte terminará siendo árbitro definitivo de cada una de esas medidas...

Claro. Eso es lo que nos distingue de muchos otros países de América. Gracias a Dios tenemos, con todos los defectos que se le puedan achacar, una Justicia independiente.

Sobre todo, poseemos una Corte Suprema sumamente independiente y respetada por todo el fuero, por todo los Tribunales. Eso es muy importante para un país.

