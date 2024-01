Llegó el desembolso del FMI y la Argentina canceló el compromiso de enero

El Fondo Monetario Internacional (FMI) dio luz verde al giro por US$ 4.700 millones pactado con el gobierno de Javier Milei, el monto ingresó en las arcas del Banco Central y la Argentina pagó un compromiso por casi USD 1.967 millones que vencía este miércoles 31 de enero.

De esta manera, el oficialismo se garantiza una mayor robustez en las reservas internacionales de la autoridad monetaria, que escalaron US$ 2.527 tras el pago al FMI. A la vez, los recursos le alcanzarán para despejar el esquema de desembolsos que tiene con el organismo multilateral hasta abril.

El FMI corrige sus estimaciones: caída del PBI y crecimiento de la inflación mientras el Gobierno busca el superávit fiscal

En efecto, el gobierno argentino deberá cancelar el jueves 1 de febrero otro compromiso con el Fondo por US$ 840 millones en concepto de intereses. A contramano de lo ocurrido con los vencimientos anteriores, que eran de capital, este no puede patearse hasta fin de mes.

El desembolso de la entidad financiera se aprobó luego de la reunión del directorio, que estaba pautada para hoy, en el marco de la séptima revisión del Programa de Facilidades Extendidas y cristaliza la buena sintonía con La Libertad Avanza.

A mediados de enero, una misión comandada por Luis Cubeddu y Ashvin Ahuja arribó al país a fin de mantener una serie de reuniones técnicas con funcionarios del Ministerio de Economía y el Banco Central.

El equipo del FMI había planteado que el programa vigente "se desvió gravemente de su rumbo" y "se incumplieron las metas de déficit fiscal primario y de deudas internas para finales de septiembre, y datos preliminares sugieren que las metas de fin de año se incumplieron incluso por un margen mayor”.

Las nuevas metas acordadas con el FMI

Luego de la visita, el ministro de Economía Luis Caputo señaló que las partes no habían alcanzado "un acuerdo nuevo" para devolver el préstamo por US$ 44.000 millones sino que "se ha reflotado el acuerdo anterior que estaba caído por el incumplimiento de las metas".

"Reflotar este acuerdo requería un mayor compromiso para compensar la pérdida de credibilidad ocurrida en los últimos dos trimestres", manifestó el titular del Palacio de Hacienda en conferencia de prensa.

Según el propio Caputo, se acordó con el Fondo Monetario una meta de superávit primario del 2% del PBI tras el déficit financiero del 6,1% registrado en 2023, producto de la suma de un déficit primario del 2,9% y los intereses del servicio de deuda por 3,2%. En simultáneo, las partes pactaron una acumulación de reservas internacionales de US$ 10.000 millones en 2023.

El Banco Central quebró la racha compradora

Por otra parte, el BCRA quebró una racha compradora de 33 jornadas consecutivas al vender US$ 10 millones en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC) durante este miércoles 31 de enero, cerrando el mes con compras por US$ 3.273 millones.

Según informaron fuentes del mercado financiero, desde el 13 de diciembre el BCRA adquirió US$ 6.135 millones y las reservas internacionales brutas saltaron de US$ 21.017 millones a US$ 27.635 millones al cierre de la jornada. El acceso de importadores al MULC derivó en una mayor presión vendedora para la autoridad monetaria.

