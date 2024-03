En medio de una fuerte tensión entre el presidente Javier Milei y la vicepresidenta Victoria Villarruel, este jueves sesionará el Senado y se tratará el DNU de desregulación económica. Mientras la oposición podría rechazarlo, el Gobierno mete presión a senadores para evitar que eso suceda. Además, se suspendió la reunión de gabinete en Casa Rosada tras el malestar de la dupla presidencial.

Qué puede pasar con el DNU en el Senado tras el estallido de la bronca entre Milei y Villarruel

10:15 Francos dijo que Villarruel podría haber evitado que se trate el DNU

El ministro del Interior, Guillermo Francos, reconoció este jueves que en el Gobierno hay malestar con la decisión de la vicepresidenta y titular del Senado. Aseguró que "podría haber evitado" que se trate en la sesión de este jueves.

“No redacté el comunicado, no sé cuál es la intención de ese comunicado, pero no creo que haya habido una intención de la vicepresidente. En todo caso, puede haber habido un error en incluir el DNU en el temario, pero no creo que haya habido una intención de dañar al Gobierno. Sería absolutamente ridículo pensar en eso", dijo el funcionario de Casa Rosada.

"El bloque kirchnerista, en un acto claramente opositor y tendiente a debilitar el Gobierno, presiona para poner este punto dentro del temario de la sesión cuando no fue tratado por la bicameral”. “Quienes intentan desestabilizar son los senadores del kirchnerismo", dijo en Radio Rivadavia.

10:00 Comienzan a llegar senadores

La sesión está prevista para las 11 de la mañana y se espera que entrada la tarde se trate el DNU. Es que el temario incluye otros temas que serán tratados en primer lugar, por lo que se descuenta que la sesión tendrá quórum.