Javier Milei siguió el tratamiento de la Ley Bases desde Olivos y recibió a un buque de Estados Unidos

El presidente Javier Milei siguió el tratamiento de la Ley Bases en Diputados desde Olivos y luego recibió este lunes a un buque de los Estados Unidos que hará ejercicios conjuntos con la Prefectura Naval Argentina.

El mandatario nacional se trasladó por la tarde al puerto de Buenos Aires, donde recibió al guarda costas USCG Cutter James del país norteamericano, junto a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y la secretaria de la Presidencia, Karina Milei.

Este buque participará en un ejercicio conjunto con la Prefectura Naval Argentina en el límite de la Zona Económica Exclusiva para combatir la pesca ilegal.

El buque, que tiene 127 metros de largo, 16 metros de ancho y 111 tripulantes a bordo, amarró en la Dársena E del Puerto.

La embarcación llegó a las 18:00, con dos oficiales de Prefectura Naval.

Allí lo esperó el Presidente junto a Karina Milei, Bullrich y el embajador de los Estados Unidos en la Argentina, Marc Stanley, además de una parte de la plana mayor de la fuerza federal.

Según información oficial, el personal del USCGC James prevé en su agenda participar de una mesa de trabajo sobre pesca ilegal, que tendrá lugar en la Sala de Situación del Edificio Guardacostas, y las tecnologías que se aplican para el control de la misma.

Además, visitarán el Servicio de Aviación de la Fuerza, la Dirección de Comunicaciones y el Servicio de Buques Guardacostas.

También estuvieron presentes en el Puerto el prefecto Nacional Naval, Guillermo Giménez Pérez; el secretario de Seguridad, Vicente Ventura Barreiro; el coordinador de Equipos de Gobierno del Ministerio de Seguridad, Alberto Fohrig; y el subprefecto Nacional Naval, Alejandro Annichini.

Bullrich, por su parte, calificó de histórica la visita y subrayó que se trata de un paso significativo en la lucha contra la pesca ilegal en las aguas pertenecientes a la Argentina.

Un diputado veterano de Malvinas cuestionó a Milei por no tener esposa y tratar a sus perros como hijos

El diputado nacional de Unión por la Patria, Aldo Leiva, puso en duda las condiciones de Javier Milei para ser presidente a partir de consideraciones sobre la vida privada del jefe de Estado, como el hecho de no tener esposa y de considerar a sus perros como "hijos de cuatro patas".

"En la vida hay situaciones que hacen que uno haga un click, por ejemplo cuando se es padre se ve la vida de manera diferente", comenzó el diputado kirchnerista durante la sesión en la que se estaba tratando la ley ómnibus.

"Yo pensé que el presidente partir del 10 de diciembre iba a hacer un click porque era el jefe. Después me enteré que ’el jefe era la hermana. Mal camino", siguió.

Para Leiva, Milei "no puede pensar como padre porque no sabe lo que es mandar a su hijo a la escuela, a lo mejor porque es una decisión de vida".

"A lo mejor uno tiene una esposa, una novia. Ahora se quedó sin novia", dijo sobre la reciente ruptura de la relación sentimental que tenía con la artista Fátima Flórez.

Luego Leiva, conocido por ser el primer veterano de la guerra de Malvinas en llegar a diputado nacional, cuestionó a Milei por tratar a sus perros como hijos.

"Otras cosas que nos hacen felices y nos cambian el chip en la vida es tener hijos. Y me entero que los hijos del presidente son los perros. Estamos mal presidente, estamos muy complicados", evaluó.

La Ley de Bases impactó en las internas de varios bloques que deberán definir su rumbo tras el debate

Para el final, dejó otra reflexión polémica: "Uno por ahí tiene la posibilidad de descargarse o hablar con un amigo. El presidente habla con su perro, que encima está muerto".

El siguiente orador, Damián Arabia (PRO) salió al cruce de Leiva a quien criticó por "meterse en la vida privada de las personas". "Me parece no sólo de una bajeza sino que no tiene ningún tipo de lugar en el debate que estamos dando hoy", planteó con firmeza.

Risueño, el diputado macrista destacó que en el Día del Animal le satisface saber que "el presidente considere que los amigos de cuatro patas formen parte de nuestra familia". Y dirigiéndose a Leiva, indicó con ironía: "Le voy a acercar mi proyecto de Protección Animal para ver si acompaña".

