El bloque Hacemos Coalición Federal, presidido en la Cámara de Diputados por Miguel Ángel Pichetto, cuestionó los dichos del presidente Javier Milei respecto a su par español, Pedro Sánchez. En ese sentido, tildó el comportamiento del libertario como "irresponsable", a la par que aseguró que provocó "conflictos absurdos", ante lo que le solicitaron al mandatario "mesura y templanza".

A través de un comunicado, el bloque instó al jefe de Estado "a que desista de su actitud irresponsable en materia de política exterior provocando conflictos absurdos con países importantes del mundo”. En ese sentido, consideraron que "en solo cinco meses" en los que Milei estuvo en el poder, "ha generado constantes crisis diplomáticas por su sesgo ideológico, por su fanatismo intolerante a unos ideales, incurriendo en repetidas descalificaciones a otros mandatarios que piensan distinto".

De esa manera, continuaron, su actitud comprometió "las relaciones diplomáticas, culturales y comerciales de Argentina con países como China, Estados Unidos, Brasil, Chile, México, Colombia, Ecuador y España". "Del mismo modo, ha viajado por el mundo por cuestiones de carácter meramente personal, religioso o para involucrarse en campañas políticas locales no siendo ninguno de ellas visitas de estado”.

“Como representante de nuestra Nación y de todos los argentinos, pedimos al Presidente que actúe con mesura, templanza y tolerancia atributos básicos en un sistema democrático y más aún en ocasión de establecer diálogos con representantes de otros países”, concluye el texto.

El comunicado fue emitido luego de que el presidente calificara de "corrupta" a la esposa de Sánchez en el marco de una visita a España, lo que desató una crisis diplomática con el país ibérico. La crítica se dio a raíz de una investigación judicial contra la mujer, ya que se encuentra acusada por los delitos de "corrupción" y "tráfico de influencias".

"No saben qué tipo de sociedad y país puede producir el socialismo y qué calaña de gente atornillada en el poder y qué niveles de abuso puede llegar a generar. Aun cuando tenga la mujer corrupta, se ensucia y se toma cinco días para pensarlo", afirmó Milei en la convención política de formaciones de ultraderecha organizada por Vox.

Sin embargo, el vocero presidencial Manuel Adorni descartó este lunes el conflicto con España, ante lo que aseguró que por "sentido común" no podría haber una reacción diplomática. "Sería absolutamente irracional que eso ocurra, porque ante tantos insultos, agravios y descalificaciones por parte del Gobierno español, jamás nosotros hemos involucrado las relaciones diplomáticas", precisó.

Al respecto, enfatizó: "El presidente Milei jamás pondría en riesgo ninguna relación diplomática con ningún país. Esto nada tiene que ver con la relación diplomática. Lo hemos dicho en otras ocasiones, incluso con otros países cuando hemos tenido alguna diferencia de índole personal entre los presidente o de índole ideológica".

"No entendemos cuál es el planteo desde lo diplomático, cuando es algo que no tiene que afectar las relaciones entre los pueblos. No creo que en materia diplomática haya algo para decir", insistió el portavoz luego de que España llamara a consultas "sine die" a su embajadora en Buenos Aires tras los dichos del presidente argentino.

