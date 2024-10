Diego Kravetz: "Las organizaciones informales son monstruos que destruyen la economía formal"

En el marco de los operativos de para incautar mercadería ilegal en depósitos de manteros en Once, Diego Kravetz afirmó que no hay detenidos porque "no encontraron personas" en los lugares investigados y que pretenden ordenar el espacio público “sin hacer de esto una batalla excesiva”. Sobre el destino de los manteros desalojados, mencionó que la Ciudad ya les ha ofrecido insertarlos en el esquema formal de ferias, pero algunos no acceden por “cómo han desarrollado su vida culturalmente”. “No es de la forma que ellos quieren, sino de la forma que se puede”, remarcó en el móvil de La Previa de Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Diego Kravetz es el secretario de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires.

Juan Cruz Soqueira: Hace cinco meses vienen trabajando en este operativo y realizaron 197 allanamientos ¿Se esperan más? ¿Cómo va a ser la dinámica de hoy?

En función de una investigación del fiscal Tropea, lo que buscamos es poder incautar la mercadería que después se usa en la calle para vender de manera ilegal. La idea es poder desmantelar la organización que después compite con la del comerciante, que está pagando impuestos y tratando de subsistir en un momento complejo.

JCS: Se hablaba de que ustedes no preguntan la nacionalidad al hacer el allanamiento. No es un acto discriminatorio...

No, al contrario. Lo que pretendemos es desmantelar la organización. De hecho, en esta propia investigación, sin adelantar mucho, una de las investigadas ya fue condenada por extorsión, que es el delito de ir a pedirle plata por dejar circular en determinado lugar de la vía pública.

La idea es poder normalizar la convivencia. Para eso falta atacar a la organización y a sus cabezas, y también evitar que la mercadería siga circulando.

El Gobierno porteño desalojó más de 2 mil manteros de la feria de Parque Centenario y despertó la polémica: “Quieren laburar”

JCS: Con respecto a otros operativos secundarios, como los de Parque Patricios o el Parque Centenario, ¿cuál es el modus operandi después de levantar a los manteros?

Tenemos un despliegue importante de policías. Hoy tenemos 500 policías en Once, y la idea es que, en la primera etapa, estén en todas las cuadras para que se entienda que no vamos a dejar que se instalen ahí. Puede que tarde una semana, dos, o tres meses.

Alejandro Gomel: ¿Cuántos detenidos hay en este operativo?

No hay detenidos. En todos los depósitos que incautamos, había mercadería, pero no había nadie adentro.

Elizabeth Peger: ¿En qué otros lugares de la Ciudad van a avanzar con procedimientos de este tipo?

Estamos yendo uno por uno a cada sector. Nos queda el distrito de Flores, que es uno muy grande y lo vamos a encarar prontamente. La idea es ir ordenando todo el espacio convencional, que es de todos, sin hacer de esto una batalla excesiva.

Si tienen que entender qué, más allá de la necesidad, hay comerciantes muy pequeños que están compitiendo con organizaciones que terminan siendo monstruos y destruyen la economía formal.

AG: Hay una diferencia entre las organizaciones grandes y otra cosa son los manteros.

Hay una economía de subsistencia que hay que mirar, que pasa en la Ciudad y en el Conurbano. Lo vimos mucho durante la pandemia, sobre todo en el Conurbano, donde empezaron las ferias informales, casi de truque.

Desalojo de manteros en Parque Centenario | Para el secretario de Seguridad, las organizaciones compiten con los comerciantes y usan a la gente, “sobre todo a los migrantes”.

Acá estamos hablando de otra cosa. Son organizaciones muy fuertes, manejan mucha plata y usan a la gente con necesidad, sobre todo a los migrantes. Es un negocio realmente fabuloso.

EP: ¿Qué pasa con el mantero que sacan de ahí y trabaja para el que aprovecha y hace negocios?

El gobierno de la Ciudad tiene un esquema de promoción para ferias y la idea es meterlos en el sistema formal. En algún momento, ya se les ofreció, y les cuesta ir a ese esquema por temas relacionados con cómo han desarrollado su vida culturalmente.

La policía de la Ciudad recorre las calles con nuevas pistolas “Byrna”

El esquema tiene que ser convivencial, y no lo que a mí me gustaría, sino lo que se puede hacer respetando los derechos de todos. En ese contexto, el Gobierno les va a ofrecer que vayan a las ferias formales, pero no es de la forma que ellos quieren, sino de la forma que se puede.

