Naranjitas o cómplices: la Policía Barrial descartó que exista una banda organizada para cometer delitos

La Policía Barrial confirmó a PERFIL CÓRDOBA que los recientes incidentes relacionados con cuidacoches en Córdoba no son el resultado de una banda organizada, sino de casos aislados. Esta declaración surge tras la detención de dos hombres en el barrio General Bustos, quienes portaban armas y handies, y el relato de muchos automovilistas que aseguraron en este medio que los cuidacoches operan como campana para otros delincuentes.

El comisario de la Policía Barrial, Franco Ludueña, destacó que, a pesar de estos sucesos, "no corresponde en lo absoluto que estén armados. Todos tienen conocimiento de la ley y ellos no tienen por qué estar armados". Muchos cuidacoches argumentan estar armados por razones de seguridad, aunque esto no se justifica legalmente.

Ludueña, explicó que la policía estuvo trabajando en el control de los cuidacoches en el último mes. "Desde la policía barrial ya hace rato que venimos con reuniones con los representantes. Se crearon muchas cooperativas. En este caso, que pasó puntualmente el sábado, los sujetos tenían dos credenciales de una cooperativa", afirmó.

Debido a la presencia significativa de cuidacoches en determinadas áreas de la ciudad, los policías están llevando a cabo controles exhaustivos, enfocados en la identificación y la regulación de su actividad, así como en informar con qué aspectos legales cumplen.

En relación con la conexión entre los cuidacoches y la barra brava de Talleres, el comisario indicó que se está llevando a cabo una investigación al respecto. "No tengo conocimiento de eso para poder responder. La policía no tiene conocimiento que haya una banda detrás de estos hechos. Son todos hechos aislados".

Aparentemente, muchas veces, son los mismos naranjitas quienes llaman al 911 cuando hay un problema. "Lo que nosotros vemos constantemente, y quizás tiene que ver con los horarios, es que algunas personas están bajo los efectos de estupefacientes. Eso también converge en que piden un monto, el de la otra cuadra otro, y así empiezan las discusiones y los enfrentamientos. Muchas veces ellos se comunican con el 911", indicó Ludueña.

¿Handies para delinquir?

Los policías afirman que el uso de radios portátiles entre los cuidacoches está destinado a facilitar la comunicación entre ellos al momento de dividir las cuadras para resguardar los vehículos, y no para llevar a cabo actividades ilícitas. "Entendemos que es así. No tenemos otras situaciones que nos hagan dudar de que eso se esté usando para algo delictivo".

Por último, el comisario le aconsejó a los automovilistas que verifiquen el nombre y contacto de los cuidacoches que se encuentran en las zonas donde estacionan, lo que podría ayudar a mantener una mayor responsabilidad de los cuidacoches. "Se aconseja mucho a las personas que le pregunten el nombre al naranjita, si está en esa cuadra, si tiene algún teléfono que podamos tomar, eso compromete un poco al naranjita de una forma distinta. Muchas veces lo aportan. Hay personas que son muy amables", cerró.