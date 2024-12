Después de la muerte de su padre, Grabois habla de todo en Modo Fontevecchia

Con una mirada crítica hacia la coalición oficialista y su gestión, Grabois plantea la necesidad de una transformación programática y ética en la política. Ve un momento de potencial recomposición en el campo popular, apuntalado por liderazgos desde el subsuelo de la patria. “Vamos a plantear una interna en todas las categorías. Yo me voy a presentar como candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires”, adelantó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio JAI (FM 96.3).

Juan Grabois es abogado, dirigente social, fundador de la Unión de los Trabajadores de la Economía Popular y del Frente Patria Grande. Recientemente pblicó un libro titulado Argentina Humana, con propuestas para el post-mileismo.

Bueno, no puedo dejar de comenzar, independientemente del año que en el video que facilitaste a la producción se califica como un annus horribilis, también por una situación personal: la muerte de tu padre. Yo escribí una columna breve sobre él, pero me gustaría escucharte, porque creo que hasta ahora no he oído tus palabras al respecto. ¿Cómo te toca y atraviesa el corazón esta situación en un año tan particular?

Bueno, Jorge, en primer lugar, te agradezco mucho tu columna. La leí con mucho cariño y con mucha emoción. La verdad es que mi papá se fue bien, a sus 82 años. Por alguna de estas cuestiones de la intuición, yo me había tomado 15 días para ayudar a mis pibes a terminar bien la escuela, para acompañar a mi papá, para poder quedarme a dormir en el hospital. Pudimos conversar un montón. Pude estar con él en el momento en que dio su último respiro.

Y la verdad es que se fue bien, se fue dignamente. Cuando alguna médica decía "pobrecito", él decía: "pobrecito es el que no puede estar en un lugar como el que estoy yo". Mi papá estaba en el Hospital Alemán, un lugar de primer mundo, para decirlo de alguna manera. Los doctores de cuidados paliativos y toda la gente del hospital se portaron de primera. Pero, particularmente, quiero destacar a las enfermeras, que son quizá las menos valoradas, y al personal de limpieza, que están ahí todos los días, en la trinchera.

No fue un año horrible para mí. Fue un año que tuvo cosas muy buenas en lo personal: una de mis hijas del primario fue abanderada por elección de sus maestros y compañeros, y otro de mis pibes terminó muy bien, no se llevó las materias del primer año del secundario. También mi hija mayor avanza muy bien en su carrera. Tengo un montón de razones para ser feliz, porque aun en los momentos de oscuridad uno puede encontrar la forma de encarar las cosas.

Desde luego, más que tristeza, tengo una pulsión de hacer cosas. Por ahí en lo chico y en lo no tan chico. En lo chico me refiero a lo que se ve desde abajo. Frente a cada medida destructiva del gobierno de Milei, hagcer una medida constructiva: frente a la suspensión del flujo de alimentos para los comedores comunitarios —en un contexto donde la indigencia sube más de seis puntos porcentuales, lo que es muchísimo— hicemos una campaña solidaria que recaudó un montón de plata.

También hicimos acciones judiciales: logramos un éxito ya definitivo con una sentencia de fondo en el contencioso administrativo. Frente al deterioro de la salud pública, trabajamos con los médicos y enfermeras de nuestro espacio, organizando brigadas solidarias, especialmente para el Norte Grande. Y con nuestros educadores, tanto en la universidad latinoamericana de las periferias que hacemos con los curas villeros, como con las brigadas de alfabetización, estamos ahí, poniendo el cuerpo en esta trinchera de lucha.

Incluso promovimos un concurso para artistas, buscando un himno latinoamericano frente a esta suerte de separatismo y negación de nuestras raíces latinoamericanas. Estas cosas me dan ganas de seguir haciendo cosas constructivas y también en la pelea política, confrontar de la manera más directa y virulenta, siempre dentro de los marcos de la Constitución, con un modelo que, para mí, tiene entre sus aspectos más graves la deshumanización cultural y espiritual que propone al pueblo argentino.

Un Gobierno puede tener ciertos éxitos económicos —que hoy ni siquiera los tiene, aunque sí algunos financieros— y lograr algo que el peronismo subestimó: la reducción de la tasa de inflación. Eso no solo es un tema de la economía cotidiana de la gente, sino también de la psicología cotidiana, porque la inflación genera una angustia total porque se te va escapando de las manos la única materialidad que tiene el laburante.

Pero aunque todo eso mejorara, aunque el 99% de la población estuviera de acuerdo con un modelo que plantea que la justicia social es una aberración y que morirse de hambre es un derecho, como discutimos con Javier Milei en aquel debate que tuvimos en tu estudio, yo estaría resistiendo con unos cuantos más. Y eso es un poco lo que me da un sentido de propósito a mí y a muchos otros para seguir peleando.

Antes de entrar en el tema de tu libro, quiero hacerte una última pregunta de orden personal. Viéndote como audiencia, que últimamente estabas “más crispado”. Cuando te hicieron un escrache volviendo del Vaticano, en Ezeiza, recuerdo esas imágenes. La muerte de tu padre hace poco me hizo resignificar aquel episodio, donde estabas con él. Escribí que en aquel episodio cuando aquella persona te agredió estando con tu padre, que ocurrió meses antes de su muerte, evidentemente eso te colocó en una situación emocional muy distinta. ¿Es correcto lo que interpreté? ¿Ese escrache te marcó de una forma diferente, considerando que estabas con tu papá? Y, además, ¿aquella persona se identificó y te pidió disculpas tras la muerte de tu padre?

Desde luego, los agresores cobardes, cuando no son gente mandada, son personas con muchas frustraciones encima que se autojustifican permanentemente. En las últimas semanas he procesado más este tema, porque hubo varios episodios similares. En uno, hubo una agresión física a la que respondí, porque creo en el derecho de repeler a un agresor injusto. Pero ya está. Me pareció tan injusto que mi papá tuviera que soportar algo así… Mi papá, que no solo me defendía porque soy su hijo —lo cual ya es motivo suficiente—, sino también porque él creía y compartía lo que yo hacía. Frente a esa injusticia, no creo que debamos dejar pasar las cosas pasivamente.

Estuve trabajando con mis compañeros en otras estrategias para que esas agresiones no sean un elemento más que contribuyan a construir una imagen violenta de nuestro espacio y nuestra gente. Lo que te puedo asegurar es que mis reacciones siempre han sido eso: reacciones frente a una agresión previa. Agresiones de a varios, y que tienen un tinte neofascista, que creo que hay que combatir, no hay que permitirlo. Y creo reaccionar hasta es un aporte a que se entienda que no todos vamos a aceptar sumisamente que agredan a nuestra familia, que nos insulten sin saber quienes somos simplemente por reiteración de la propaganda del Gobierno. Lo que vos escribiste es correcto. Pero bueno, creo que ahora lo tengo más procesado y que lo voy a poder usar otras estrategias si vuelve a pasar, porque la verdad es que no volvió a pasar.

Yo no conocía a tu padre. De hecho, varias veces quise entrevistarlo y vos nunca me dejaste. Me hubiera encantado. Pero viendo el el video, cuando él se para y le dice: "Yo soy Roberto Grabois, este es Juan, mi hijo, y vos sos un hijo de…", me emociona a mí, a la distancia, volverlo a ver. Pero bueno, me paro acá la parte emocional. Vamos al libro. Contanos del libro Argentina Humana.

Es un libro de combate, es decir, es un libro que va a la disputa política del año que viene y de 2027. Y que tiene tres partes. Una parte filosófica que podría decir hasta teleológica. Que va hacia una pregunta que, para mí, es fundamental para todo militante político: para qué haces las cosas, cuál es la finalidad última de las cosas que hacés. Y ahí hago un repaso. El subtítulo viene a ser una cosa así como “elementos de vieja política”, desde Aristóteles para acá, toda la línea humanista del Renacimiento, de la Ilustración, de los humanistas cristianos, de los escolásticos y después de los humanistas latinoamericanos. Para recuperar el sentido de propósito como un proceso continuo en el que muchas generaciones lucharon por este concepto que, para mí, es basal, que es el de justicia social. Y que es un concepto que se puede aplicar desde el pensamiento de Evita, que era profundo en este punto, hasta el pensamiento de Rawls. Es decir, que atraviesa todas las corrientes políticas que consideran que el ser humano tiene un valor intrínseco y que morirse de hambre no es un derecho, es una tragedia de la que todos tenemos un nivel de responsabilidad cuando le sucede a una persona, porque nadie decide morirse de hambre.

Tiene una parte que es filosófica, que tiene que ver con el trasfondo de lo que nos motiva. Desde luego, hay raíces subjetivas de los proyectos políticos. Leí un texto muy lindo de Cornelius Castoriadis que me mandaron ayer donde habla de las raíces subjetivas. No el "para qué" sino el "por qué". Por qué cada uno hace lo que hace. Y ahí entran lo que nos enseñaron nuestros viejos, lo que nos pasó en la vida, cómo fue configurándose nuestra personalidad. Pero eso es muy íntimo. En el "para qué" hay una intersubjetividad. Podemos compartir, si somos intelectualmente honestos y no mentimos, si no escondemos las cartas. Para qué queremos hacer lo que hacemos.

En la segunda parte, ese "para qué" se torna, de alguna manera, un programa de gobierno, un programa de desarrollo humano integral donde están nuestras propuestas sintetizadas de la mejor manera posible con marco general, recuperando la idea de la planificación. No como una nostalgia de la vieja forma de planificación, sino como una actualización de la idea de planificación como forma de abordar humanamente y políticamente una dinámica ya caótica en la que entró el capitalismo contemporáneo.

Y la tercera parte es una estrategia de poder. Cómo recuperar el poder integralmente, no solamente en su aspecto institucional, para poder llevar adelante un programa de estas características, desde luego no es una verdad revelada ni un dogma, sino una propuesta para discutir. Sobre todo, para discutir con el pueblo. Porque en Argentina, cuando digo pueblo, me refiero a la gente sencilla, la que no está en los círculos en los que yo, me guste o no, participo. Estuve 15 años en el subsuelo de la patria, y después, en algún momento, sin nunca abandonarlo, pero dejó de ser mi residencia permanente, empecé a estar un poco más en la superestructura. Pero siempre me gusta volver a discutir con la gente sencilla.

En la Argentina, en cualquier ámbito de la sociedad, desde el deporte hasta las cooperativas, pasando por los clubes de barrio, vos levantás una piedra y encontrás un dirigente en potencia. Pero lamentablemente, en vez de levantar la piedra, los dirigentes ya consagrados lo que hacen es pegarle un piedrazo para que no crezca. Entonces es ir a discutir con eso. Porque la estrategia de poder implica una representación política donde no solamente está representado el político profesional, que es un elemento importante de la democracia liberal republicana, ¿no?, el político de partido, pero también tienen que estar los sectores sociales que cotidianamente contribuyen al desarrollo del país.

Esos son un poco los tres puntos del libro. El trasfondo filosófico, el plan de desarrollo humano integral con las propuestas concretas, con lo que haríamos si tuviéramos el poder para hacerlo, y una estrategia de poder para obtenerlo en la lucha agonal por no solamente lo institucional, sino la disputa de hegemonía, para recuperar la capacidad de hacer y de servir al pueblo, que, en definitiva, es el poder bien entendido.

Si no entiendo mal, el punto de partida, el disparador de eso, fue aquel debate un año antes de que Milei fuera electo presidente, donde casualmente vos le planteás el tema del hambre. ¿Ahí se expresó el núcleo del pensamiento de Milei y el contraste con el humanismo?

Así es. Y ese núcleo de pensamiento, ese sustrato del pensamiento, donde la necesidad que cualquier ser humano tiene por su intrínseca dignidad, es que una cosmovisión, que el ser humano, por el solo hecho de serlo, tiene una dignidad intrínseca y tiene derecho a la satisfacción de sus necesidades básicas: comer, beber, vestirse, tener un techo.

Eso tiene que estar garantizado por la comunidad, con independencia de sus capacidades para desarrollar una tarea específica y funcional al conjunto. Y que, además, se hace particularmente importante este debate en el marco del avance de la inteligencia artificial, de la robotización. Es decir, de un mundo donde el trabajo socialmente necesario para la producción de bienes y servicios, tal como los entendemos hoy, va a ser cada vez menos en proporción a la población en edad de trabajar, para decirlo de alguna manera.

Entonces, las elecciones se acortan, y nuestra propuesta, básicamente, la revolución que nosotros planteamos, es el cumplimiento del marco normativo que existe en la Argentina: La Constitución y los tratados internacionales con jerarquía constitucional que reflejan esta visión humanista que fue adoptada por la humanidad después de la carnicería de la Segunda Guerra Mundial, después del Holocausto.

El resguardo de la dignidad infinita que tiene cada ser humano. Y eso implica el respeto a los derechos sociales, económicos y culturales. Y no estamos hablando de lo que planteaba Milei. Estamos hablando de tierra, techo, trabajo, remedios, educación; es decir, cosas que están al alcance de la sociedad sin que esto implique una parálisis de la iniciativa ni de la propiedad privada.

Es algo bastante elemental, bastante sencillo y posible de hacer con la base de una planificación eficaz, sincera, comprendiendo las limitaciones que tiene el Estado para abordar algunas tareas, comprendiendo la necesidad de tener una macroeconomía ordenada, con superávits gemelos, con la mínima inflación posible, con un tipo de cambio razonable.

Es decir, los elementos macroeconómicos que plantea Milei, lamentablemente, él lo hizo a un costo social muy alto, pero no están lejos de lo que puede pensar cualquier persona razonable. Es decir, ¿quién está de acuerdo con que haya déficit fiscal? El tema es buscar un equilibrio entre las necesidades humanas, que son complejas, pero que tienen un sustrato en la vida fisiológica, y una macroeconomía ordenada razonablemente, para que esas mismas necesidades se puedan satisfacer.

Los que tienen ese piso garantizado—hablamos de un paquete mínimo de derechos que esté fuera de la lógica de mercado—, de ahí para arriba, bueno, ahí empieza la libertad, o por lo menos niveles importantes de libertad. O sea, ahí empiezan tus opciones, cuando tenés resuelto lo que tuvo resuelto Milei, lo que tuve resuelto yo, lo que tuviste resuelto vos: el techo, la comida, una vinculación social mínima. Eso que nosotros planteamos es bastante sencillo y es lo que tratamos de practicar.

Hay un cuento lindo que recién se me ocurrió antes de la nota, porque estoy leyendo una novela de la misma autora, de Úrsula Le Guin, que se llama Los que se van de Omelas. ¿Lo escuchaste nombrar? Es un cuento donde la felicidad de la sociedad se basa en la tortura permanente de un niño. Es decir, hay un sistema social que funciona bien, que funciona correctamente, pero, por una razón mística, tiene que haber un niño permanentemente sometido a una tortura, a dar vueltas en una rueda, como si fuese un castigo eterno. Y la gente lo sabe, saben que su felicidad está basada en el sufrimiento de ese niño, y algunos se van de esa sociedad porque no la pueden aceptar.

Bueno, esto es un poco lo que nos pasa hoy. Digamos, la prosperidad que plantea Milei para un sector, que puede ser el 30%, el 50%, el 70% —no me importa—, tiene como correlato la exclusión de un 20%, 30%, 40%. Eso afecta la dignidad de los que sufren la exclusión, y afecta aún más la dignidad de los que están del otro lado del muro de exclusión, pero que la aceptan, que se complacen de ella. Porque eso también permite su, entre comillas, "libertad" de gozar mezquinamente y de forma anómica de su patrimonio, de su riqueza o como lo queramos llamar, de sus privilegios.

Bueno, yo voy a combatir eso, aunque sea el 1%. Pero no soy el 1%. Hay media sociedad que no está de acuerdo con este concepto.

Alejandro Gomel: ¿Cómo ves lo que se viene para el año que viene, para el 2025, año electoral? Hoy en el Gobierno hay una confianza muy grande en hacer una buena elección, hablando de tener su propia tropa en el Congreso. Del otro lado, el PJ acaba de renovar su presidencia con Cristina Fernández de Kirchner. ¿Qué estás viendo para lo que se viene ahora en lo inmediato, en los próximos meses?

Bueno, primero, un marco general de análisis.

El Gobierno tuvo un, entre comillas, “éxito”, pero que hay que saber comprender: es la reducción de la tasa de inflación y el achicamiento del tipo de cambio. Esto es un dato de la realidad. Esto hace que mi vecino, el almacenero colombiano, que no es fanático de Milei, esté más tranquilo porque sabe cuál va a ser la lista de precios para el mes que viene. Eso, efectivamente, le da un plafón al Gobierno.

Porque, lamentablemente —y esto quiero ser muy claro y quiero repetirlo cada vez más—, el Gobierno y la propia superestructura cultural contemporánea están penetrando el alma de los pueblos y destruyendo su identidad solidaria, para transformar a los pueblos en sumisos y mezquinos que aceptan sociedades de exclusión. Y esos individuos, que componen esa masa de población aceptan esa mezquindad, aceptan el derecho a morirse de hambre, que se sube al concepto de que la justicia social es una aberración, tiene una responsabilidad muy grande, porque tirar la pelota a los políticos es una forma de desresponsabilizar y de desresponsabilizar al resto de la sociedad.

Pero bueno, después de este paréntesis, digo: yo veo que el gobierno tiene buenas perspectivas en el plano electoral, y veo que es un momento de recomposición del campo humanista, para decirlo de alguna manera, de lo que llaman normalmente el campo popular, que hoy se expresa mayoritariamente en una coalición que se llama Unión por la Patria, una coalición que tiene el lastre de haber formado un gobierno fracasado, mediocre e inmoral. Doble y triplemente inmoral, porque no solamente aumentó la pobreza, sino que la aumentó diciendo con el pico que iba a empezar por los últimos para llegar a todos. Y, de alguna manera, aunque yo no haya sido funcionario, tengo un nivel de responsabilidad porque yo llamé a votar ese gobierno.

Después, hicimos desde el día uno también, nuestras críticas, nuestra diferenciación, pero hay un nivel de responsabilidad en todos, que es un lastre del que hay que hacerse cargo. Por eso nosotros planteamos la discusión programática, por eso el libro como herramienta de combate político para el año que viene.

Entonces, la perspectiva no es una perspectiva de que se fortalezca la oposición. Yo creo que es un momento de recomposición. Y cuando hablo de recomposición, no quiero ser snob con esto, pero estuve leyendo a Spinoza en las últimas semanas. Y la composición tiene que ver con potenciar las virtudes de cada una de las partes como un elemento para aumentar la potencia, la potencia para ser, para cambiar. Y después están los que despotencian, los que descomponen, los elementos que descomponen. Nosotros tenemos una estrategia, o una táctica si se quiere, para las próximas elecciones, de dar una disputa por nuestras ideas y por nuestra teoría de la representación política. En esa representación tiene que haber una Nati Saracho, tiene que haber una Fernanda Miño, tiene que haber un Federico Fagioli, que vienen del subsuelo de la patria, pero también tiene que haber una Ofelia Fernández, que tenía 18 años cuando asumió como legisladora. También tiene que haber pibes de menos de 25. Porque, si pueden portar un arma a partir de los 18, tendrían que poder hacer política institucional tranquilamente a partir de los 18.

Nosotros planteamos adoptar una forma de vida sencilla. No digo la proletarización, pero sí una forma de vida sencilla. Bueno, nosotros vamos a jugar dentro de la coalición, si nos lo permiten, en todas las categorías, una interna. Nosotros vamos a plantear interna en todas las categorías. Yo me voy a presentar como candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, encabezando una lista con estos criterios de representación. Ofelia se va a presentar encabezando una lista de diputados nacionales por la ciudad de Buenos Aires, con esta forma de representación, y estamos armando en todas las secciones electorales de la provincia de Buenos Aires fuerzas con liderazgos que respeten esta forma de representación. Y en el resto del país, en todas las provincias donde tenemos condiciones de hacerlo, porque nosotros formamos un partido que tiene personalidad en 10 provincias de la Argentina, queremos hacerlo dentro de la coalición por una cuestión de reconocer que hay un campo político que, con todas sus claudicaciones, con todos sus vicios, por lo menos sostiene una idea de un humanismo básico. Y ese campo hoy está mayoritariamente en Unión por la Patria.