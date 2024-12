Tras la viralización de las imágenes en las que se ve al flamante “numero dos” de la SIDE, Diego Kravetz, agrediendo a un joven por un supuesto robo, el dirigente sindical y referente de la UTEP, Juan Grabois, realizó un fuerte descargo en su cuenta de X, donde calificó al funcionario de “trepador perverso astuto”.

El ex candidato a Presidente escribió un extenso comunicado en el que señaló: “Lo conocemos desde chiquito cuando se dedicaba a matar ratas (sic). Es un psicópata, sádico y cobarde; hoy, uno de los hombres más poderosos de Argentina. Perseguidor nuestro desde que se vendió al poder después de su periplo desde la izquierda piquetera, el kirchnerismo, el massismo, el macrismo y ahora el mileismo. De todos lados se llevó un compinche en su carrera hasta la SIDE”.

Los primeros párrafos del descargo de Grabois en X (ex Twitter)

Para Grabois, el accionar de Kravetz “no sorprende” y aseguró que su cargo en la SIDE generará una persecución de los movimientos populares y de la población más pobre: “Podría proporcionar un listado enorme de abusos violentos que perpetró contra el movimiento que fundamos en 2001”. A su vez, consideró que la gente está “dormida” frente a estos hechos”: “La sociedad está anestesiada por la cultura del mal y sus estructuras de poder que transversalmente dejan pasar semejante revelación audiovisual de la conducta de quien tendrá en sus manos el espionaje en la Argentina”.

En este sentido, indicó que las imágenes de las cámaras de seguridad muestran a un chico indefenso, de contextura corporal muchísimo menor, que no ofrecía ningún tipo de resistencia: “Muchos lo declaran como un supuesto ladrón, sin respetar en lo más mínimo el principio de inocencia.”

Para el dirigente, “a diferencia de los expedientes judiciales que involucran a opositores políticos de esta lógica perversa, el expediente de este caso que involucra a un funcionario de alto nivel es inaccesible. (...) La democracia y la dignidad humana pareciera ser elementos secundarios ante el instinto repugnante de infringir dolor al enemigo social. Es la antesala de una dictadura”.

Grabois comparó la situación con un hecho ocurrido a la dirigente social Fernanda Miño en octubre pasado, cuando las fuerzas de la provincia de Buenos Aires realizaron un violento allanamiento a su casa por el supuesto robo de una moto, el cual posteriormente fue desmentido. ”Es la misma clase de impunidad”, aseguró. Por otro lado, consideró que el hecho “sólo fue conocido porque un vecino tuvo las pelotas para entregarlo a la justicia”.

En el descargo, denunció también que la causa haya entrado a la Fiscalía PCyF 39, la cual se especializa en delitos de funcionarios públicos: “Esta es una estructura inventada por Mahiques -tertulio de Lago Escondido- para garantizarse entre ellos impunidad y secretismo. Tanto es así que la causa fue caratulada con las iniciales de Diego Kravetz como si fuera un menor de edad. Así caratularon: MPF 1078298 "D. K. s/ art 249"

El dirigente apuntó también contra los medios de comunicación y destacó la labor de PERFIL por ser el primero en publicar la noticia: “Este video ya estaba en poder de funcionarios judiciales, dirigentes políticos opositores y medios. En particular un propietario de un importante medio que tiene la extraña virtud de ser brutalmente honesto en sus conversaciones conmigo me dijo ‘sí, lo tengo hace un par de semanas pero para qué me voy a pelear con este tipo que manejaba la policía porteña y ahora maneja la SIDE’. Valoro su honestidad como valoro el coraje de Fontevecchia en publicarlo".

Para finalizar, Grabois aseguró: “Vamos a hacer lo poquito que esté a nuestro alcance, cada vez más aislados en estas luchas, para evitar la destrucción del piso básico de convivencia y paz: el pacto democrático argentino".

Cómo se conoció el video de Diego Kravetz

El hecho habría ocurrido el 17 de octubre pasado -cuando Kravetz todavía se desempeñaba como secretario de Seguridad porteño- y, según indicaron, fue en circunstancias del supuesto robo de un celular del hijo del funcionario, por parte del menor de edad que fue agredido posteriormente. El video fue aportado en la investigación por el portero de un edificio y motivó el inicio de una denuncia en contra del funcionario público.

Según puede observarse en las imágenes, el adolescente se encontraba contra la pared y ya había sido detenido por tres agentes cuando Kravetz le propinó dos golpes en la cara y tuvo que ser apartado por uno de los oficiales. Como los hechos habrían sucedido cuando este era funcionario porteño, fue denunciado ante la justicia por "abuso de autoridad e incumplimiento de deberes de funcionario público"

