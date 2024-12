Lilita Carrió advirtió que Santiago Caputo tiene vínculos "con los sectores de poder más mafiosos de Argentina"

Tras atacar al flamante titular de la Dirección General Impositiva (DGI) y acusarlo de “ser un hombre pesado”, la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, lanzó duras acusaciones contra Santiago Caputo, asesor principal del presidente Javier Milei. Según la funcionaria, elegir a Andrés Vázquez para estar frente al organismo impositivo “podría habilitar una nueva matriz de corrupción”.

Durante una entrevista con Urbana Play, Carrió calificó a Vázquez de “mafia pura”. A su vez, lo vinculó con figuras del kirchnerismo como Fernando “Melena” Pocino, exdirector de inteligencia de la AFI, y César Milani, exjefe del Ejército. Sin tapujos, consignó: “todas las designaciones de Caputo están habilitando a sectores del poder más mafioso de la Argentina”.

En esa línea, continuó: “Lo que está haciendo pone en riesgo a la Aduana (DGA) y la DGI. Es como decirle a la gente del ARCA (ex AFIP) que ahora están para los negocios. Hay que seguir investigando. La están vaciando, le están sacando los empleados y tiene muchas presiones”. Luego, fue un poco más irónica y manifestó que al asesor de Milei “está fascinado con la fama”. Sin embargo, señaló que “si bien no sabe si es corrupto, éste ya está al día de una nueva matriz de corrupción”. Por este motivo, señaló “se lo van a llevar puesto”.

Sobre la función que cumple Caputo, la líder de la Coalición Cívica fue determinante: “no ocupa un cargo público. No es responsable porque no presta servicios en el Estado, es una irregularidad que está casi vinculada a un gobernante de hecho”. A partir de esto, apuntó contra sus vínculos y aseguró que pudo hablar con el presidente de la Cámara, Martín Menem, para advertirle que “este grupo de gente no tiene dueño, porque son la verdadera mafia de la Argentina”.

Carrió luego se despachó contra el titular de la DGI, Andrés Vázquez, quien quedó expuesto tras conocerse que adquirió tres departamentos en Miami valuados en más de dos millones de dólares que nunca declaró ante la Oficina Anticorrupción.

Por este motivo, la líder adelantó que impulsará una denuncia ante el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), entidad internacional encargada de combatir el lavado de dinero. Según explicó, será parte de “un esfuerzo por investigar el vaciamiento de la Unidad de Información Financiera (UIF)”. Dichas presiones sobre la Unidad las atribuyó al ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, al tiempo que desligó a Sebastián Amerio, viceministro de esa cartera, a quien definió como “una persona decente”.

Esta no es la primera vez que Lilita cruza públicamente al asesor de Milei. En agosto, había dicho que este se negaba a firmar cualquier cuestión referida al Gobierno: “es la mejor forma de robar sin que nadie pueda decir nada, porque no hay un contrato que los vincule”: La dirigente se refería, en aquel entonces, a los gastos reservados de la SIDE.

“El que no quiere firmar, no es un funcionario”. Esto es una vergüenza. Esto es para eludir la acción penal. Si vos querés eludir la acción penal, quiere decir que estás pensando en delinquir”, sentenció. "Dudo que este gobierno sea honesto, El primer dato que vi fue Lijo y el segundo dato fue la SIDE. Lo peor que le paso a Juntos por el Cambio fue como operó la SIDE de Majdalani”. cerró.

