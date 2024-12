Patricia Bullrich, cruzó al exembajador de la Argentina en Venezuela, Oscar Laborde, quien habría mantenido negociaciones extraoficiales con el gobierno de Nicolás Maduro para entregarle cartas de sus familiares a Nahuel Gallo, el gendarme detenido en dicho país.

"Hay argentinos que se han quedado allá, que son personeros del régimen. Uno de ellos es (Oscar) Laborde. Fue embajador del kirchnerismo. En medio de todo esto, sacan declaraciones y dicen que no se presentaron todos los papeles, justifican que haya un argentino desaparecido", manifestó la ministra de Seguridad en la noche de este domingo 22 de diciembre, en diálogo con José del Río en Comunidad de Negocios (LN+).

Nahuel Gallo

La titular de la cartera de Seguridad calificó al ex diplomático como un "personero del régimen" y lo acusó de justificar la detención del agente argentino de 27 años. "Da vergüenza que haya sido una persona que representó a la Argentina como embajador", expresó en diálogo con José Del Rio.

Patricia Bullrich también apuntó contra un posteo de Laborde en su cuenta de X donde este indicó que "el caso del gendarme Nahuel Gallo detenido en Venezuela muestra cómo una mala decisión puede terminar en un papelón internacional" y reprochó por "promesas sin planificación, licencias inventadas y falta de protocolo".

"Hoy ha salido una resolución judicial, mañana la Cancillería seguramente enviará vía consular por Brasil a Venezuela, donde se habla del Art. 36 de la Convención de Viena, se pide que se muestre dónde está y que tenga posibilidad de una conversación con la Argentina. También queremos saber y que nos informen quién es la jueza a cargo del caso y da seguimiento a la investigación, de qué se lo acusa y lograr obtener una videoconferencia con la Justicia", aclaró Bullrich y reveló que desde el Ministerio se maneja una "serie de hipótesis" sobre la localización del gendarme.

El presidente Javier Milei se reunió con la familia de Nahuel Gallo, el gendarme retenido en Venezuela

Desde su lugar, la funcionaria sugirió que la detención de Gallo es una "operación del chavismo" y profundizó: "Es una mentira total. Es un inventó. Él se presentó y dijo que era gendarme ante la Policía local. Y aún cuando lo reconocieron, pensaron 'a este lo vamos a agarrar'".

"Es una cosa que tiene que ver con la inestabilidad política que vive Venezuela, y más aún desde las últimas elecciones a presidente. Los extranjeros a los que arrestan son una prenda de cambio para intentar apretar a países respecto del reconocimiento al régimen de Maduro. Va a ser bastante difícil que el mundo reconozca un régimen que se robó las elecciones", concluyó.

Críticas a José Mayans, Axel Kicillof y un balance de año

Bullrich también aprovechó la entrevista para responderle al senador nacional José Mayans, quien acusó al presidente Javier Milei de manipular los datos del INDEC y comportarse como un dictador, en referencia a la baja de la pobreza en un 14% en un mes.

"¿Por qué se baja el 14%? Porque el impuesto inflacionario se derrumbó. Es mentira que los salarios no crecieron. No crecieron los salarios públicos. Él está en una provincia que es dependiente del empleo público, es parte de un sistema feudal, en el cual la Corte Suprema acaba de decir que se acabaron las reelecciones indefinidas. Si uno mira el salario privado, ha crecido. La caída de la inflación es impactante. Del 54% a 2,7% el mes pasado, eso es devolución de dinero a la gente. Más el impuesto PAÍS, desregulación y simplificación de caminos. No quieren aceptar porque no les conviene. Viven de otra argentina, de la Argentina de la pobreza", lanzó la ministra de Seguridad.

Bullrich inauguró una cárcel en la localidad de Coronda y el intendente la acusó de armar una "puesta en escena"

En cuanto al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, agregó: "Es todo lo contrario de lo que nosotros pensamos. Kicillof es el país de la inflación, el país del Estado. Tiene un Estado gigante, problemas sociales y educativos en una sociedad que hoy tira para otro lado. Solo pone más impuestos".

Bullrich cerró con un balance del año 2024, el primero de Milei liderando el Ejecutivo, y manifestó: "Es un cierre muy bueno, con una ciudadanía sorprendida de los cambios, con un alivio muy importante con la baja de la inflación, que se logró manteniendo los fundamentos de la economía y sin ceder a presiones permanentes. Hay hitos muy importantes que marcan un fin de año donde estamos contentos. Creemos que la gente está confiada, tiene esperanza consolidada. Estamos orgullosos de lo que hemos hecho".

