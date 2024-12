La Navidad en Buenos Aires amaneció marcada por un incidente protagonizado por dos diplomáticos rusos en el corazón de Recoleta. Lo que comenzó como un simple control vehicular se transformó en un escándalo que resonó en redes sociales, capturó la atención de vecinos y escaló hasta los despachos políticos.

Los hechos son claros: dos conductores, cuyos vehículos estaban registrados como parte de la Embajada de Rusia, se negaron a realizarse el test de alcoholemia durante un operativo de tránsito en la Ciudad. Esto desató un debate inmediato sobre los límites de la inmunidad diplomática establecida por la Convención de Viena. Mientras las autoridades porteñas destacaban las restricciones legales para actuar en estos casos, ciertos sectores políticos y sociales cuestionaron la vigencia de tales tratados.

La respuesta de Marcela Pagano: diplomacia y tratados internacionales

Entre las figuras que alzaron la voz, la diputada por La Libertad Avanza y presidenta del Grupo de Amistad Parlamentario, Marcela Pagano, se enfocó en defensa de las normativas internacionales. A través de un hilo publicado en sus redes sociales, Pagano subrayó la importancia de respetar los tratados suscriptos por el país.

“El artículo 31 de la convención en su inciso 4 establece que ‘los medios de transporte no podrán ser objetos de ninguna requisa’. A su vez, el artículo 42 también agrega que no están sujetos a la jurisdicción de las autoridades judiciales y administrativas. Esto incluye controles vehiculares”, recordó Pagano.

La diputada también señaló su preocupación por la actuación de los agentes porteños: “Me resulta preocupante que los controles de tránsito de la Ciudad de Buenos Aires violen obligaciones internacionales del Estado Nacional Argentino. De la misma manera que exigimos a las demás naciones que respeten nuestras misiones diplomáticas, bienes y transportes en el exterior, debemos respetar a las misiones acreditadas en nuestro país”.

En consecuencia, Pagano anunció que presentará una denuncia penal contra los agentes involucrados, con el objetivo de deslindar responsabilidades y evitar futuros conflictos geopolíticos: “Presentaré una denuncia penal a los fines de que se investigue la conducta de los agentes de tránsito a los fines de deslindar las responsabilidades del área”.

Lilia Lemoine y el enfrentamiento discursivo

En contraposición, Lilia Lemoine, también diputada de La Libertad Avanza, adoptó una postura más confrontativa. Con un mensaje directo en sus redes, lanzó: “¿Se creen superiores? Avísenles que ya no gobierna más Alverso”. Su crítica no sólo se limitó a los diplomáticos, sino que también vinculó la situación a la relación entre el gobierno ruso, la gestión de Alberto Fernández y la ex vicepresidenta Cristina Kirchner.

Lejos de quedarse en una simple queja, Lemoine profundizó en sus acusaciones. En otro mensaje, apuntó contra Victoria Donda, ex funcionaria y militante de Patria Grande, preguntándose: “¿Donda salió a defender a los diplomáticos rusos mientras Putin bombardea espacios civiles y asesina ucranianos en Navidad?”. La diputada utilizó este episodio para reforzar una narrativa que busca alejarse de cualquier vinculación con el gobierno de Vladimir Putin.

