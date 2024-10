La diputada Carolina Gaillard, habló sobre la reconfiguración del peronismo en un nuevo Día de la Lealtad, y sostuvo que si bien el gobernador Ricardo Quintela “ha hecho un muy buen recorrido”, Cristina Fernández “es la persona más lúcida” dentro del movimiento para poder llevar a cabo una actualización de la doctrina peronista. Además, apoyó la idea de Sergio Berni sobre que lo ideal sería evitar las internas, principalmente por el contexto de crisis que vive la sociedad argentina, pero también señaló que son una manera democrática para resolver diferencias. “El PJ tiene que ser un partido que no bregue solamente para mantener el poder, sino que realmente sea oposición”, expresó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Carolina Gaillard es diputada nacional de Unión por la Patria.

Alejandro Gomel: ¿Cómo ve al peronismo justo en este en este día? Se cierran las listas el sábado, habrá interna, ¿qué ve de lo que está pasando?

Veo que se está discutiendo el rediseño institucional de nuestro partido y quién va a liderarlo. Yo he apoyado la candidatura de Cristina Fernández de Kirchner porque entiendo que es la persona más lúcida que tiene nuestro movimiento para poder actualizar la doctrina y pensar en los nuevos desafíos que nos demanda, como partido político, la sociedad en el siglo XXI, en las nuevas demandas sociales. En ese sentido, me parece que Cristina es la persona indicada y que deberá armarse una mesa colegiada donde estén todos los sectores representados para poder, con su conducción, tener representación de todas las voces.

Quintela ha hecho un muy buen recorrido, es muy valorable lo que él ha hecho hasta aquí, y me parece que habrá conversaciones, este viernes entiendo que se van a reunir, y ojalá puedan llegar un acuerdo para que estén todos representados y haya una lista de unidad. Y si no hay lista de unidad, habrá interna.

AG: El que no todavía no habló sobre el tema es Axel Kicillof. ¿Dónde queda la figura del gobernador?

Entiendo que él de algún modo tendrá algunas cuestiones que plantear, y cuando sea la mesa de negociaciones se pondrán los requerimientos y demandas que tiene cada uno y cada sector, y así se armará o se organizará en función de eso. Me parece que no se ha expresado aún porque tiene algunas cuestiones que resolver, algo aceptable y respetable también.

No creo que haya internas, todo indicaría que se va a resolver y es claro que Cristina hoy es el principal cuadro que tenemos dentro de nuestro movimiento, por lo cual yo no veo una interna de alguien contra Cristina. Me parece que es respetable el recorrido de Quintela, que el gobernador de la provincia de Buenos Aires da la sensación de que está más cerca de ese sector y aspiro, o por lo menos espero, a que haya una conversación que incluya a todos y que logremos una lista de unidad.

Elizabeth Peger: Esta discusión aparece de la mano de algunos sectores importantes del Partido Justicialista que primero planteaban la necesidad de una renovación y consideraban que en ese objetivo la figura de Cristina por ahí no era la ideal para encabezar el partido. Además, también planteaban cuestionamientos a la ex vicepresidenta en algún sentido por la falta de autocrítica de lo que fue el gobierno de Alberto Fernández...

Creo que debe armarse una mesa, y el Consejo Nacional del partido debe estar integrado por todos los sectores, la CGT, los gobernadores y otros sectores. Tengo la sensación de que necesitamos un partido que tenga clara la conducción y hacia dónde vamos, y la persona que hoy tiene más claro cuál es el futuro y por dónde se sale de este laberinto en el que nos ha metido Milei y el desastre que ocurre, es Cristina. Entonces, a mí me da mucha confianza que sea ella quien esté al frente del partido, porque tiene claro lo que quiere.

Creo que lo de las autocríticas es muchas veces una excusa para no mirar para adelante. Creo que ya está, que hay que dar vuelta a la página, algo que Cristina asume, de hecho se está reuniendo con distintos sectores. Tiene que ser una conducción donde esté representado el todo, no solo un sector. Ese es el desafío que tenemos al conducir ella el partido, que no sea representante de un solo sector, sino de todos los compañeros del movimiento.

Respecto a los cuestionamientos, ¿quién puede cuestionar a alguien que fue dos veces presidenta de la nación? ¿Que fueron, después de Perón, los mejores gobiernos y más transformadores de la vida de todos los argentinos? Nadie duda que es el cuadro más lúcido que tenemos en el movimiento. Yo no desperdiciaría esta oportunidad para que sea ella quien nos conduzca desde el partido que es el ámbito institucional más importante que tenemos.

EP: Hablábamos hace un ratito con Sergio Berni, y decía que lo mejor era un acuerdo que se defina y que no haya un comicio interno, porque distraía de cuál debería ser el objetivo prioritario del Partido Justicialista, que tiene que ver con su posicionamiento como la contracara de del gobierno de Javier Milei y los efectos de las medidas del Gobierno libertario.

Coincido con Sergio Berni. Creo que lo ideal es que no haya internas porque entiendo que es un momento muy difícil donde la mayor parte de la sociedad no está pudiendo llegar a fin de mes, hay un pequeño grupo que sí, pero la mayor parte no. A partir de septiembre, el día diez, no tenés más plata. Las cosas siguen aumentando y los sueldos no aumentan. La sociedad está pasando un momento muy complicado. Vemos cómo el Gobierno de Milei se dedica a destruir la ciencia y la tecnología, a hacer mierda a las universidades. Entonces, cuando uno ve todo eso, decís ¿hay lugar para una interna? Lo ideal sería que no, pero a veces las diferencias se saldan en internas, no hay que tenerle miedo tampoco. Lo ideal sería que no, pero si la hay, tampoco hay que asustarse ni horrorizarse, es parte de la vida interna de los partidos también, y cuando hay diferencias, se saldan democráticamente de esa manera.

Lo ideal es que no porque nos distrae de lo importante, que es ser un partido de oposición a un Gobierno que está haciendo trizas en la vida de los argentinos.

AG: La pregunta es si hay lugar para la renovación o cuándo tiene que haber una renovación. El peronismo está cumpliendo hoy 79 años y obviamente ha tenido momentos de cambios y distintas renovaciones. ¿Hay lugar para un tipo de renovación del peronismo o no es momento?

Creo que, primero, los liderazgos no se eligen, se dan naturalmente. Quien es líder tiene determinadas características, y a Cristina nadie le puede discutir su liderazgo y que es la persona que mayor caudal de votos tiene hoy día a nivel nacional dentro de nuestro movimiento. Entonces, sí me parece que las referencias nuevas van surgiendo y que es momento de democratizar el partido, que todas las expresiones estén representadas dentro del partido, los trabajadores, los movimientos sociales. El PJ tiene que ser un partido que claramente no bregue solamente para mantener el poder, sino un partido que realmente sea oposición, esté en permanente discusión y elabore un programa para cuando volvamos a gobernar en 2027, que yo no tengo dudas que tenemos que trabajar para eso, para cuál va a ser el programa que le propongamos a los argentinos para el 2027.

