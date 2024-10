Eduardo Falcone, MID: "Los bloques amigos queremos saber cómo van a usar los fondos de educación"

Ayer se retomaron las reuniones de los lunes en Casa de Gobierno por la Ley Hojarasca, impulsada por el Gobierno, en la que se derogan 70 leyes, con la justificación de que quedaron obsoletas, entre la oposición amigable, diputados del PRO y el MID. Allí estuvo el legislador Eduardo Falcone, quien hoy contó que si bien el presupuesto no estaba en el tema de la reunión, él planteó su preocupación sobre la insuficiencia de fondos educativos y señaló que si bien hay disposición para acompañar el presupuesto del Gobierno, aún hay detalles por discutir. “Podemos estar de acuerdo en general, con el presupuesto, pero no con los fondos que se asignan al sistema educativo”, expresó en La Previa de Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Eduardo Falcone es economista y diputado del Movimiento de Integración y Desarrollo, conducido por Oscar Zago.

Alejandro Gomel:¿Cómo ve el presupuesto y la Ley Hojarasca de la que tanto habló ayer Sturzenegger?

Estuve en la reunión de ayer y en realidad tratamos varios temas. El primero, fue el proyecto para derogar las jubilaciones de privilegio que presentamos con el diputado Zago, que ya tuvo impulso del Gobierno hace dos semanas, y ayer estuvimos discutiendo algunas cuestiones técnicas y ver cómo lo compatibilizamos con proyectos que presentó el PRO, que tiene varios, pero no tan extensos como el nuestro. Pensá que estamos pensando en derogar las jubilaciones de privilegio no solamente del presidente y la vice, sino del servicio exterior, ciertos funcionarios del clero y el Poder Judicial. Así que ese fue el primer tema.

Después, el presupuesto, la verdad que no estaba en agenda, pero yo plantee que, teniendo en cuenta la situación que nosotros estuvimos discutiendo la semana pasada sobre el veto presidencial, que consideramos que era una discusión muy chiquita en relación a que era una cuestión de una paritaria y que el resto de las cuestiones las íbamos a discutir en el presupuesto, plantee al Gobierno que tenía que explicar bien, y nos tenía que explicar bien a los bloques amigos, cuáles son los fondos que van a destinar al sistema educativo en general en el presupuesto. Porque la semana pasada ustedes vieron los coletazos que tuvo esto, si resulta que los fondos destinados al sistema educativo en general no son suficientes, también vamos a tener problemas.

Después tratamos algo de la Ley Hojarasca, pero como ya había sido remitida al Congreso, el ministro Sturzenegger lo que dijo es que había recogido todas las iniciativas, modificaciones y correcciones que le habían pedido, la mayoría desde el PRO.

Elizabeth Peger: El mensaje que dejaron trascender desde el Gobierno, luego del encuentro con el PRO y el MID, es que había un consenso general de los dos bloques para acompañar el presupuesto en la Cámara de Diputados. ¿Esto es así?

Lo primero que te iba a decir es que también se trató el tema de la Ley Hojarasca, que nosotros estamos de acuerdo en apoyarlo. Sobre el tema del presupuesto, te vuelvo a repetir, el único tema que se trató es lo que te acabo de decir, la cuestión educativa.

Hoy vamos a tener reuniones de presupuesto, obviamente que estamos dispuestos a acompañar en líneas generales el presupuesto, pero hay muchas cuestiones a tratar. El PRO seguramente va a plantear cuestiones que están vinculadas a sus gobernadores. Es un debate largo. O sea que fue un apoyo genérico, pero que tenemos que ver. Porque a lo mejor podemos estar de acuerdo en general, pero no con los fondos que se asignan al sistema educativo, que nosotros queremos que sean suficientes.

EP: En esa línea, ¿hubo alguna referencia de parte de Francos allí respecto de la posibilidad de la presencia del ministro Caputo en la comisión para explicar o dar certezas, respecto de algunos puntos que hoy dudan el resto de los legisladores?

La verdad que no, porque, como te vuelvo a repetir, el tema del presupuesto no estaba en la agenda de ayer y yo planté ese tema debido al ruido que hay ahora con el tema de las universidades y todo lo demás. Lo planteé porque era una preocupación personal y de mi partido, pero es lo único que se trató, allí no se habló del ministro Caputo.

Estuve la semana pasada y los dos funcionarios que fueron, la verdad que tienen mucha solvencia, no sé si hace falta que esté el ministro, creo que es más una presión de los bloques opositores para llevarlo al ministro al Congreso. No estoy de acuerdo ni de desacuerdo que vaya, pero hasta ahora me parece que tienen que ir los funcionarios que tienen que dar respuestas. En todo caso, si no son suficientes las respuestas, puede ir el ministro, no tengo ningún problema.

AG: ¿Lo que ve es intención del Gobierno de sentarse a dialogar y aprobar el presupuesto? Porque también hay versiones y voces dentro del Gobierno que dicen que si se aprueba, se aprueba, y si no se aprueba, para ellos es más o menos lo mismo. En esa línea también hubo una declaración del jefe de Gabinete, Francos. ¿Cómo ve al Gobierno ante esto?

Creo que el Gobierno plantea que si no se aprueba un presupuesto que tenga equilibrio fiscal, obviamente no está de acuerdo. Pero te vuelvo a repetir, ayer ese tema no se trató en absoluto, el tema del presupuesto en general. Por eso lo que doy es mi apreciación personal.

El ministro dijo lo que vos dijiste. No creo que sea indiferente aprobar un presupuesto o no, porque tiene mucho que ver con las inversiones y la seguridad jurídica. Yo soy desarrollista y me parece que tiene que haber un presupuesto.

Por ejemplo, nosotros aprobamos el RIGI, que es un régimen muy importante para las inversiones; y los inversores van a venir si hay seguridad jurídica. Si hay conflictividad en algunos temas no me parece que sea indiferente, pero te lo digo en mi apreciación personal.

