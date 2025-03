Ramiro Marra gana en redes y usa "ficha limpia" propia en sus listas

Al vasto elenco de tuiteros que con tanto fervor libertario como sueldos públicos dice librar la "batalla culturar" que lleva adelante el presidente Javier Milei, es posible que cada día de los que vienen de campaña tener que lidiar en redes sociales con la figura de Ramiro Marra se les convierta en una tarea pesada... La prueba la tuvieron ya este viernes, con todos los partidos oficializando sus candidatos, pero con Marra liderando las tendencias nacionales en X, la ex Twitter, esta vez con un mensaje en el que señaló que quienes lo acompanan en la lista de Libertad y Progreso "habían pasado por exámenes rigurosos y nadie tiene antecedentes penales...". Era una especie de "ficha limpia" propia.

El referente liberal, eyectado en su momento de LLA por Karina Milei, señaló: “Los kirchneristas se opusieron a la Ficha Limpia en CABA y ahora la política sigue inundada de chorros, corruptos y delincuentes. En Libertad y Orden, no nos conformamos: filtramos a TODOS nuestros candidatos con exámenes rigurosos, asegurando preparación técnica y un compromiso inquebrantable con los ideales liberales. Claro está, previa confirmación de no poseer ningún antecedente ante la ley. Vamos a ponerle un fin a todo el barro de la política”.

En un video que subió junto a este texto, Marra explicó: “Lamentablemente en la ciudad de Buenos Aires los kirchneristas no quisieron que salga la ley de ficha limpia. Por eso es fundamental que se trabaje el tema ahora que se están armando las listas de candidatos”.

El candidato liberal detalló: “Libertad y orden está siendo apoyada por la UCEDE. Estamos en este momento tomando un examen de ética, de moral, de cultura general, de ideología, para después no caer en trampas, sí, fuimos más allá de la ficha limpia que se viene hablando, por supuesto que no hay nadie con antecedentes penales, pero tampoco con antecedentes penales no dignos, vamos por una política mucho más transparente, donde los que entran sean gente idónea”.

Por su parte, y a tono con lo que señalábamos respecto al "poderío" de Marra en redes sociales, este viernes Alejandro Fantino en su programa de Neura hizo una encuesta en vivo, que en muy poco tiempo llegó a juntar casi 3 mil votos, en los que preguntaba a su audiencia que pensaba de la expulsión de Marra de LLA, y el resultado, fue abrumador: el 72% opinó que LLA debió "haber recuperado" a Marra con vistas a las legislativas de mayo: