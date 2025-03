Sudor frío para Milei, Karina y Adorni: Marra será candidato en la Ciudad usando el sello de la Ucedé

Ramiro Marra oficializó su candidatura a diputado por la ciudad de Buenos Aires. Lo hizo a través de un video en sus redes sociales, empezando a pintar un cuadro que para La Libertad Avanza representará en campaña un verdadero dolor de cabeza, ya que el director de Bull Market les restará votos de manera directa. El legislador libertario fue uno los primeros que apoyó a Javier Milei cuando el proyecto de llegar al poder era una quimera, pero fue expulsado de manera destemplada por la hermana del presidente, Karina Milei, a fines de enero, momento desde el que se empezó a tejer la duda sobre si sería candidato en las legislativas o preferiría no confrontar con la lista libertria, que Karina Mile dispuso que sea encabezada por el vocero presidencial Manuel Adorni.

Marra no irá ni con el PRO ni con Horacio Rodríguez Larreta, sino que lo hará con el tradicional sello de la Ucedé, un espacio al que Marra definió en su spot de lanzamiento como el primer partido liberal de la historia argentina.

En el video, Marra apuntó la mayoría de sus críticas al PRO y al kirchnerismo, pero deslizó también mensajes a LLA, señalando que "ya estamos trabajando en conjunto con su presidente, Andrés Passamonti, para construir la Ciudad más liberal de América”:

“Chorros por todos lados, basura en las veredas, ratas en las escuelas, trapitos extorsionadores, villas que esconden narcotraficantes, fisuras durmiendo en la calle. BASTA de todo eso. El kirchnerismo no es opción, es hora de recuperar la LIBERTAD y el ORDEN en nuestra Ciudad”, señaló Marra en su spot.

En la grabación, Marra empieza hablando de su situación tras la violenta expulsión que sufrió en La Libertad Avanza: “Estuve en silencio un tiempo, no por duda, sino por reflexión, pensé en lo que vivimos, en los problemas que transita la ciudad, y en lo que está por venir. De esta pausa surgió una certeza. El camino no está en palabras vacías ni en peleas estériles. El camino está en la acción, con las ideas correctas”.

Posteo de Ramiro Marra en su cuenta de X

El legislador destacó "por eso, después de meditarlo profundamente, tomé una decisión. Voy a ser candidato a diputado de la Ciudad de Buenos Aires. El compromiso está en hacer las cosas distintas con ideas concretas, audaces y reales. El camino está en enfocarnos en lo que importa: soluciones. Soluciones que nacen de un pensamiento liberal, firme en sus principios. No vengo solo con intenciones, vengo con una visión clara: libertad y orden”.

Marra afirmó que “La libertad individual como motor, la propiedad privada como derecho sagrado y el orden como cimiento del progreso. No hay atajos, no hay promesas huecas. Hay valores. Basta de trapitos, de villas creciendo, de fisuras durmiendo en la calle, de chorros escapándose y de una ciudad llena de basura. Libertad y orden no es solo un nombre”.

Finalmente, indicó que "en tiempos de cambio no necesitamos más ruido, necesitamos un rumbo, determinación y un futuro sólido. Es hora de recuperar el orden en la ciudad y hacerla, de una vez por todas, una ciudad liberal”.

HM/HB