Elisa Carrió festejó la lista de la Coalición Cívica con Paula Oliveto y Fernando Sánchez como candidatos en la elección porteña

La Coalición Cívica-ARI se convirtió en la primera fuerza porteña en confirmar completa, este viernes 28 de marzo, su lista de candidatos a legisladores porteños, con Paula Oliveto y Fernando Sánchez a la cabeza, para la elección que se realizará el próximo 18 de mayo. Elisa Carrió, líder y fundadora del espacio, festejó la noticia en su cuenta oficial de X: “UNA LISTA MARAVILLOSA. Estoy orgullosa de Paula Oliveto, de Fernando Sánchez y de toda la lista que te van a defender a vos cómo lo hicimos siempre. Un Beso. Lilita”.

Posteo de Elisa Carrió sobre la lista de candidatos de CC-ARI

La elección porteña tiene una importancia fundamental porque competirán en ella varios peso pesados de la política nacional, como el vocero presidencial Manuel Adorni, el exjefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta, el exlibertario Ramiro Marra y el radical K Leandro Santoro.

A Oliveto, actualmente diputada nacional, y Sánchez, exdiputado y exsecretario de Fortalecimiento Institucional del gobierno nacional de Mauricio Macri, se le sumaron en la lista de “Es con Vos” los siguientes dirigentes: María Pace Wells, subsecretaria de Derechos Humanos de la Legislatura; Federico Esswein, Director General de Asuntos Constitucionales en la Legislatura; Carolina Maccione, directora académica del Instituto Hannah Arendt; Juan Francisco Rosati, líder de la Juventud de la CC-ARI; Nadia Monserrat, militante feminista; Ignacio Martioda; Mirta Cellis; Hugo Bentivenga; Daniela Mespledes y Hernán Poggi.

Paula Oliveto

Sobre el armado de esta lista, Oliveto reconoció: “En realidad hubiésemos querido ir juntos, pero ellos se dividieron en tres, el PRO tuvo una implosión, donde se rompió el bloque en la legislatura, una parte de los legisladores que van a estar en la lista de Milei; Horacio (Rodríguez Larreta) decidió su propio espacio; y Jorge Macri decidió que va a ir con lista propia del PRO”.

Por su parte, Elisa Carrió también habló de la decisión de su partido de no compartir listas con nadie: “La implosión del PRO y la falta de definición sobre sus alianzas, hizo que tengamos que ir solos a las elecciones, para tener una propuesta nítida, para poner el foco en los vecinos, para no meternos en una interna que no nos corresponde, pero además en un posicionamiento político del PRO con La Libertad Avanza, que no queremos entrar ahí”.

Horacio Rodríguez Larreta

La candidatura de Ramiro Marra

Ramiro Marra siguió la táctica de Lilita Carrió y se postuló como diputado por la ciudad de Buenos Aires, dejando en claro que no irá ni con el PRO ni con LLA. El referente liberal escribió en su cuenta oficial de X: “Este año voy a ser candidato a Diputado de la Ciudad de Buenos Aires de la mano de la UCEDE CABA, el primer partido liberal de la historia argentina. Junto a su presidente, ya estamos trabajando en conjunto para construir la Ciudad más liberal de América”.

Luego, en un video que subió a sus redes, detalló: “Estuve en silencio un tiempo, no por duda, sino por reflexión, pensé en lo que vivimos, en los problemas que transita la ciudad, y en lo que está por venir. De esta pausa surgió una certeza. El camino no está en palabras vacías ni en peleas estériles. El camino está en la acción, con las ideas correctas”.

Posteo de Ramiro Marra confirmando su candidatura

Y agregó: “Por eso, después de meditarlo profundamente, tomé una decisión. Voy a ser candidato a diputado de la Ciudad de Buenos Aires. El compromiso está en hacer las cosas distintas con ideas concretas, audaces y reales. El camino está en enfocarnos en lo que importa: soluciones. Soluciones que nacen de un pensamiento liberal, firme en sus principios. No vengo solo con intenciones, vengo con una visión clara: libertad y orden”.

Marra cerró su declaración diciendo: “La libertad individual como motor, la propiedad privada como derecho sagrado y el orden como cimiento del progreso. No hay atajos, no hay promesas huecas. Hay valores. Es hora de recuperar el orden en la ciudad y hacerla, de una vez por todas, una ciudad liberal”.

